Đầu thú sau 13 năm trốn nã

Sau khi cùng một số người đánh anh Bùi Thanh Phước (trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) bị thương tích, Lê Văn Quang (1984, trú xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) bị TAND Điện Bàn xử phạt 24 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Trong thời gian được tại ngoại, Lê Văn Quang đã bỏ trốn nên bị cơ quan công an ra lệnh truy nã. Sau 13 năm lẩn trốn, mới đây Quang đã đến Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú.

Theo hồ sơ, ngày 25/8/2008, Lê Văn Quang cùng với một số đối tượng khác đánh anh Bùi Thanh Phước thương tích 14%. Ngày 25/6/2009, Lê Văn Quang bị TAND huyện Điện Bàn (nay là TX Điện Bàn) xét xử và tuyên phạt 24 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi bị tuyên án, Quang được cho tại ngoại để làm thủ tục kháng cáo, nhưng đối tượng bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã.

Lê Văn Quang đến Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú.

Năm 2016, do Lê Văn Quang thuộc đối tượng truy nã trốn thi hành án phạt , Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Quảng Nam bàn giao hồ sơ Lê Văn Quang cho Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Quảng Nam theo thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận hồ sơ truy nã đối tượng Lê Văn Quang, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP đã tiến hành lập kế hoạch xác minh, truy bắt.

Bên cạnh đó, định kỳ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin tài liệu có liên quan đến nơi lẩn trốn của đối tượng; phân công cán bộ trực tiếp đến xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (nay là TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nơi đối tượng đăng ký thường trú trước khi trốn để xác minh, gửi thư kêu gọi đầu thú đến thân nhân của đối tượng.

Đến ngày 2/8, qua công tác theo dõi, nắm tình hình được biết thông tin ông nội của Lê Văn Quang sắp từ trần và đối tượng có nguyện vọng về quê để chịu tang. Do đó, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công cán bộ chủ động liên hệ vận động thân nhân, gia đình tác động Lê Văn Quang đầu thú để chấp hành án, sớm trở về với gia đình, người thân.

Sau thời gian được vận động, thuyết phục, đến sáng ngày 9/8, Lê Văn Quang cùng chị họ là Lê Thị Thanh (trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã chủ động liên hệ và trực tiếp đến Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Quảng Nam để trình diện, đầu thú. Qua làm việc, Lê Văn Quang khai nhận đã có hành vi phạm tội Cố ý gây thương tích và bị tuyên án 2 năm tù giam; hết thời hạn tại ngoại, Quang không trình diện đi chấp hành án mà trốn vào TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm ăn, sinh sống bằng nghề đi biển cho đến khi ra đầu thú.

Hiện Lê Văn Quang được bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam để hoàn tất thủ tục đưa đi chấp hành án theo quy định.