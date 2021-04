Dấu hiệu sớm tiết lộ bạn có thai

Bầu ngực của phụ nữ mang thai sẽ thay đổi thế nào? Hồng hào, nổi mẩn đỏ, ngứa da

Đầu ngực thâm, nhỏ hơn bình thường

Lớn hơn, căng, đau, đầu vú thâm Theo Medicinenet, phụ nữ mang thai bầu ngực sẽ to hơn, cảm giác hơi căng và đau, các tĩnh mạch nhỏ nổi lên và nhìn ngay dưới da gọi là hệ thống Haller. Núm vú to ra, nhô cao, tăng sắc tố và nhạy cảm, quầng vú sậm màu. Ảnh: Todaysparent. Thân nhiệt của phụ nữ mang thai cao hơn bình thường bao nhiêu? Vẫn như bình thường

0,5 độ C

1 độ C

1,5 độ C Theo Webmd, nếu theo dõi thường xuyên, bạn có thể nhận thấy thân nhiệt của mình tăng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với bình thường. Điều này là do hiện tượng tăng chuyển hóa khi mang thai. Ảnh: Femsense.