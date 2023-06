Rau muống ngon nhưng cũng là loại rau nhiễm chì nặng nhất. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết rau muống nhiễm chì đơn giản nhất.

Rau muống là loại rau quen thuộc được nhiều gia đình yêu thích trong mùa hè. Giá trị dinh dưỡng trong rau muống gồm vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào.

Ăn rau muống hợp lý sẽ có rất nhiều công dụng như thanh nhiệt giải độc, phòng chống tiểu đường, phòng chống các bệnh tim mạch...

Tuy nhiên đây cũng là loại rau rất dễ bị nhiễm chì. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết rau muống nhiễm chì bạn không nên bỏ qua.

Nguy cơ nếu ăn nhiều thực phẩm nhiễm chì

Nếu bạn ăn nhiều thực phẩm nhiễm chì, chì sẽ hấp thụ vào máu và lắng đọng trong các tổ chức cơ thể, gây bệnh ở các cơ quan đó. Đối với trẻ em, chỉ cần một vài lần tiếp xúc với thức ăn, nước uống có chì cũng đủ gây nên bệnh nhiễm độc chì cấp. Trong đó, nguy hiểm nhất là hội chứng não cấp gây co giật, hôn mê, nôn mửa. Nhiễm độc mạn tính rất khó phát hiện nhưng trẻ sẽ có dấu hiệu chậm lớn, kém thông minh hơn trẻ bình thường.

Người lớn nếu hấp thu quá nhiều lượng chì vào cơ thể, sau vài năm sẽ có những triệu chứng điển hình như hơi thở có mùi khó chịu, da vàng, táo bón, đau khớp xương, phụ nữ dễ bị sảy thai…

Là loại rau ăn lá, thân rỗng, rau muống được khuyến cáo có khả năng hấp thụ chì cũng như nhiều loại kim loại nặng khác. Do đó, người tiêu dùng cần đặc biệt chú ý tới việc nhận biết đâu là rau muống sạch, đâu là rau muống nhiễm chì.

Dấu hiệu nhận biết rau muống nhiễm chì

Hình dáng, màu sắc rau muống

Rau muống nhiễm chì có lá màu xanh đen do hấp thụ quá nhiều kim loại nặng trong đó có chì. Thân rau muống to hơn bình thường và khi rửa rau nổi bong bóng quá nhiều.

Nước luộc rau muống

Thông thường, bát canh rau muống sau khi luộc nếu vắt chanh vào sẽ chuyển sang màu hanh vàng và hơi trong. Nguyên nhân là chanh tươi làm chết đi chất diệp lục và làm chuyển màu nước. Còn nếu nước luộc rau muống chuyển sang xanh đen và khi vắt chanh vào nước vẫn không thay đổi màu sắc, đó là rau muống đã nhiễm chì.

Hương vị rau muống

Rau bị nhiễm độc chì thường có vị chát.

Cách chọn rau muống ngon, an toàn

- Không nên chọn những mớ rau cọng quá to, thường chỉ to bằng đầu đũa ăn cơm, tránh mua phải những mớ rau cọng to bất thường.

- Không nên chọn mớ rau quá xanh mướt, nhìn từ xa lá xanh óng lên, bẻ thấy cọng rất giòn, lá màu xanh sẫm.

- Đặc biệt khi rửa rau mà thấy nổi lên nhiều bong bóng, chắc chắn rau có nhiễm hóa chất nước rửa bát, chất tẩy rửa.

Bài viết trên báo Sức khỏe & Đời sống khuyên người dân nên chọn rau muống có độ tốt vừa phải, thân nhỏ, lá nhỏ, màu xanh bình thường vì loại rau này có vừa đủ chất hữu cơ hơn, nhìn chung sẽ an toàn cho người ăn.

Ngoài ra, trước khi nấu nên rửa nhiều lần bằng nước sạch và ngâm rau trong nước muối khoảng vài giờ đồng hồ để giảm nồng độ các chất hóa học còn bám dính.