Dạy lái xe trong khu dân cư, hai giáo viên bị CSGT xử phạt

Phát hiện hai giáo viên của Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công dạy học viên lái ôtô trong khu dân cư An Phú - An Khánh, Đội CSGT - trật tự Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản.

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông N.N.Q. (35 tuổi, ngụ quận 3) và T.Q.H. (27 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) mỗi trường hợp 700.000 đồng về hành vi dạy thực hành chạy sai tuyến đường trong giấy phép xe tập lái. Ông Q. và ông H. là giáo viên dạy lái xe của Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công. CSGT - trật tự Công an TP Thủ Đức dừng xe tập lái kiểm tra. Ảnh: A.N. Trước đó, ngày 10/9, Đội CSGT - trật tự Công an TP Thủ Đức đi tuần tra phát hiện hai ôtô tập lái của Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công chạy trên đường Trần Lựu, thuộc khu dân cư An Phú - An Khánh nên dừng kiểm tra. Tại đây, ông Q. và ông H. từ trên 2 ôtô bước xuống xuất trình thẻ giáo viên của trung tâm lái xe trên và cho biết đang hướng dẫn cho học viên. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện hai ôtô này của Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công dạy lái cho học viên sai tuyến đường được cấp phép nên lập biên bản, xử phạt. Vụ việc xảy ra trên đường Trần Lựu, khu dân cư An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức. Ảnh: Google Maps. Nhiều học sinh ở TP.HCM bị xử phạt vì lái xe máy trên 50 phân khối Trên đường đi học về, nhiều học sinh chưa đủ 18 tuổi lái xe máy trên 50 phân khối bị Đội CSGT Chợ Lớn lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.