Dấu hiệu trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp

Nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em rất phổ biến với các triệu chứng điển hình như ho, sốt, khó thở, sổ mũi...

Trẻ nhỏ dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp do hệ miễn dịch còn yếu. Ảnh: Romper.

Nhiễm trùng mũi, xoang, cổ họng, đường thở hoặc phổi của con bạn được gọi là nhiễm trùng đường hô hấp. Chúng là nguyên nhân phổ biến gây ra các vấn đề về hô hấp ở trẻ em.

Thông thường, nhiễm trùng đường hô hấp do virus lây lan khi tay trẻ em tiếp xúc với dịch tiết mũi của người bị nhiễm bệnh. Những chất tiết này có chứa virus. Khi trẻ chạm vào mũi hoặc mắt, virus sẽ xâm nhập và tạo ra một bệnh nhiễm trùng mới. Ngoài ra, nhiễm trùng lây lan khi trẻ em hít thở không khí có chứa những giọt bắn do người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi.

Với nhiều lý do, dịch tiết mũi hoặc đường hô hấp của trẻ em bị nhiễm trùng đường hô hấp do virus chứa nhiều virus hơn so với người lớn mắc bệnh. Sự gia tăng sản lượng virus này, cùng với việc thường ít chú ý đến vệ sinh, khiến trẻ có nhiều khả năng lây bệnh cho người khác. Khả năng lây truyền càng tăng cao khi có nhiều trẻ em tụ tập lại với nhau, chẳng hạn ở các trung tâm chăm sóc trẻ em và trường học.

Nhiễm trùng đường hô hấp trên

Theo tổ chức Hen suyễn và Phổi Vương quốc Anh, nhiễm trùng mũi, xoang và cổ họng được gọi là nhiễm trùng đường hô hấp trên. Trẻ em thường mắc nhiều bệnh này hơn vì chưa được miễn dịch với các loại virus thường gây ra chúng. Hầu hết thời gian, trẻ sẽ tự phục hồi. Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên bao gồm:

- Cảm lạnh thông thường.

- Viêm nắp thanh quản.

- Viêm thanh quản.

- Viêm họng (đau họng).

- Viêm xoang (nhiễm trùng xoang).

Cảm lạnh, viêm phế quản thường là các bệnh viêm đường hô hấp phổ biến ở trẻ nhỏ. Ảnh: Aboutkidshealth.

Theo Cleveland Clinic, các triệu chứng phổ biến của nhiễm trùng đường hô hấp trên là: Sổ mũi, ho, sốt cao, đau họng, đau tai hoặc đau nhức khác, tiếng thở ồn ào (bạn có thể nghe thấy tiếng thở khò khè hoặc tiếng huýt sáo), vấn đề với việc cho ăn và uống vì khó thở, tăng thở bằng miệng nếu họ bị nghẹt mũi.

Nếu con bạn bị đau họng do nhiễm trùng đường hô hấp trên, trẻ có thể không muốn ăn hoặc uống. Bạn nên cho trẻ ăn thức ăn mềm để dễ nuốt hơn. Trẻ nhỏ có thể chảy nhiều nước dãi hơn nếu thấy khó nuốt.

Nhiễm trùng đường hô hấp dưới

Nhiễm trùng ảnh hưởng đến đường hô hấp chính và phổi của con bạn được gọi là nhiễm trùng đường hô hấp dưới (nhiễm trùng ngực). Các bệnh viêm đường hô hấp dưới phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bao gồm:

- Cúm: Đây là bệnh nhiễm virus thông thường xảy ra thường xuyên nhất trong những tháng mùa đông.

- Viêm tiểu phế quản do virus: Đây là tình trạng viêm niêm mạc của các tiểu phế quản (những lối đi rất nhỏ mà không khí đi vào và ra khỏi phổi). Tình trạng này rất phổ biến ở trẻ sơ sinh và do một số loại virus gây ra, bao gồm cả virus hợp bào hô hấp (RSV).

- Viêm phổi: Đây là bệnh nhiễm trùng gây viêm túi khí ở một hoặc cả hai phổi. Các triệu chứng của nó có thể từ nhẹ đến nặng đến mức phải nhập viện.

Triệu chứng chính của các bệnh viêm đường hô hấp dưới là ho, có thể nặng. Con bạn có thể bị ho khan hoặc ho có đờm. Các triệu chứng khác bao gồm: Sốt cao, ho và nôn khi ho, khó thở (thở nhanh, tạo ra tiếng ồn khi thở hoặc khó thở), buồn ngủ, thay đổi màu da.