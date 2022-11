Dấu hiệu trẻ tiêu chảy cấp do virus rota

Con tôi hiện 3 tháng tuổi, bị tiêu chảy đã 3 ngày chưa khỏi. Xin hỏi có dấu hiệu nào để tôi biết con mình có bị nhiễm virus rota hay không?

Cử nhân Bùi Minh Cảnh, khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Virus rota là căn nguyên thường gặp nhất trong bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 2 tuổi, đặc biệt dưới 12 tháng. Virus độc lực xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa và nhân lên chủ yếu ở tá tràng. Chúng phá hủy lớp tế bào trụ, làm lớp tế bào này bị biến dạng. Vì vậy, quá trình hấp thu của ruột bị giảm, làm ứ đọng các chất trong lòng ruột, đặc biệt là cacbohydrat. Điều này làm áp suất thẩm thấu tăng, kéo nước ra ngoài, gây tiêu chảy nhiều lần trong ngày và phân rất nhiều nước.

Giai đoạn ủ bệnh ngắn, chỉ 1-2 ngày kể từ khi virus xâm nhập vào cơ thể. Sau đó, người bệnh chuyển sang giai đoạn toàn phát với các triệu chứng sau:

- Tiêu chảy nhiều lần trong ngày, phân nhiều nước.

- Hiếm khi có máu: Đây là đặc điểm quan trọng để chẩn đoán phân biệt với tiêu chảy do vi khuẩn.

- Đôi khi, bệnh nhân có nôn, trên lâm sàng biểu hiện mất nước nặng.

- Bệnh nhân thường sốt nhẹ.

- Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 12 tháng và thường xảy ra vào mùa đông.

Nguyên tắc phòng bệnh

Virus xâm nhập vào cơ thể bằng đường tiêu hóa, vì vậy, chúng ta sử dụng các biện pháp sau đây:

- Vệ sinh ăn uống: Sữa cho trẻ em phải đảm bảo các chỉ tiêu vệ sinh. Dụng cụ đựng đồ ăn của trẻ phải được khử trùng cẩn thận, người mẹ cần giữ gìn vệ sinh tốt trong thời kỳ cho con bú.

- Xử lý và tẩy uế những chất thải, đồ dùng có liên quan tới bệnh nhân.

- Cách tốt nhất để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi tiêu chảy cấp do virus rota là uống vaccine phòng bệnh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến cáo đưa vaccine phòng rotavirus vào tất cả chương trình tiêm chủng quốc gia trên phạm vi toàn cầu để bảo vệ trẻ khỏi tiêu chảy nặng và tử vong do virus này.

Để điều trị, điều quan trọng là phải bù nước kịp thời bằng nhiều cách và tùy thuộc vào mức độ mất nước của trẻ. Thường sau một tuần, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn.