Đầu tư chứng khoán tại nhà trong giai đoạn giãn cách

Mang đến hệ thống dịch vụ, tiện ích đa dạng, liên tục được cập nhật, Yuanta Việt Nam có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tham gia thị trường.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người chọn tìm hiểu đầu tư chứng khoán bằng việc mở tài khoản online, tham vấn một số công cụ phân tích và đánh giá cổ phiếu như YSradar, YSuri, YSedu… để sẵn sàng đầu tư thông minh và tìm kiếm lợi nhuận.

Mở tài khoản nhanh chóng

Dịch vụ mở tài khoản ứng dụng công nghệ eKYC của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) thu hút nhiều khách hàng đăng ký và trải nghiệm. Theo đó, mọi người có thể mở tài khoản chứng khoán nhanh chóng và bảo mật tại đây.

Cụ thể, khách hàng chuẩn bị thiết bị cá nhân kết nối Internet, có hỗ trợ camera để chụp ảnh, quay phim như smartphone, tablet, laptop; CMND/CCCD còn hạn sử dụng và rõ nét. Ngoài ra, số điện thoại di động phải khớp số điện thoại đăng ký mở tài khoản để nhận mã xác thực OTP.

Khách hàng có thể mở tài khoản chứng khoán nhanh chóng bất kể thời gian, địa điểm. Ảnh chụp màn hình.

Công cụ phân tích và chọn lọc cổ phiếu miễn phí

Tham gia đầu tư chứng khoán, đặc biệt là những những nhà đầu tư mới, cần sự hỗ trợ về mặt thông tin, phân tích thị trường và khuyến nghị đầu tư. Vì vậy, công cụ phân tích và chọn lọc cổ phiếu YSradar miễn phí được xem là kim chỉ nam cho nhà đầu tư chứng khoán.

YSradar liên tục bổ sung tính năng mới nhằm phục vụ nhà đầu tư tốt hơn. Mới đây, công cụ này ra mắt phiên bản nâng cấp, tăng tính cá nhân và tùy biến theo trải nghiệm của người dùng. YSradar có 3 tính năng chính gồm StockRating, Stock Screener, và Stock Foreign Screener. Cả 3 đều phục vụ mục đích là tổng hợp dữ liệu cần thiết, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường, từ đó đưa ra quyết định chính xác.

Theo một số nhà đầu tư, YSradar phù hợp khẩu vị của khách hàng cá nhân và tổ chức trong xu hướng ngắn hạn, trung hạn lẫn dài hạn. Công cụ có giao diện trực quan, kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật, nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

Giao diện Ysradar trực quan, dễ sử dụng. Ảnh chụp màn hình.

Công cụ môi giới số 24/7

YSuri đóng vai trò như trợ lý, người môi giới số giúp nhà đầu tư chứng khoán tự tin đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Để sử dụng Ysuri, bạn cần cài đặt Telegram, tìm kiếm từ khóa “Ysuri” và làm theo hướng dẫn.

Trong hơn 1.700 mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán, bạn gõ tên mã cổ phiếu mình quan tâm và gửi đi. Ysuri sẽ tổng hợp và các thông tin và số liệu cần thiết, giúp nhà đầu tư có căn cứ để đưa ra quyết định đầu tư.

Những thông số kỹ thuật khô khan và phức tạp được YSuri “phiên dịch” thành ngôn ngữ dễ hiểu nhưng vẫn giữ tính chính xác cao. Các thông số này là kết quả từ nền tảng dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI), được phát triển bởi đội ngũ kỹ sự dày dạn kinh nghiệm của YSVN.

Không chỉ cung cấp thông tin tư vấn về cổ phiếu, Ysuri được nâng cấp để xử lý các thông tin tư vấn về thị trường và các nghiệp vụ chứng khoán cơ bản tại YSVN.

YSuri có phiên bản nâng cấp, xử lý các thông tin tư vấn về thị trường và các nghiệp vụ chứng khoán cơ bản tại YSVN.

Khoá học chứng khoán trực tuyến miễn phí

Dù các công cụ có hỗ trợ thế nào, nhà đầu tư vẫn nên trang bị kiến thức vững chắc, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Đây là lý do YSVN ra mắt chương trình đào tạo chứng khoán chuyên sâu miễn phí YSedu, với sứ mệnh phổ cập kiến thức về lĩnh vực một cách dễ hiểu, trực quan và sinh động đến mọi người.

Từ nguyên lý “làm đúng ngay từ đầu” (Do it right the fist time), YSedu cung cấp các kiến thức tổng quát, từ cơ bản đến nâng cao, phục vụ đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư. Với những bài giảng bằng video, do các chuyên viên phân tích và tư vấn viên nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp chia sẻ, YSedu được kỳ vọng trở thành “huấn luyện viên” đồng hành nhà đầu tư trong quá trình đầu tư chứng khoán.