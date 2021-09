Dấu hiệu lao dốc của nền kinh tế Trung Quốc

Theo Bloomberg, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục chững lại trong tháng 8 vì ảnh hưởng của biến chủng Delta.

Ngày 15/9, chính phủ Trung Quốc sẽ công bố các số liệu về tiêu dùng, sản lượng công nghiệp và đầu tư của tháng 8. Theo Bloomberg, các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc vẫn thiếu cân bằng.

Việc chính quyền Trung Quốc mở chiến dịch trấn áp các ngành công nghệ, giáo dục online và bất động sản càng khiến tình hình kinh tế trở nên khó khăn hơn.

Xuất khẩu của Trung Quốc đạt mức cao kỉ lục trong tháng 8 nhờ nhu cầu thế giới tăng cao. Tuy nhiên, tiêu dùng nội địa giảm tốc vì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt của chính phủ.

Didi là một trong số các công ty Internet bị chính quyền Trung Quốc trừng phạt mạnh tay. Ảnh: Reuters.

Tiêu dùng

Tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề trong tháng 8 khi biến chủng Delta lan rộng khắp Trung Quốc. Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng và một số thành phố bị đóng cửa trong kỳ nghỉ hè. Trên thực tế, tiêu dùng Trung Quốc không phục hồi nhanh ngay cả trước các đợt bùng dịch này.

Bloomberg nhận định dù chính quyền Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp giãn cách, tác động của chúng đối với tiêu dùng nhiều khả năng sẽ kéo dài.

Bất động sản

Việc chính phủ Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạ nhiệt giá nhà cộng với tình cảnh bi đát của Evergrande - tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc - khiến đầu tư bất động sản sụt giảm.

Tập đoàn Evergrande chìm trong khủng hoảng. Ảnh: Nikkei.

Theo Bloomberg, doanh số bán nhà tại bốn thành phố hàng đầu Trung Quốc giảm 16% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước. Bank of America ước tính ngành bất động sản chiếm tới 28% tổng sản phẩm quốc nội Trung Quốc, do đó những biến động của ngành này ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế.

Hạ tầng

Chính quyền Trung Quốc từng liên tục đầu tư hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong năm nay, đầu tư hạ tầng suy giảm. Trong tháng 7, chi tiêu cho xây dựng đường xá và các cơ sở hạ tầng khác giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2/2020 vì tốc độ vay nợ chậm của các chính quyền địa phương.

Đầu tư cơ sở hạ tầng Trung Quốc năm 2021 giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hồi tháng 8, Bộ Tài chính Trung Quốc thúc giục chính quyền các địa phương đẩy nhanh việc phát hành trái phiếu đặc biệt. Tuy nhiên, chính quyền các địa phương đang đối mặt áp lực giảm nợ.

Tỉ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp chung ở Trung Quốc đã ổn định ở mức tương tự trước đại dịch Covid-19, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn ở mức cao. Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh tính cấp bách của vấn đề và cam kết thực hiện các biện pháp giúp 9,1 triệu sinh viên mới ra trường có việc làm.

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng trong khi tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm nhẹ.

Chính sách

Tính đến thời điểm này, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa áp dụng các biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn. Thay vào đó, chính quyền chỉ ưu tiên cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với việc làn sóng Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề, chi phí sản xuất tăng cao và xuất khẩu có thể giảm trong những tháng tới, một số nhà kinh tế kêu gọi chính phủ Trung Quốc hành động mạnh tay hơn để thúc đẩy tăng trưởng.