Dầu Tường An lãi gần 15 tỷ mỗi tháng

Dầu Tường An đạt lợi nhuận ròng 177 tỷ năm 2020, tăng 30% so với năm trước. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An công bố doanh thu thuần năm 2020 đạt 5.247 tỷ đồng , tăng 27% so với cùng kỳ 2019. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử công ty dầu ăn này.

Nhờ việc kiểm soát chặt chẽ chi phí nên biên lợi nhuận ròng của công ty được cải thiện so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Dầu Tường An tăng 30% lên 177 tỷ, cao hơn mức tăng doanh thu. Con số này đồng thời vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020 và đạt mức kỷ lục trong lịch sử doanh nghiệp.

Dầu Tường An là một trong những công ty niêm yết đầu tiên công bố kết quả tài chính năm 2020.

Dầu Tường An đạt lợi nhuận kỷ lục Kết quả kinh doanh 5 năm gần nhất của Dầu Tường An Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu thuần column tỷ đồng 3978 4338 4409 4142 5247 Lợi nhuận sau thuế column

67 133 109 136 177

Ban lãnh đạo Dầu Tường An cho biết trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động lên nền kinh tế trong năm qua, công ty đã chuyển dịch danh mục sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn, vùng miền, tập trung vào phân khúc trung và cao cấp để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cao.

Mới đây, Dầu Tường An thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/2 để tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 26/2. Một lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Kido chia sẻ với Zing nội dung của đại hội cổ đông sắp tới liên quan đến việc triển khai sáp nhập Dầu Tường An vào công ty mẹ.

Kido sở hữu trực tiếp 61,9% cổ phần Dầu Tường An. Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) là cổ đông lớn còn lại, nắm giữ 26,6% vốn điều lệ. Kido đồng thời cũng là công ty mẹ của Vocarimex với tỷ lệ sở hữu 51%. Như vậy, Kido nắm giữ trực tiếp và gián tiếp tổng cộng tới 75,5% cổ phần tại Dầu Tường An.

Tại đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 6/2020, ban lãnh đạo Kido cho biết có kế hoạch sáp nhập Dầu Tường An nhưng chưa thể thực hiện do Vocarimex còn 36% vốn Nhà nước. Hiện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện thủ tục đấu giá lô cổ phần này. Kido đã nộp hồ sơ tham gia mua lại toàn bộ lô cổ phần trên nhưng buổi đấu giá bị hoãn do thủ tục pháp lý có sự thay đổi.

Nếu mua lại toàn bộ lô cổ phiếu của SCIC, Kido sẽ sở hữu 87% cổ phần Vocarimex và tăng tỷ lệ lợi ích tại Dầu Tường An lên 85%. Lúc đó, Kido có thể dễ dàng sáp nhập cả 2 công ty dầu ăn này vào tập đoàn.

Vào cuối tháng 12/2020, công ty con trong ngành hàng lạnh Kido Foods, chủ sở hữu 2 thương hiệu kem Merino, Celano đã hủy giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM, chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV để chính thức sáp nhập vào Kido.