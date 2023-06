Dấu mốc mới đáng buồn của Hàn Quốc

Tỷ lệ sinh ở xứ kim chi tiếp tục đạt mức thấp kỷ lục trong bối cảnh nước này đối mặt cuộc khủng hoảng già hóa dân số.

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc liên tục giảm gây lo ngại. Ảnh minh họa: @lee_mido.

Theo dữ liệu công bố hôm 28/6, số trẻ sinh ra ở Hàn Quốc lại đạt mức thấp mới trong tháng 4, tiếp tục kéo dài đà suy giảm dân số của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, theo Yonhap.

Cụ thể, chỉ có 18.484 em bé được sinh ra trong tháng 4 năm nay, giảm 12,7% so với năm ngoái, theo báo cáo hàng tháng của Statistics Korea. Đây cũng là số liệu tháng 4 thấp nhất từng được ghi nhận kể từ khi cơ quan thống kê bắt đầu tổng hợp dữ liệu hàng tháng vào năm 1981.

Hàn Quốc đang vật lộn với cuộc khủng hoảng về tỷ lệ sinh thấp, khi thế hệ trẻ ngày càng trì hoãn hoặc từ bỏ việc lập gia đình do giá nhà đất tăng cao và những bất ổn kinh tế.

Tổng tỷ suất sinh của quốc gia này, hay số con trung bình mà một phụ nữ sinh trong đời, là 0,81 trong quý đầu tiên của năm 2023, thấp hơn nhiều so với mức cần thiết 2,1, được gọi là "mức sinh thay thế", để đảm bảo dân số tăng trưởng ổn định.

Trong tháng 4, số ca tử vong là 27.581, giảm 24,8% so với một năm trước đó trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 đã giảm bớt.

Hàn Quốc đang đối mặt khủng hoảng già hóa dân số. Ảnh: Yonhap/EPA-EFE/Shutterstock.

Dữ liệu còn cho thấy số cuộc hôn nhân ở xứ kim chi giảm 8,4% so với cùng kỳ, xuống còn 14.475, cũng là mức thấp kỷ lục. Mặt khác, số vụ ly hôn đã tăng 1,3% lên 7.288.

Ngoài các yếu tố như giá bất động sản, chi phí sinh hoạt tăng cao và áp lực tài chính nuôi dạy con cái, một khảo sát vào tháng 3 do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc thực hiện trên những người tham gia ở độ tuổi 20 và 30 đã chỉ ra rằng văn hóa so sánh bản thân với người khác cũng là một trong những lý do khiến nhiều người trẻ tuổi không muốn lập gia đình và sinh con.

Cuộc khảo sát vào tháng 3 và tháng 4 của Shinhan Life Insurances cũng cho thấy nhiều người trẻ Hàn Quốc cho biết đang theo đuổi lối sống được gọi là DINK (thu nhập gấp đôi, không sinh con).

Cụ thể, trong số 700 người độc thân và các cặp vợ chồng chưa có con ở độ tuổi 25-39, 34,3% cho biết không có kế hoạch sinh con trong tương lai.

Trong số phụ nữ và nam giới độ tuổi từ 25 đến 29 được khảo sát, 52,2% phụ nữ và 19,8% nam giới cho hay đang cân nhắc cuộc sống không có con, theo Korea JoongAng Daily.