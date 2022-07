Đầu tư BĐS nghỉ dưỡng từ góc nhìn Charm Resort Hồ Tràm

Du lịch “thay áo mới” cũng là lúc các loại hình BĐS nghỉ dưỡng xuất hiện và nhanh chóng bắt nhịp thị trường, tác động tới xu hướng lựa chọn của các nhà đầu tư.

Bài toán cam kết, chia sẻ lợi nhuận và đơn vị vận hành là những yếu tố được quan tâm, cân nhắc. Bởi lẽ, đứng trước biến động của thị trường, nhà đầu tư đã tính đến những phương thức tài chính dài hạn và điều phối dòng tiền nhạy bén hơn. Yếu tố bền vững luôn được đặt lên hàng đầu trong các thương vụ đầu tư hay tích lũy tài sản.

Bài toán đầu tư bền vững từ thị trường BĐS nghỉ dưỡng mới

Khái niệm BĐS nghỉ dưỡng xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2014, đạt đỉnh trong giai đoạn 2016-2018 và thoái trào cuối năm 2019. Đặc điểm chung của giai đoạn này là các chủ đầu tư chạy đua cam kết lợi nhuận với mức khó kiểm soát, dao động 8-12%/năm, cao hơn hoặc tương đương lãi suất vay ngân hàng và gấp đôi lãi suất tiết kiệm.

Việc đưa ra bài toán tài chính quá cao nhằm thu hút khách hàng và lơ là công tác quản lý, vận hành đã khiến nhiều dự án hoạt động không hiệu quả, gây khó khăn cho việc chi trả theo cam kết, từ đó tạo ra những nhịp chững đáng tiếc.

Giai đoạn 2020-2021, thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây được xem là quãng nghỉ để chủ đầu tư vận động, điều chỉnh, tạo ra hình thái BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới vào cuối 2021 và đầu 2022 với sự khác biệt rõ rệt.

BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới thu hút nhà đầu tư thông minh.

Theo đó, các chủ đầu tư đưa ra mức cam kết nằm trong tầm kiểm soát, dao động 5-6,5%/năm. Đồng thời, họ đẩy mạnh chính sách chia sẻ lợi nhuận với nhiều tỷ lệ, cao nhất là 90% (khách hàng), thấp nhất là 10% (đơn vị quản lý). Mặt khác, thị trường cũng ghi nhận làn sóng thương hiệu ngoại chiếm lĩnh thị phần quản lý, vận hành, làm cơ sở vững chắc cho bài toán thu hút bền vững. Các thị trường phát triển mạnh thường gắn liền khu vực có tính năng “second home” như vùng biển, vùng khí hậu ôn hòa hay những nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ hoang sơ.

Dấu ấn tiên phong của Charm Group

Trong xu hướng trên, Charm Group giới thiệu tổ hợp Charm Resort Hồ Tràm với phân kỳ đầu tiên BW Premier Collection By Best Western. Phân kỳ này rộng 7,2 ha, hướng tới trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng và trị liệu sức khỏe đẳng cấp quốc tế, quy mô hàng đầu Việt Nam. Không chỉ tiên phong kiến tạo kỷ nguyên wellness resort, mang đến những kỳ nghỉ trọn vẹn “thân - tâm - trí”, BW Premier Collection By Best Western Charm Resort Hồ Tràm còn là tài sản truyền đời danh giá của giới thượng lưu.

Theo đó, Charm Resort Hồ Tràm cam kết lợi nhuận ở mức thực tế với 6,5%/năm trong 3 năm (cho căn hộ biển) và 6,5%/năm trong 2 năm (cho villa). Đặc biệt, chứng thư bảo lãnh từ ngân hàng Nam Á được xem là điều khoản cam kết chắc chắn giữa bộ ba khách hàng - ngân hàng - chủ đầu tư.

Charm Resort Hồ Tràm hội tụ chuẩn mực của một BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới.

Ông Hà Huy Cường - Phó tổng giám đốc ngân hàng Nam Á - cho biết: “Giữa lúc hạn mức tín dụng được thắt chặt, ngân hàng Nam Á cam kết đồng hành và tạo ra nhiều sản phẩm tài chính, chính sách tối ưu để giúp khách hàng sở hữu BĐS phù hợp tại Charm Resort Hồ Tràm”.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã đẩy mức chia sẻ lợi nhuận tối đa, cao nhất thị trường, đến 90% (cho khách hàng) và 10% (cho đơn vị vận hành), gồm các mảng khai thác dịch vụ lưu trú/wellness/thương mại, cũng như việc phân chia lợi nhuận dựa trên diện tích căn hộ, nhằm đảo bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư. Việc đưa ra cam kết lợi nhuận này đã được tính toán kỹ lưỡng, không tạo áp lực tài chính và tối ưu dòng tiền cho khách hàng.

Cái bắt tay cùng hai thương hiệu danh tiếng

BW Premier Collection by Best Western có “lợi thế vàng” trong việc đảm bảo khoản đầu tư bền vững khi được tạo nên nhờ cú bắt tay của chủ đầu tư với 2 thương hiệu danh tiếng. Cụ thể, Best Western Hotels & Resorts nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới về quản lý, vận hành khách sạn. Trong khi đó, GOCO Hospitality là bảo chứng, làm nên tên tuổi cho các resort trứ danh như GOCO Spa Ajman (UAE), GOCO Spa Daios Cove (Hy Lạp)... chuyên dành cho giới thượng lưu và hoàng gia.

Theo dữ liệu từ HotStats, năm 2019, doanh thu khách sạn có đa dạng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao hơn trung bình 43%. Do đó, BĐS nằm trong tổ hợp trị liệu và chăm sóc sức khỏe luôn có giá trị và hiệu quả khai thác cao hơn các sản phẩm thông thường.

Best Western Hotels & Resorts và GOCO Hospitality đã bắt tay cùng chủ đầu tư tạo nên BW Premier Collection By Best Western.