Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân tăng thêm 3 giải thưởng cá nhân

Với việc tăng thêm các giải thưởng cá nhân, Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân mong muốn tạo động lực để các tuyển thủ thể hiện hết mình.

Kể từ khi ra mắt đến nay, Đấu Trường Danh Vọng đã trải qua 10 mùa giải, mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ người hâm mộ của game Liên Quân Mobile. Từ hành trình ấy, các tuyển thủ đã chứng minh Liên Quân Mobile không đơn thuần là một tựa game để giải trí, mà còn là bộ môn hấp dẫn trên trên đấu trường eSports Việt Nam.

Các mùa giải Đấu Trường Danh Vọng đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đẹp, đó là khi Team Flash nâng chiếc cúp vô địch quốc nội lần thứ 4 liên tiếp, hay khi Xuân Bách, ADC đứng trên vị trí cao nhất của giải đấu, phía dưới là tiếng hò reo của người hâm mộ.

Xuân Bách là tuyển thủ xuất sắc tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2020.

Tuy nhiên, với nhiều người khác, đó lại là phút giây Saigon Phantom tìm lại hào quang của chính mình, khi Lai Bâng hiên ngang bước lên bục nhận danh hiệu Clear Men of The Season - Game thủ xuất sắc của mùa giải trong đêm chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2020.

Từ một streamer, Lai Bâng đã có hành trình khiến người hâm mộ Liên Quân Mobile nể phục. Tại mùa giải năm nay, tuyển thủ này cũng được kỳ vọng bước lên bục vinh quang, mang về chiến thắng cho Saigon Phantom.

Lai Bâng nhận danh hiệu Clear men of the season sau màn trình diễn xuất sắc tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2020.

Theo đại diện ban tổ chức giải đấu, ngoài mang đến giải thưởng trị giá 160 triệu đồng, chiếc cúp cá nhân Clear Men of The Season còn là sự tôn vinh những cống hiến của các tuyển thủ cho nền eSports nước nhà. Vì vậy, chiếc cúp này luôn là mục tiêu để các tuyển thủ Đấu Trường Danh Vọng nỗ lực hết mình trong suốt mùa giải.

Trong mùa giải lần này, chiếc cúp dành riêng cho cá nhân xuất sắc sẽ được nhãn hàng Clear Men mang đến nhiều thay đổi. Đầu tiên chính là thiết kế mới, tinh xảo và mạnh mẽ hơn so với những mùa giải trước. Ngoài ra, giá trị giải thưởng Clear Men of The Season cũng sẽ hoành tráng hơn con số 160 triệu đồng năm ngoái.

Cúp Clear Men of The Season tại Đấu Trường Danh vọng mùa Xuân 2021 sẽ mang diện mạo mới.

Đáng chú ý, không chỉ có Clear men of the season, Clear Men còn mang đến giải đấu năm nay 3 giải phụ cho những cá nhân có những màn trình diễn xuất sắc, cá nhân kích hoạt được những sức mạnh nội tại tương ứng với các dòng Clear Men 3in1.

Cụ thể, giải Clear Men 3in1 Active Cool sẽ vinh danh tuyển thủ có lối chơi năng động, linh hoạt như như siêu xạ thủ Valhein với chỉ số kill cao nhất trong trận chung kết.

Giải Clear Men 3in1 Active Vibe sẽ vinh danh tuyển thủ duy trì phong độ tốt trong suốt giải đấu và có các đường tung chiêu đẹp mắt như Florentino, được bình chọn bởi người hâm mộ trên fanpage Cao Thủ Liên Quân.

Giải Clear Men 3in1 Active Clean vinh danh tuyển thủ thể hiện tinh thần quyết đoán, xử lý nhanh gọn và tinh tế như Triệu Vân với 2 chỉ số Assit và Death đẹp nhất trong trận chung kết.

Clear Men mang đến 3 giải thưởng mới, tương ứng sức mạnh nội tại của các dòng Clear Men 3in1.

Theo đại diện ban tổ chức giải đấu, Đấu Trường Danh Vọng luôn nỗ lực cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, cũng như mang đến sự tri ân xứng đáng dành cho game thủ. Tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021, không chỉ người chiến thắng mà những nhân tố tỏa sáng với các sức mạnh nội tại cũng sẽ được vinh danh.