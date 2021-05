'Đầu tư Bitcoin không dành cho người yếu tim'

Bất chấp việc giá Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác liên tục trồi sụt dữ dội trong vài ngày qua, nhiều nhà đầu tư vẫn giữ niềm tin vào loại tài sản đầy rủi ro này.

Theo Reuters, sáng 19/5, Brjánn Bettencourt tỉnh dậy và chứng kiến giá trị số tiền mã hóa anh nắm giữ sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng anh không hề hoảng sợ và quyết định tiếp tục mua vào.

"Đầu tư vào tiền mã hóa không dành cho những kẻ yếu tim. Đối với tôi, đây là khoản đầu tư dài hạn và nghiêm túc", Bettencourt - nhiếp ảnh gia 32 tuổi, sống ở Toronto (Canada) - khẳng định. Anh mua Bitcoin và Ether từ 1,5 năm trước.

Thị trường tiền mã hóa trải qua một tuần đầy sóng gió vì những dòng tweet của CEO Tesla Elon Musk và những động thái siết chặt quản lý của chính quyền Trung Quốc. Ngày 22/5, giá Bitcoin tiếp tục giảm và hiện dao động ở mức 35.700 USD /đồng.

Thống kê của Vanda Research cho thấy dòng tiền vay chảy vào Bitcoin và Ether giảm mạnh trong tuần này. Điều đó cho thấy nhiều nhà đầu tư bắt đầu sợ hãi. Ngược lại, nhiều người khác cho biết họ sẵn sàng vượt qua sóng gió.

Giá Bitcoin tiếp tục lao dốc ngày 22/5. Ảnh: CoinDesk.

"Trong giới đầu tư tiền mã hóa, khi thị trường lao dốc, mọi người nói rằng nó sẽ thải loại những kẻ yếu ớt", Ethan Lou - tác giả cuốn Once a Bitcoin Miner: Scandal and Turmoil in the Cryptocurrency Wild West (Thợ đào Bitcoin một thời: Scandal và sóng gió trong miền Viễn Tây hoang dã của tiền mã hóa) - khẳng định.

Giá Bitcoin tăng 345% năm ngoái, Ether tăng 1.219% và Dogecoin vọt lên tới 15.480%. Sàn Coinbase cho biết hơn 56 triệu người dùng giao dịch lượng tiền mã hóa trị giá 335 tỷ USD trong quý I năm nay. Trong đó, 120 tỷ USD là giao dịch của các nhà đầu tư lẻ.

Trong quá khứ, thị trường tiền mã hóa cũng từng biến động dữ dội. Giá Bitcoin lao dốc 94% năm 2011 và 82% trong giai đoạn cuối 2017 đến cuối 2018.

Nhà đầu tư Lily Francus quyết tâm tận dụng sự biến động của thị trường. Cô gái 25 tuổi ở San Diego (Mỹ) mua tiền mã hóa năm 2017 và kịp bán ra trước khi thị trường lao dốc. Tháng trước, cô đầu tư 1% tổng tài sản vào nhiều loại tiền mã hóa khác nhau.

Cô bán hết Ether và Bitcoin sau khi CEO Tesla Elon Musk xuất hiện trong chương trình Saturday Night Live hôm 8/5. Sau đó, cô mua lại 40% lượng tiền mã hóa đã bán với giá rẻ hơn.

"Khi bạn thấy nhiều người lao vào thị trường với tâm lý sợ bị bỏ lỡ cơ hội thì đó là thời điểm phù hợp để rút ra", Francus nói.

Nhà đầu Doug Liantonio - 31 tuổi, ở Florida (Mỹ) - cho biết anh sở hữu Dogecoin và Ether. Kể cả khi Dogecoin sụt giá 50%, anh vẫn kiên nhẫn, không bán ra cắt lỗ.

Với Bettencourt, sự trồi sụt của thị trường tiền mã hóa là điều hấp dẫn. "Đầu tư vào tiền mã hóa giống như chơi tàu lượn mạo hiểm. Bạn ngồi trên tàu và trải nghiệm đủ mọi cảm giác mạnh. Với tôi, điều đó rất thú vị", anh mô tả.