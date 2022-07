Dấu hiệu ngộ độc do uống nước ép rau ngót giảm cân sai cách

Uống nước ép rau ngót đúng cách có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, việc uống dài ngày sẽ bị ngộ độc papaverine, nghẽn phổi, khó thở, kém ăn, mất ngủ…

Một tài khoản trên Facebook chia sẻ thông tin rau ngót có chứa nhiều chất xơ, vì vậy nó rất có ích đối với những người muốn giảm cân.

Một số chị em cũng hướng dẫn nhau cách giảm cân từ nước ép rau ngót như chị N.T.H. (30 tuổi, ở Thái Bình) ngày nào cũng uống sinh tố rau ngót để giảm cân.

Chị an tâm bởi rau nhà tự trồng là rau sạch, an toàn nên việc ép nước rau ngót uống là điều hoàn toàn có thể làm được. Sau 2 tháng triền miên uống nước ép rau ngót, chị có sút cân nhưng thấy sức khỏe giảm sút nhanh chóng kèm theo hiện tượng khó thở và mất ngủ.

Theo BS Đoàn Hồng, chuyên khoa Dinh dưỡng, nhiều chị em vẫn thường truyền tai nhau cách giảm cân bằng việc uống nước ép rau ngót sống nhưng thực hiện không đúng.

Rau ngót nhiều dinh dưỡng nhưng không nên ăn liên tục hàng ngày.

Triệu chứng như chị N.T.H. gặp phải là dấu hiệu bị ngộ độc papaverine trong rau ngót. Chị N.T.H. cần dừng ngay việc uống nước ép rau ngót sống hàng ngày.

Theo BS Đoàn Hồng, rau ngót có chứa nhiều chất xơ, vì vậy nó rất có ích đối với những người muốn giảm cân. Chất xơ giúp cơ thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng, thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa.

Bên cạnh đó, rau ngót chứa lượng vitamin C dồi dào, vì vậy uống nước ép rau ngót sống đúng cách có thể giúp giảm cân và làm cho cơ thể không bị thiếu máu, mệt mỏi. Từ đó chúng ta có thể kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể, giúp giảm cân an toàn và hiệu quả.

Uống nước rau ngót tươi giúp giữ nguyên hàm lượng vitamin và khoáng chất trong rau, do đó đây được coi là thức uống tươi ngon, bổ, mát và làm đẹp da rất tốt.

Tuy nhiên, uống nhiều trong thời gian dài có thể dẫn tới tình trạng ngộ độc papaverin dẫn đến nghẽn phổi, khó thở, kém ăn, mất ngủ, giảm hấp thụ canxi, phốt pho…

Không những thế, uống nước rau ngót tươi cũng gây đau nhức cơ thể, tăng huyết áp, đau đầu hoặc gây thiếu máu ở não. Vì vậy, không nên uống nước rau ngót sống hàng ngày dù là người lớn hay trẻ em. Có thể uống nước rau ngót sống nhưng chỉ thi thoảng uống một cốc.

Lưu ý, các mẹ bầu tuyệt đối không nên uống nước ép rau ngót sống và ăn rau ngót quá nhiều. Do trong rau ngót chứa một lượng lớn chất papaverin (được tìm thấy trong cây thuốc phiện) có tác dụng giảm đau, hạ huyết áp, co giãn cơ trơn của mạch máu. Khi ăn nhiều rau ngót, chất papaverin trong rau có thể gây tăng co thắt tử cung và dẫn tới sảy thai.

Còn một trường hợp khác là chị T.Q.D. (25 tuổi ở Phú Thọ) vừa sinh con được 2 tháng. Mẹ chồng chị ngày nào cũng nấu rau ngót và ép chị ăn vì cho rằng rau ngót thông tắc sữa, rất bổ. Vì ăn quá nhiều nên chị ngán và sợ rau ngót.

Bác sĩ cho biết như trường hợp này nên chấm dứt việc ăn rau ngót kéo dài suốt 2 tháng liền.

Mặc dù rau ngót rất tốt cho sức khỏe với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và giúp mẹ sau sinh có nhiều sữa hơn, tiêu thụ quá nhiều rau ngót vẫn có nhiều tác dụng phụ như gây ngộ độc, chán ăn, mất ngủ, giảm hấp thụ canxi, phốt pho…

Do đó, các mẹ sau sinh nên ăn rau ngót tối đa 50 g/ngày và không ăn liên tục trong thời gian dài.