Dấu hiệu tội phạm mua bán người trong vụ trốn khỏi casino ở Campuchia

Qua 4 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, nên khi vừa tiếp nhận thông tin ban đầu, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh chủ công, phối hợp chặt chẽ cùng công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, những người trốn chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam khai nhận, trước đó do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương 700- 1.000 USD /tháng trên các nền tảng mạng xã hội, nên họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia.

Cơ quan công an thu thập thông tin từ những người trốn khỏi casino ở Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Với công việc hàng ngày là lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của quản lý casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Như đã thông tin, vào khoảng 9h45 ngày 18/8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 21 (gọi tắt là Chốt 21, đóng quân địa bàn khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện, giữ 40 người (35 nam, 5 nữ, tất cả đều chưa xác định được nhân thân) từ Casino Rich World (trước đây tên Casino Kinh Sa, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) - đối diện chốt 21, bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Khu vực sông mà hàng chục người bơi từ Campuchia về Việt Nam.

Những người này cho biết ngoài 40 người bị Chốt 21 phát hiện thì có một người bị mất tích trong quá trình bơi sông Bình Ghi nhập cảnh về Việt Nam, một người bị bảo vệ của Casino Rich World bắt giữ lại.

Đến sáng 20/8, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể trên sông Bình Ghi, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 6 km. Nạn nhân tử vong do ngạt nước là nam giới, 16 tuổi, quê ở tỉnh Kon Tum. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để đưa về quê an táng.

40 người trốn khỏi casino nhập cảnh trái phép về Việt Nam đang được bố trí ăn, nghỉ tại Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Đa Phước.

Ngành chức năng tỉnh An Giang bố trí 40 người này ăn, nghỉ tại Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang). Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiến hành lấy lời khai những người có liên quan để phục công tác điều tra.

Thông tin trên một số trang mạng xã hội cho rằng những người trốn chạy khỏi casino là những đối tượng nghiện ma túy, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang xác định đây là những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Kết quả xét nghiệm xác định tất cả 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia đều âm tính với ma túy.

Ở diễn biến liên quan đến vụ việc, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lệ (SN 1980) và Lê Văn Danh (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Lệ, Danh bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trong 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam, Lệ cùng Danh khai nhận, đã đưa 6 người xuất cảnh trái phép để nhận tiền công 100.000 đồng/người. Ngoài ra, Lệ thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino.