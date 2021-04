Đâu là nơi du khách được trải nghiệm 4 mùa trong ngày?

3. Những địa danh gắn với các giai thoại tình yêu ở Đà Lạt? Đỉnh Langbiang, hồ Xuân Hương, Trại Mát

Đồi thông hai mộ, hồ Than Thở, nhà thờ Con Gà

Hồ Than Thở, đồi thông hai mộ, đỉnh Langbiang Được mệnh danh là thành phố tình yêu, Đà Lạt nổi tiếng với những câu chuyện tình đi vào huyền thoại. Những giai thoại tình yêu ở hồ Than Thở, đồi thông hai mộ hay đỉnh Langbiang được lữ khách nhớ mãi. Ngày nay, Đà Lạt trở thành điểm hẹn lãng mạn thu hút các đôi tình nhân ghé thăm. Ảnh: Cổ Điển Studio.