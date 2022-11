Dấu hiệu nhận biết trẻ mắc thương hàn

Bệnh thương hàn có thể khiến trẻ bị sốt kéo dài, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, mệt mỏi. Bệnh thường lây lan qua thực phẩm, nước uống bị ô nhiễm.

Sốt thương hàn có thể ảnh hưởng trẻ nhỏ khi hệ miễn dịch vẫn đang phát triển. Ảnh: Firstcryparenting.

Sốt thương hàn là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, chủ yếu là Salmonella typhi gây ra, có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan. Nếu không được điều trị, bệnh thương hàn thậm chí có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Trẻ em có nhiều khả năng bị nhiễm bệnh thương hàn do hệ thống miễn dịch vẫn đang phát triển. Trẻ cũng có thể dễ dàng bị nhiễm trùng nếu không biết các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tuân theo. May mắn là bệnh thương hàn thường ảnh hưởng đến trẻ em ít nghiêm trọng hơn so với người lớn.

Dấu hiệu trẻ bị sốt thương hàn

Theo India Times, tiến sĩ Surakshit TK, chuyên gia tư vấn về Khoa học Tiêu hóa và Gan mật, Fortis Escorts, Okhla, New Delhi (Ấn Độ), giải thích sốt thương hàn là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngộ độc thực phẩm.

"Nó lây lan qua thực phẩm và nước bị ô nhiễm. Ở những nơi có điều kiện vệ sinh kém và ít được tiếp cận với nước uống an toàn, bệnh thương hàn thường dễ xảy ra", tiến sĩ Surakshit TK cho biết.

Bác sĩ Rajesh Kumar, chuyên gia tư vấn nội khoa cao cấp tại Bệnh viện Paras, Gurugram, cho biết thêm căn bệnh này có thể dễ dàng lây lan từ người bị nhiễm bệnh sang người không bị nhiễm bệnh thông qua các nguồn ô nhiễm như nước và dụng cụ chưa rửa, thiếu vệ sinh đúng cách và thực phẩm chưa nấu chín.

"Trẻ em không nên ăn thức ăn đường phố được chế biến và phục vụ ngoài trời với những lựa chọn thay thế rẻ tiền và nguyên liệu không hợp vệ sinh. Cha mẹ nên cảnh báo con tránh nước máy và các mặt hàng làm từ đường như kẹo đá, kem que, nước uống có ga...", ông Kumar cảnh báo.

Ngoài ra, nếu thức ăn hoặc đồ uống được xử lý bởi người bị sốt thương hàn hoặc người mang vi khuẩn, nó cũng có thể lây nhiễm cho đứa trẻ ăn thức ăn hoặc đồ uống đó.

Các bác sĩ chia sẻ một số triệu chứng phổ biến liên quan bệnh thương hàn có thể khiến bệnh nhân suy nhược, bao gồm: Sốt kéo dài, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, đau bụng, táo bón, tiêu chảy, phát ban, nôn mửa, ăn mất ngon.

Đồ ăn đường phố chưa xử lý kỹ, bị ô nhiễm có thể là nguyên nhân gây sốt thương hàn ở trẻ nhỏ. Ảnh: Fatherly.

Các biện pháp phòng ngừa cho trẻ

Tiến sĩ Surakshit chia sẻ một số lời khuyên và biện pháp phòng ngừa quan trọng cần tuân theo cũng như dạy con bạn cách ngăn ngừa bệnh thương hàn ngay từ đầu.

- Đảm bảo thức ăn được nấu chín kỹ và còn nóng khi ăn.

- Rửa tay kỹ và thường xuyên bằng xà phòng, sau khi tiếp xúc với vật nuôi hoặc sau khi đi vệ sinh.

- Rửa trái cây và rau quả cẩn thận, đặc biệt nếu chúng được ăn sống. Nếu có thể, rau và trái cây nên được gọt vỏ.

- Tránh sữa tươi và các sản phẩm làm từ sữa tươi. Chỉ uống sữa tiệt trùng.

- Tránh nước đá trừ khi nó được làm từ nước an toàn.

- Khi nghi ngờ về độ an toàn của nước uống, hãy đun sôi hoặc nếu không thể, hãy khử trùng nước.

- Để tránh cho con bạn ăn thức ăn ôi thiu, cũng như thức ăn ngoài đường, luôn đậy thức ăn để ngăn ruồi nhà và côn trùng bám vào vì chúng có thể mang mầm bệnh thương hàn.

Chăm sóc trẻ bị thương hàn

Tiến sĩ Rajesh Kumar khuyến cáo nếu trẻ bị sốt thương hàn nặng, đừng cho bé ăn chung với các thành viên khác trong gia đình. "Để riêng các vật dụng cá nhân như khăn tắm, khăn trải giường và đồ dùng, đồng thời giặt chúng bằng nước nóng và chất tẩy rửa".

Giữ vệ sinh sạch sẽ và có chế độ ăn uống lành mạnh cho trẻ là rất quan trọng để ngăn ngừa chúng khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo hoặc ít nhất là giúp chúng chống lại chúng. Đặc biệt, đừng để chất thải, rác rưởi, tã lót hay thức ăn thừa tồn đọng lâu ngày trong nhà.

Tiến sĩ Surakshit cho biết bệnh thương hàn có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh nhưng cần đảm bảo trẻ dùng thuốc kháng sinh được kê đơn đúng theo thời gian quy định.

Trẻ em có thể được tiêm phòng bệnh thương hàn, với vaccine có hai dạng - vaccine bất hoạt tiêm bắp và vaccine sống uống. Bác sĩ gia đình nên được tư vấn về liều lượng chính xác. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là khả năng bảo vệ từ vaccine chỉ kéo dài khoảng 5 năm và không phải là 100%. Do đó, các biện pháp phòng ngừa nên được thực hiện ngay cả sau khi tiêm phòng.