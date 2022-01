Dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi ở Tịnh thất Bồng Lai

Những em bé sống cùng mẹ ở Tịnh thất Bồng Lai được gắn mác trẻ mồ côi. Hình ảnh họ được đưa lên mạng để kêu gọi tiền từ thiện.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Long An đang làm việc với một số người sống trong Tịnh thất Bồng Lai để làm rõ về hành vi lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi.

Theo xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Long An, trong một thời gian dài, những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai lấy hình ảnh những em bé sống cùng mẹ ruột gắn mác trẻ mồ côi.

Họ đưa hình ảnh những đứa trẻ này lên Youtube, Facebook để kêu gọi nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ tiền.

Tịnh thất Bồng Lai ra đời thế nào?

Theo kết luận từ cơ quan điều tra tỉnh Long An, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (60 tuổi, ngụ huyện Cần Đước) mua lại căn nhà cùng mảnh đất có diện tích gần 2.000 m2 ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để sống và tu tại gia.

Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, ngụ phường 10, quận 6, TP.HCM) cùng một số người đến ở tại hộ bà Cúc và đặt tên nơi này là Tịnh thất Bồng Lai.

Lực lượng chức năng huyện Đức Hòa kiểm tra hành chính Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: A.L.

Trước khi đến nhà người phụ nữ này, ông Lê Tùng Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ông Vân mở một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi lấy tên là Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức.

Đến tháng 7/2007, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh kiểm tra cơ sở này, phát hiện nơi đây không tuân thủ các quy định về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường, đăng ký tạm trú và nhận nuôi con sai quy định.

Cơ sở trên bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động. Ông Vân sau đó về tạm trú tại nhà bà Cúc. Ông Vân lập cơ sở thờ tự và lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai.

Tìm cô gái Diễm My

Đầu tháng 9/2019, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) gửi đơn trình báo đến Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về việc con gái Võ Thị Diễm My (20 tuổi) bỏ nhà ra đi.

Bà Mai cho biết có thể con gái bà đã cùng Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi, ngụ xã Hoà Khánh Tây) đến nhà bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai) ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công an địa phương đã kiểm tra hồ sơ lưu trú hộ bà Cao Thị Cúc có 10 người. Trong đó, một người chưa đăng ký tạm trú và không có ai tên Võ Thị Diễm My.

Cô gái tên Diễm My trong thời gian sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: N.H.

Ngày 5/10, ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cha Võ Thị Diễm My) tiếp trục gửi đơn trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Diễm My.

Ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, tạm trú Tịnh thất Bồng Lai), gọi điện thoại ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa đi. Ông Thắng đến Tịnh thất Bồng Lai gặp được con gái sau đó. Ông khuyên con gái về nhà nhưng chị này bỏ cha và chạy ra sau tịnh thất trốn tránh.

Ngày 24/10, quyết đưa con gái về nhà bằng mọi cách, gia đình ông Thắng và hàng xóm khoảng 20 người (thông tin trước đó cho là 50 người) đến Tịnh thất Bồng Lai lục soát nhưng không thấy Diễm My.

Quá trình tìm kiếm, ông Lê Thanh Nhị Nguyên cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trúng tay bà Châu Vinh Hóa, người đi cùng nhóm gia đình ông Thắng. Bị tấn công, bà Hóa ném miếng gạch men vỡ khiến ông Nguyên bị thương với tỷ lệ thương tật 13%.

Liên quan vụ việc, người đại diện Tịnh thất Bồng Lai còn trình báo công an mất 225 triệu đồng và cục đá thạch anh nặng 7 kg.

Xét xử gây rối ở Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan vụ việc bà Châu Vinh Hóa trong quá trình tìm kiếm Diễm My đã gây thương tích cho ông Lê Thanh Nhị Nguyên, TAND huyện Đức Hòa đã mở phiên sở thẩm.

Ngày 15/4, TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt bị cáo Châu Vinh Hóa mức án 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền gần 9 triệu đồng cho bị hại.

Vết thương do bà Châu Vinh Hóa gây ra đối với Lê Thanh Nhị Nguyên. Ảnh: A.L.

Tuy nhiên, cả bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo. Trong đó, bị cáo Châu Vinh Hóa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ông Nguyên không đồng ý mức bồi thường chỉ có gần 9 triệu đồng mà tòa sơ thẩm tuyên và đề nghị tòa phúc thẩm xem xét buộc bị cáo bồi thường số tiền lên tới hơn 3,3 tỷ đồng do chịu các thiệt hại liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe, nuôi bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ...

Ngày 9/12, TAND tỉnh Long An tiếp tục mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Châu Vinh Hóa (46 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án 2 năm tù treo và 4 năm thử thách về tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, bị cáo Hóa có trách nhiệm bồi thường cho phía bị hại là ông Lê Thanh Nhị Nguyên (ngụ huyện Đức Hòa) số tiền 17 triệu đồng.

Không phải trẻ mồ côi

Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, khẳng định Tịnh thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý.

Những người đang sống và sinh hoạt tại cơ sở này không phải là tu sĩ phật giáo. Nhóm người này lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ phật giáo nhằm trục lợi.

Ông Lê Văn Bích, Trưởng ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, cho biết những người trong Tịnh thất Bồng Lai sống rất bí ẩn. Cánh cổng tịnh thất luôn đóng kín và không một ai biết điều gì đang xảy ra bên trong.

Công an tỉnh Long An xác định hộ bà Cúc có 18 người cư trú. Nhiều thanh niên, trẻ em sinh sống tại hộ bà Cúc không phải trẻ mồ côi mà có quan hệ huyết thống. Họ sống cùng với mẹ ruột.