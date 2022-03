Dấu hiệu ở người nhiễm Omicron dễ nhầm với cảm lạnh

Ngứa họng là một trong những triệu chứng phổ biến ở người nhiễm biến chủng Omicron. Tuy nhiên, cảm lạnh do thời tiết thay đổi cũng gây ra tình trạng này.

Khi các trường hợp Covid-19 giảm và dần được kiểm soát trên toàn thế giới, mọi người đã bắt đầu quay lại với công việc hàng ngày. Nhiều người cảm thấy thoải mái và bớt lo ngại hơn về loại virus chết người này. Tuy nhiên, khi gặp phải bất kỳ triệu chứng nào như sốt, ngứa họng hay sổ mũi, chúng ta vẫn phải tự hỏi liệu đó có phải là Covid-19 hay căn bệnh gì đó khác không.

Thời tiết bắt đầu chuyển sang ấm, mọi người có thể tiếp xúc virus cảm lạnh, gặp phải các triệu chứng nhẹ bao gồm ngứa họng, sổ mũi, nghẹt mũi... Nhưng những triệu chứng này cũng giống Covid-19, nhiều người vẫn thường bị nhầm lẫn.

Triệu chứng phổ biến ở người nhiễm Omicron

Theo India Times, khi nói đến Covid-19, sốt, ho, mệt mỏi, mất khứu giác và vị giác là một số triệu chứng phổ biến nhất. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của biến chủng Omicron, các chuyên gia nhận thấy tình trạng ngứa họng thường được báo cáo ở những người bị nhiễm bệnh.

Ngứa họng được xem là một trong những triệu chứng phổ biến ở người nhiễm Omicron. Ảnh: Indiatimes.

Theo ứng dụng triệu chứng ZOE COVID của Vương quốc Anh, ngứa họng là một trong những triệu chứng hàng đầu của Omicron, bên cạnh chảy nước mũi, mệt mỏi, đau cơ thể, hắt hơi, nôn mửa, đổ mồ hôi ban đêm và chán ăn.

Tiến sĩ Scott Weisenberg, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là Phó giáo sư y khoa tại NYU Langone Health ở Thành phố New York (Mỹ), cho biết ngứa họng là triệu chứng ban đầu khi nhiễm Omicron.

Nghiên cứu do Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh công bố ngày 14/1 đã xem xét mức độ phổ biến của các triệu chứng khác nhau được báo cáo bởi những người làm xét nghiệm rRT-PCR để phát hiện Covid-19. Phân tích này cho thấy rằng việc mất vị giác và khứu giác ít phổ biến hơn với Omicron so với Delta.

Trong khi đó, đau họng phổ biến hơn, thậm chí với tốc độ gần gấp đôi so với Delta. Theo báo cáo, đau họng được liệt kê là triệu chứng phổ biến ở 53% trường hợp nhiễm Omicron, trong khi chỉ 34% người nhiễm Delta gặp tình trạng này.

Tiến sĩ Panagis Galiatsatos, trợ lý Giáo sư y khoa và là bác sĩ chăm sóc sức khỏe quan trọng tại Johns Hopkins Medicine ở Baltimore, cho biết không giống Delta, Omicron có nhiều khả năng cư trú ở hệ hô hấp trên hơn.

Sự phổ biến của Omicron ở đường hô hấp trên có thể giải thích nó có nhiều khả năng gây ra cảm giác ngứa hoặc đau họng hơn các biến chủng trước đó. Theo tiến sĩ Galiatsatos, có một số triệu chứng về đường hô hấp trên ở Delta và các biến chủng khác trước đó, nhưng không giống đang thấy với Omicron.

Nguyên nhân khác

Theo Mayo Clinic, ngứa, đau họng cũng có thể là dấu hiệu của nhiều nguyên nhân khác như cảm lạnh thông thường khi thay đổi thời tiết, cúm hoặc viêm họng do liên khuẩn cầu.

Trong đó, thời tiết thay đổi là một trong những thời điểm lý tưởng nhất để các loại virus, vi khuẩn sinh sôi. Đó có thể là lý do chúng ta cảm thấy khó chịu và bị cảm lạnh khi nhiệt độ thay đổi.

Covid-19 và cảm lạnh thông thường có những điểm tương đồng nhất định. Cả hai đều do virus đường hô hấp gây ra, có thể lây từ người này sang người khác qua các giọt nhỏ gây nhiễm trùng đường hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp hoặc qua bề mặt bị ô nhiễm.

Khi thời tiết thay đổi, nhiều người thường cảm thấy khó chịu, uể oải và bị cảm lạnh. Ảnh: Healthcentral.

Đau, ngứa họng có thể kèm theo kích ứng, nóng rát nhẹ hoặc cảm giác ngứa, có thể trầm trọng hơn khi nuốt thức ăn hoặc nước. Những biến chứng nhẹ như vậy có thể phát sinh khi thời tiết thay đổi theo mùa. Bên cạnh điều kiện thời tiết biến động, chỉ số chất lượng không khí (AQI) giảm cũng có thể dẫn đến các triệu chứng như vậy.

Cảm lạnh và Covid-19 có thể khác nhau về mức độ nghiêm trọng. Mỗi biến chủng mới gây Covid-19 đều khiến chúng ta ngạc nhiên với khả năng độc đáo của nó. Trong khi Delta ảnh hưởng trực tiếp đến phổi gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, Omicron nhẹ hơn và dẫn đến các triệu chứng liên quan đường hô hấp trên.

Bên cạnh mức độ nghiêm trọng, chúng ta cũng có thể kiểm tra thời gian ủ bệnh để phân biệt Covid-19 và cảm lạnh. Các chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết thời gian ủ bệnh của Covid-19 dao động 1-14 ngày, phổ biến nhất là khoảng 5 ngày. Đối với Omicron, các chuyên gia nói rằng nó ngắn hơn, tức là 3 ngày. Tuy nhiên, đối với cảm lạnh thông thường, thời gian thường là từ 1 đến 3 ngày.

Ngoài ra, ngứa họng do Covid-19 gây ra có thể đi kèm với các triệu chứng nổi bật khác bao gồm sốt, ho, mệt mỏi, đau cơ thể, các triệu chứng tiêu hóa, mất khứu giác và vị giác. Những triệu chứng này thường không phổ biến khi bị cảm lạnh thông thường. Các triệu chứng cảm lạnh có thể xuất hiện dần dần kèm theo những dấu hiệu ban đầu như đau họng, sổ mũi hoặc nghẹt mũi.

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào giống như cảm lạnh hoặc Covid-19, cách tốt nhất để chẩn đoán tình trạng bệnh là thông qua xét nghiệm rRT-PCR. Trong trường hợp có bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng nào như khó thở, đau ngực, chóng mặt, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần nhất.