Dấu hiệu đau ngực hậu Covid-19 cần chú ý

Đau ngực là triệu chứng phổ biến xảy ra sau khi khỏi Covid-19. Tuy nhiên, nó cũng cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác liên quan tim mạch, phổi.

Sau khi khỏi Covid-19, tôi thi thoảng bị đau tức ngực, mệt mỏi kèm buồn nôn. Triệu chứng này có nguy hiểm không và tôi cần đi khám hay không?

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS)

Khó thở, mệt mỏi và đau ngực là những triệu chứng phổ biến sau khi mắc Covid-19. Đau ngực khi mắc Covid-19 có thể đáng lo ngại nhưng thường không đe dọa tính mạng. Một số người đau ngực kéo dài từ khi bắt đầu nhiễm virus đến khi khỏi bệnh. Tuy nhiên, có nhiều người cũng bị phát triển tình trạng này thời kỳ hậu Covid-19.

Ngoài ra, một số cơn đau ngực trong giai đoạn này có thể không do Covid-19, bao gồm:

- Đau ngực do đau cơ: Cơn đau này có thể giới hạn ở một khu vực nhỏ hoặc lan rộng hơn. Có thể bị đau khi chạm vào và nặng hơn khi cử động như xoay ngực hoặc căng duỗi.

Đau cơ thường gặp trong các trường hợp nhiễm virus cấp tính như Covid-19 và có thể gặp trong thời gian phục hồi Covid-19. Loại đau ngực này cũng có thể do thử các bài tập mới như chống đẩy.

- Do viêm màng phổi hoặc viêm màng ngoài tim: Cơn đau ngực này dữ dội và nặng hơn khi hít vào. Nó thường do tình trạng viêm màng phổi hoặc màng ngoài tim. Cơn đau ngực do viêm màng ngoài tim thường nặng hơn khi nằm thẳng và bớt đau khi ngồi nghiêng về phía trước. Người bệnh có thể uống thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm.

Cơn đau cũng có thể do cục máu đông trong một hoặc nhiều động mạch cung cấp máu cho phổi. Cơn đau khởi phát thường đột ngột và có thể kèm theo các triệu chứng như khó thở.

- Đau thắt ngực: Đây là triệu chứng phổ biến phát sinh do các động mạch tim bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn. Đó là cảm giác co thắt, căng tức hoặc đè nặng khắp ngực. Cơn đau có thể lan tỏa ra một hoặc cả hai cánh tay, đến cổ, hàm hoặc răng.

Đau thắt ngực ổn định được kích hoạt bởi hoạt động thể chất như đi bộ nhanh hoặc chạy, đi lên dốc hoặc leo cầu thang. Cơn đau sẽ thuyên giảm nhanh chóng bằng cách hoạt động chậm lại hoặc nghỉ ngơi. Nó có xu hướng nặng hơn khi trời lạnh.

Vì vậy, bạn nên đi khám ngay lập tức nếu bị đau ngực đột ngột kéo dài hơn 15 phút; kèm theo buồn nôn, nôn mửa, đổ mồ hôi hoặc khó thở; liên quan đến mất ý thức.