Dấu hiệu nhận biết phong cách sống 'Built for Brilliance'

Không khoe mẽ, hiếm khi giải thích, chuộng sự tinh tế đến từ chất lượng thay vì nhãn hiệu… là đặc trưng riêng của những người theo đuổi phong cách sống “Built for Brilliance”.

Khi còn trẻ, mọi người thường chọn lối sống YOLO (You only live once, tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần duy nhất) để làm những gì mình thích, thực hiện ước mơ đến cùng, không để bản thân phải hối tiếc. Nhưng khi trưởng thành, có bao giờ bạn nghĩ mình đang sống theo quan niệm khác?

Dù thành công như mong đợi, bạn vẫn đam mê khám phá và hoàn thiện bản thân mỗi ngày, theo đuổi sự xuất sắc và luôn tiến về phía trước nhưng thích chọn cách yên lặng để thực hiện. Đó là khi bạn đang sống theo phong cách Built for Brilliance (#BFB).

Nếu bạn vẫn băn khoăn không biết bản thân có phải người #BFB không, những dấu hiệu dưới đây sẽ giúp giải đáp thắc mắc này.

Gu thẩm mỹ

Trong một cuộc gặp mặt, người #BFB thường xuất hiện và tạo ấn tượng bởi phong cách thời trang chỉn chu. Trang phục, phụ kiện họ dùng không đến từ những thương hiệu xa xỉ, thay vào đó là sự chú trọng chất lượng với đường cắt may tinh tế. Tổng thể giúp họ nổi bật mà không phô trương. Những người theo đuổi phong cách sống #BFB thường không chia sẻ giá trị món đồ họ mang.

Người theo đuổi phong cách sống #BFB thường ưu ái đồ hiệu nhưng không phải nhãn hiệu quá phổ biến.

Ở khía cạnh khác, mùi hương nước hoa được người #BFB yêu thích thường mang đến cảm giác dễ chịu, như dành riêng cho họ. Tuýp người này thường chuộng nước hoa đặc biệt, không đại trà, chú trọng mùi hương hơn thương hiệu.

Sở thích

Khi tận hưởng đam mê, cụ thể thưởng thức một thức uống yêu thích, người #BFB cũng có cách trải nghiệm riêng. Họ sẽ chọn nhâm nhi hương vị yêu thích của bản thân trong một góc quán đẹp. Họ có hứng thú, tìm hiểu nhiều sở thích khác nhau và luôn dành sự tôn trọng nhất định cho những sự khác biệt.

Người #BFB có hứng thú, tìm hiểu nhiều sở thích khác nhau và luôn dành sự tôn trọng nhất định cho sự khác biệt.

Sự nghiệp

Sống theo phong cách #BFB, họ có thể đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào trong tổ chức bởi sự thông minh và tính cách quyết liệt. Họ luôn yêu cầu cao với bản thân và lãnh đạo mọi người bằng tấm gương của chính mình. Với cấp trên, họ là cánh tay phải đắc lực. Với đồng nghiệp, họ khiến người đối diện phải nể phục. Việc người #BFB tiến lên phía trước trong nghề nghiệp là điều hiển nhiên, là nhu cầu tự thân và cũng là hành trình tất yếu đến từ tài năng trong con người họ.

#BFB là những người đam mê theo đuổi sự xuất sắc và luôn tiến về phía trước.

Người #BFB không khoe mẽ, nhưng người khác dễ dàng cảm nhận được khí chất từ họ mỗi khi xuất hiện. Họ không thỏa hiệp với hiện tại, không ngừng đam mê khám phá và hoàn thiện bản thân bởi họ biết thế giới này còn nhiều bí mật cần khám phá. Sự tỏa sáng từ con người, cách cư xử, thời trang làm nên đặc trưng riêng của những người theo đuổi phong cách sống #BFB.