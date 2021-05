Đẩy lùi thông tin xấu độc, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu chống phá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Nâng cao vị thế quốc tế của đất nước

Chỉ thị nêu rõ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị.

Để tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động báo chí, truyền thông phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, thông suốt; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, chủ động cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức.

Các cơ quan báo chí chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí, các phương tiện truyền thông phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính.

Các báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan chủ lực, có nhiệm vụ xây dựng các hình thức tuyên truyền chuyên sâu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc như chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài tuyên truyền trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, phát huy thế mạnh của báo chí, truyền thông để bảo đảm phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; có biện pháp đấu tranh hiệu quả trên mạng xã hội xuyên biên giới vào Việt Nam; tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thực hiện định hướng thông tin, quản lý phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí.

Định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin xấu độc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin cơ sở đổi mới cách thức, nội dung, hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại nâng cao hiệu quả tuyên truyền; coi trọng nội dung giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc, bảo đảm thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh, bằng nhiều thứ tiếng để chủ động đấu tranh với luồng thông tin xấu độc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn thông tin trên không gian mạng.

Trong chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý thông tin báo chí; kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về an ninh, quốc phòng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, phóng viên, của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Đồng thời, các cơ quan này cần ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương kiện toàn, phát triển bộ phận truyền thông để thực hiện nhiệm vụ kết nối, chủ động cung cấp thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, địa phương.

Khen thưởng kịp thời những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị theo định kỳ hàng năm hoặc theo từng giai đoạn, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện chỉ thị và kịp thời đề xuất các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các ban, bộ, ngành liên quan cung cấp thông tin, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc và quân đội; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí quân đội phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tuyên truyền hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng.

Báo chí cần lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trước các thông tin sai sự thật. Ảnh: TTXVN.

Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cung cấp thông tin về công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm tra, xử lý các thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam; tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh bằng nhiều thứ tiếng để đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông công an nhân dân phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong nước chủ động thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trước các thông tin sai sự thật, các hành động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề quốc tế, đối ngoại, chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt đối với những sự kiện quốc tế quan trọng trong khu vực và quốc tế có liên quan đến Việt Nam; vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tổ chức quảng bá, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động cung cấp thông tin về những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc để các cơ quan thông tin báo chí thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức văn hóa, lịch sử và kỹ năng tuyên truyền; lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong quá trình thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.