David Beckham đóng phim

Cựu danh thủ nước Anh sẽ xuất hiện trong loạt phim "Save Our Squad" được phát sóng trên Disney+.

Ngày 13/4, theo Variety, David Beckham chuẩn bị xuất hiện trong loạt phim của Disney+ mang tên Save Our Squad. Bộ phim được sản xuất bởi Twenty Twenty và Studio 99 - studio có cổ phần của Beckham.

Trong phim, Beckham đóng vai trò cố vấn cho đội bóng trẻ đang chật vật với sự nghiệp. Anh hỗ trợ đưa các cầu thủ và huấn luyện viên vào hành trình "biến đổi cuộc đời". Địa điểm quay phim là ở phía Đông London, nơi ngôi sao 46 tuổi từng thi đấu ngày trẻ.

Beckham chuẩn bị trở về nơi anh chơi bóng thời trẻ để đóng phim.

"Thật tuyệt vời khi được tham gia Save Our Squad, nhất là khi trở về nơi tôi từng chơi bóng ngày bé. Tôi may mắn khi có sự nghiệp sân cỏ thành công và lâu dài. Giờ đây, tôi lại có cơ hội cống hiến cho cộng đồng mình với vai trò cố vấn", David Beckham nói. Anh cũng cảm thấy hài lòng khi có cơ hội nuôi dưỡng những tài năng trẻ và cảm ơn Disney+ thực hiện dự án này.

Sean Doyle - người đảm nhận dự án - nói Disney rất vui mừng khi David Beckham gật đầu tham gia phim. "Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tầm quan trọng và tác động của bóng đá đến nước Anh. Loạt phim sẽ đưa khán giả đến với sự kiện thú vị, kịch tính, sự thi đấu bằng cả trái tim và lòng dũng cảm - những gì David Beckham đã có trong sự nghiệp huy hoàng của mình", Doyle nói.

Theo Variety, David Beckham đang lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh truyền hình, phim ảnh. Ông bố 4 con có tham vọng toàn cầu khi trở thành đồng sáng lập của Studio 99.

Ngoài Save Our Squad, Studio 99 đang có một số dự án như A Whole New Ball Game nói về giải Premier League, phim tài liệu về thương hiệu thể thao Adidas, Puma và bộ phim tiểu sử về chính cuộc đời cựu danh thủ lừng danh nước Anh.