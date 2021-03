Đầu tư vào Trung Quốc, gia tộc giàu nhất Singapore lỗ nặng

Tập đoàn CDL đối mặt với khó khăn chồng chất khi các dự án khổng lồ tại Trung Quốc lỗ nặng, trong lúc Bắc Kinh siết kiểm soát các hoạt động tái cấp vốn.

Trước đó, City Developments Ltd. (CDL) quyết định đầu tư vào Sincere Property Group, một doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc thông qua 64 dự án và quỹ đất lớn và được khen ngợi là "người làm thay đổi cuộc chơi bất động sản", theo Bloomberg.

Tuy nhiên, tình trạng khó khăn chung của ngành do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các quy tắc cho vay chặt chẽ tại Trung Quốc đã khiến gia tộc giàu nhất Singapore thua lỗ nặng nề. Đến nay, City Development Ltd. đã rót khoảng 1,9 tỷ USD vào Sincere Property, cao gấp đôi so với dự tính ban đầu. Đây cũng là năm đầu tiên City Developments kinh doanh thua lỗ kể từ đầu thập niên 1970.

Trong báo cáo hồi tháng trước, CDL cho biết công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 1,3 tỷ USD cho khoản đầu tư với Sincere. Dù chưa công bố kết quả kinh doanh trong kỳ, công ty tiết lộ doanh thu tại mảng phát triển bất động sản giảm khoảng 15%.

Giá trị cổ phiếu của CDL cũng giảm khoảng 43% so với hồi đỉnh cao năm 2018. Rắc rối tài chính với tập đoàn Trung Quốc cũng khiến tập đoàn nhà họ Kwek mất khả năng thanh toán khoản trái phiếu đáo hạn.

Ông Kwek Leng Beng - chủ tịch điều hành công ty City Development Ltd. Ảnh: Getty.

Theo Bloomberg, khoản đầu tư khổng lồ vào tập đoàn Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối gay gắt trong gia tộc họ Kwek. Tháng 10 năm ngoái, ông Kwek Leng Peck - doanh nhân thế hệ thứ hai của gia đình và là chú của ông Sherman - giám đốc điều hành CDL, đã rời khỏi hội đồng quản trị của công ty. Chỉ trong vài tháng, đã có 3 thành viên trong ban lãnh đạo từ chức.

Khó khăn bắt đầu khi dịch Covid-19 bùng phát khiến phần lớn hoạt động kinh tế tại Trung Quốc bị đình trệ, hầu hết dự án của Sincere do đó cũng bị hoãn lại. Trong khi đó, chính sách “ba lằn ranh đỏ” của Bắc Kinh nhằm kiềm chế tỷ lệ nợ của các công ty bất động sản càng như đổ thêm dầu vào lửa. Tập đoàn Singapore cho biết sẽ ngừng rót vốn cho Sincere cho tới khi dự án được thông suốt.

Trước đó, nhà phân tích Kristy Hung của Bloomberg Intelligence nhận định CDL có thể sẽ phải rót thêm tiền vào nhà phát triển Trung Quốc. Theo ông, những chính sách mới của Bắc Kinh nhắm vào ngành bất động sản sẽ thắt chặt hơn các hoạt động rót vốn và cho vay, điều này có thể khiến giới đầu tư không xoay sở kịp.

“Trong trường hợp của Sincere, quy tắc ba lằn đỏ sẽ khiến việc tái cấp vốn trở nên khó khăn hơn, nhất là đối với các công ty có quy mô nhỏ phải chịu đòn bẩy cao”, ông nói.

Trong khi đó, Mak Yuen Teen, phó giáo sư kế toán tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết bất cứ khoản đầu tư nào vào Trung Quốc đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lợi ích thu được từ các dự án cũng như tiềm năng của các tập đoàn Trung Quốc thường không được công bố rõ ràng.

“Sự khác biệt trong hệ thống pháp luật, môi trường kinh doanh và năng lực quản trị trong ngành bất động sản Trung Quốc khiến thị trường này ẩn chứa nhiều thách thức với các nhà đầu tư nước ngoài”, ông nhận xét.

Quy tắc "ba lằn ranh đỏ" của chính quyền Bắc Kinh gây khó khăn cho hoạt động tái cấp vốn trong ngành bất động sản. Ảnh: Straits Times.

Sincere thực tế đã đối mặt với nhiều rắc rối tài chính trước khi được CDL đầu tư. Báo cáo tài chính của tập đoàn này cho thấy vào cuối năm 2019, khoản nợ phải trả của Sincere chiếm tới 68% trong danh mục tài sản - không bao gồm khoản tiền mặt ứng trước trong các hợp đồng dự án. Tỷ lệ này áp sát mức trần 70% trong quy tắc “ba lằn ranh đỏ” của chính phủ Trung Quốc trong quy định tái cấp vốn.

Báo cáo chỉ ra trong nửa đầu năm 2020, tập đoàn Trung Quốc có khoản nợ ngắn hạn lên tới gần 16 tỷ NDT (tương đương 2,5 tỷ USD ) - trong khi chỉ nắm giữ 2,6 tỷ NDT tiền mặt. Tháng 9 năm nay, Sincere sẽ phải thanh toán 3 tỷ NDT trái phiếu đáo hạn, trong đó có khoản thanh toán 444,5 triệu NDT mới đáo hạn vào hôm 9/3.

Trong khi đó, công ty của gia tộc giàu nhất Singapore vẫn chưa tiết lộ chiến lược giải quyết các vấn đề tại liên doanh, tuy nhiên một đại diện truyền thông của công ty cho biết CDL đang tập trung duy trì và nâng cao giá trị của cổ đông, đồng thời bổ sung: “Tập đoàn đã thảo luận nghiêm túc về các vấn đề liên quan đến Sincere và những thách thức mà dự án phải đối mặt".

Sincere Property Group là một phần của Tập đoàn Sincere có trụ sở tại Trùng Khánh, quản lý hơn 200 tỷ NDT ( 31 tỷ USD ) tại nhiều thành phố ở Trung Quốc. Trước khi quyết định hợp tác với gia tộc họ Kwek, đơn vị này đã thu hút nhiều nhà đầu tư tên tuổi khác, trong đó có China Evergrande Group, Sunac China Holdings Ltd. và Jinke Properties Group Co..