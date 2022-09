Dấu hiệu đau lưng cảnh báo vấn đề nguy hiểm

Cơn đau lưng xảy ra khi bạn bị giảm cân đột ngột, đại tiện không tự chủ, loãng xương, đau bụng có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe bất thường như khối u, chấn thương.

Đau lưng là tình trạng phổ biến xảy ra ở hầu như mỗi người. Mặc dù có thể gây đau đớn đáng kể và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày, đau lưng thường không đe dọa tính mạng. Tình trạng này thường cải thiện theo thời gian khi người bệnh tập thể dục nhẹ nhàng, kéo giãn cơ và dùng thuốc không kê đơn.

Tuy nhiên, một số dấu hiệu cho thấy đau lưng có thể là dấu hiệu của tình trạng nghiêm trọng hơn. Mọi người cần hiểu rõ về nguyên nhân gây ra đau lưng và làm thế nào để biết thời điểm bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp.

Nguyên nhân thường gặp gây đau lưng

Theo Mayo Clinic, cho đến nay, nguyên nhân phổ biến nhất của đau lưng là căng cơ, bong gân và co thắt cơ. Căng và bong gân có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm nâng không đúng cách, sai tư thế và ít tập thể dục. Thừa cân có thể làm tăng nguy cơ căng cơ và bong gân ảnh hưởng đến lưng.

Nguyên nhân phổ biến nhất của đau lưng là căng cơ, bong gân và co thắt cơ. Ảnh: Naturaltherapypages.

Đau lưng cũng có thể do viêm khớp và những thay đổi liên quan tuổi tác ở cột sống, do chấn thương nghiêm trọng hơn, chẳng hạn gãy đốt sống hoặc vỡ đĩa đệm và do một số bệnh nhiễm trùng.

Một số nguyên nhân khác gây ra đau lưng, nhưng có thể không phổ biến, bao gồm:

- Viêm cột sống dính khớp

- Lạc nội mạc tử cung

- Đau cơ xơ hóa

- Mòn đĩa đệm

- Nhiễm trùng thận

- Sỏi thận

- Béo phì

- Viêm xương khớp, tủy xương, loãng xương

- Tư thế kém

- Thai kỳ

- Vẹo cột sống.

Nhận biết cơn đau lưng bất thường

Theo Reader's Digest, hầu hết cơn đau lưng dần dần được cải thiện khi điều trị tại nhà và tự chăm sóc, thường là trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, một số dấu hiệu đi kèm đau lưng có thể cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm.

Giảm cân đột ngột

Giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân không bao giờ là dấu hiệu tốt. Và khi nó kèm theo đau lưng, đó có thể là dấu hiệu của khối u trong cột sống. Khối u có thể làm suy yếu đốt sống, dẫn đến gãy xương và đau đớn, đồng thời nó cũng chèn ép tủy sống hoặc các nhánh của nó, gây suy nhược, đại tiện không tự chủ và nhiều vấn đề khác.

Nếu bạn có tiền sử mắc bệnh ung thư hoặc là người thường xuyên hút thuốc, hãy đi kiểm tra càng sớm càng tốt. Một số khối u bắt đầu ở cột sống, nhưng chúng thường lan ra từ một vị trí khác, chẳng hạn phổi, vú, thận và tuyến tiền liệt. Điều này khiến việc điều trị sớm thật sự rất quan trọng.

Không thể kiểm soát bàng quang

Đau lưng kết hợp với bàng quang, đại tiện không tự chủ, hay cảm giác ngày càng yếu hoặc tê ở chân, xương chậu và hông, có thể là dấu hiệu nghiêm trọng.

Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của hội chứng chùm đuôi ngựa (equina cauda), xảy ra khi các rễ thần kinh ở cột sống dưới bị chèn ép. Nó làm gián đoạn các chức năng vận động, cảm giác đến hai chi dưới và bàng quang. Nhiễm trùng hoặc khối u thường là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Liên tục thức giấc vì đau

Trong nhiều trường hợp, cơn đau lưng do hoạt động quá sức sẽ giảm nhẹ và dễ chịu hơn khi người bệnh nghỉ ngơi. Nhưng nếu bạn liên tục thức dậy vì cơn đau của mình - không phải do giường và đệm - đó có thể là dấu hiệu của vấn đề không lành tính như khối u. Đặc biệt, nếu bị đau lưng kèm theo chán ăn, sốt hoặc suy nhược, tê, bạn cần đi kiểm tra ngay lập tức.

Đau lưng kèm đau bụng

Đau lưng khu trú hiếm khi di chuyển đến dạ dày. Tuy nhiên, khi bạn có cảm giác đau bụng gần phía lưng, điều đó có nghĩa là cơn đau này có thể bắt nguồn từ bụng. Đây có thể là dấu hiệu của chứng phình động mạch chủ bụng. Nếu cơn đau của bạn nghiêm trọng và liên tục, hãy đến bệnh viện ngay lập tức.

Đau lưng kèm đau bụng có thể là dấu hiệu của tình trạng phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Sina.

Bạn bị co thắt lưng và đau vùng chậu

Nếu gặp phải những cơn đau lưng ít liên tục hơn, thay vào đó là các cơn co thắt, bạn có thể bị sỏi thận. Nếu đúng tình trạng này, bạn cũng nhận thấy một ít máu trong nước tiểu của mình.

Loãng xương

Nếu bị loãng xương và cơn đau lưng đột ngột xuất hiện, bạn có thể đã bị gãy một đốt sống. Nguyên nhân phổ biến có thể là tiền sử bị ngã gần đây, nâng vật nặng hoặc thậm chí là ho dữ dội. Cơn đau sẽ tự biến mất, nhưng nếu nó kéo dài, bạn sẽ cần đến gặp bác sĩ. Bạn có thể được tạo hình đốt sống, trong đó, bác sĩ sẽ tiêm xi măng sinh học vào đốt sống để củng cố xương.

Đau lưng kèm tê

Thực tế là tổn thương tủy sống có thể dẫn đến tê liệt vĩnh viễn nếu bạn bị đau lưng và tê, đặc biệt là ở chân. Theo FrontlineER, tình trạng này thường chỉ ra một chấn thương đối với một hoặc nhiều dây thần kinh thắt lưng.

Những chấn thương đối với các dây thần kinh quan trọng như vậy có thể gây tê liệt toàn bộ nếu không được chăm sóc kịp thời. Vì vậy, bạn cần đi viện càng sớm càng tốt.