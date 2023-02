Đẩy mạnh số hóa - bước đi chiến lược của Masan trong năm 2023

Đây là chiến lược giúp Masan trở thành hệ sinh thái tiêu dùng - công nghệ thực thụ như mục tiêu đã đề ra đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Masan, cho biết: “Tôi tự hào về cách Masan đã và đang đổi mới để vượt qua bối cảnh kinh tế vĩ mô và vi mô đầy biến động. Năm 2022, chúng tôi củng cố nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp với việc ra mắt các cửa hàng WIN”.

Đồng thời, tập đoàn cũng triển khai chương trình Hội viên WIN với nhiều độc quyền ưu đãi dành cho người tiêu dùng mua sắm tại hệ thống WinCommerce (WCM). Đây là nền tảng khách hàng thân thiết kết nối người tiêu dùng với hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ của Masan, cho phép tập đoàn tương tác thường xuyên với khách hàng.

Nhờ dữ liệu về lịch sử mua sắm, thói quen chi tiêu, Masan hoàn toàn có thể vẽ nên chân dung, tính cách, nhu cầu khách hàng trung thành, mang đến cho họ chương trình khuyến mãi tối ưu. Dù mới triển khai rộng khắp toàn quốc từ ngày 6/1, đến nay, chương trình đã thu hút 1,8 triệu hội viên đăng ký.

Song song với việc số hóa nền tảng người dùng, Masan còn hợp tác với Techcombank để triển khai giải pháp thanh toán mới, không dùng tiền mặt và thẻ tại 266 cửa hàng WIN và WinMart+. Đến nay, gần 41.000 tài khoản ngân hàng Techcombank đã được mở tại chuỗi WCM. Tỷ lệ giao dịch được thanh toán bằng TPay tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương và Cần Thơ lần lượt là 24,4%, 16,5%, 18,2% và 5,4%.

Với khối lượng hàng hóa lớn, đa dạng chủng loại, tần suất đơn hàng ở mức cao, ngành bán lẻ yêu cầu một chuỗi cung ứng đặc thù và phức tạp. Với hệ thống “khủng” gần 3.300 cửa hàng, hơn 30 triệu lượt khách mua sắm mỗi tháng, hàng nghìn mặt hàng cần vận chuyển kịp thời đến các tỉnh thành khắp Việt Nam, logistic là khâu quan trọng trong chuỗi cung ứng của Masan.

Trong năm 2022, Masan đã đưa Supra - công ty con về dịch vụ logistic - đi vào hoạt động nhằm số hóa nền tảng logistic, phục vụ hiệu quả hệ sinh thái của tập đoàn. Supra đảm nhận cung ứng 45% lượng hàng hóa khô của WCM, góp phần giảm 13% chi phí cung ứng trên mỗi sản phẩm trong năm đầu hoạt động. Nhờ ứng dụng công nghệ, Supra lên kế hoạch cung ứng hiệu quả, tránh tình trạng thiếu hàng hay tồn kho cao.

Cụ thể, thay vì chỉ dùng con người, công ty này sử dụng máy tính để lên đơn hàng cho một số mặt hàng và đang mở rộng dần. Công nghệ máy học cũng được sử dụng để điều phối các chuyến xe từ kho hàng đến điểm bán nhằm vận chuyển lượng hàng nhiều nhất, lộ trình tối ưu nhất và giảm chi phí vận chuyển.

Kể từ khi Supra đi vào hoạt động, tỷ lệ hàng hóa sẵn có tại các siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart+, WIN tăng từ 65% lên 80%. Nhờ đó, công ty tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn khi WCM mở rộng hệ thống, hướng đến mục tiêu 30.000 cửa hàng vào năm 2025.

Chia sẻ về lộ trình số hóa sắp tới, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan - ông Nguyễn Đăng Quang - cho biết: “Năm 2023 và xa hơn nữa, những đổi mới mang tính quyết định tiếp theo của Masan sẽ là số hóa toàn bộ cơ sở hạ tầng tiêu dùng từ sản xuất đến bán lẻ, đồng thời phát triển nền tảng tích hợp giữa thương mại hiện đại và truyền thống. Nếu thực hiện được điều này, Masan sẽ là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng bởi những trải nghiệm mua sắm độc đáo và chi phí tiết kiệm. Tốc độ và mức độ đổi mới sâu rộng là điều khiến Masan tự tin về triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn”.