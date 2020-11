Đấu trường danh vọng thưởng 160 triệu cho tuyển thủ MVP trận chung kết

Với khoản tiền thưởng lớn dành cho tuyển thủ MVP, Đấu trường Danh vọng mùa đông 2020 hứa hẹn mang đến trận chung kết nhiều kịch tích.

Ngày 8/11, Đấu trường Danh vọng mùa Đông 2020 sẽ chứng kiến sự lên ngôi của tân vương Liên Quân Mobile. Để nâng cao tính cạnh tranh giữa hai đội tuyển Sài Gòn Phantom và Box Gaming, BTC giải đấu và nhà tài trợ Clear Men 3in1 chính thức đưa ra mức giải thưởng trị cao dành cho tuyển thủ xuất sắc - MVP ở trận chung kết.

Theo đó, nhà tài trợ sẽ dành tặng danh hiệu “Clear Men of the season” để vinh danh tuyển thủ có màn trình diễn xuất sắc. Danh hiệu này sẽ thuộc về tuyển thủ có điểm MVP trung bình cao nhất trận chung kết cùng giải thưởng lên tới 160 triệu đồng, gồm một cúp vàng MVP, 100 triệu đồng tiền mặt, iPhone 11 Pro Max, đồng hồ Apple Watch Series 5, tai nghe Airpods 2.

Với giá trị giải thưởng lên đến 160 triệu đồng, tuyển thủ đạt danh hiệu “Clear Men of the season” sẽ có tiền thưởng nhiều hơn cả các đội xếp hạng ở vị trí hạng 8 tới hạng 6. Nếu so sánh với các giải đấu eSports khác tại Việt Nam, đây cũng là một con số lớn.

Box Gaming và Sài Gòn Phantom tranh tài trong trận chung kết.

Trước đó, Đấu trường Danh vọng mùa Đông 2020 cũng đã tự phá vỡ kỷ lục của giải mùa Xuân hồi đầu năm, giữ vững vị thế là giải đấu thể thao điện tử có số tiền thưởng lớn nhất. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 2,9 tỷ đồng . Trong đó, đội vô địch sẽ nhận được 900 triệu đồng tiền thưởng.

Theo đại diện ban tổ chức, với giải thưởng lớn từ giải đấu, người hâm mộ hứa hẹn được xem một trận chung kết mãn nhãn giữa hai đội Sài Gòn Phantom và Box Gaming. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 14h30 ngày 8/11tại Nhà thi đấu Quân khu 7 TP.HCM, cũng như được trực tiếp trên các kênh phát sóng của Garena Liên Quân Mobile.