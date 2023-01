Dấu hiệu đã đến lúc nghỉ việc

Ngay cả những siêu sao chính trị cũng có vấn đề với công việc của họ.

Jacinda Ardern (42 tuổi), thủ tướng New Zealand, người được biết đến với chiến lược thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, và là thủ tướng trẻ nhất của New Zealand trong 150 năm qua, bất ngờ tuyên bố hôm 19/1 rằng bà sẽ từ chức sau gần 6 năm cầm quyền.

Bà Ardern, người đang phải đối mặt với những thách thức chính trị ngày càng gia tăng trước thềm cuộc bầu cử, cho biết rời đi vì “không còn đủ năng lực để dẫn dắt đất nước”.

Bà cũng cho biết dự định dành nhiều thời gian hơn cho chồng là người dẫn chương trình truyền hình Clarke Gayford, và cô con gái 5 tuổi Neve của họ.

Đưa ra quyết định nghỉ việc không phải lúc nào cũng dễ dàng hoặc khả thi. Nhưng khi sức khỏe thể chất hoặc tinh thần đang bị ảnh hưởng và sự căng thẳng của bạn không giảm bớt, các chuyên gia nói rằng tốt nhất nên bắt đầu tìm kiếm công việc ở nơi khác.

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy có thể đã đến lúc rời đi, và bạn phải làm gì nếu không thể, theo The New York Times.

Dennis Stolle, giám đốc cấp cao về tâm lý học ứng dụng tại Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, cho biết sự kiệt sức (burn-out) thường được đặc trưng bởi 3 triệu chứng: cạn kiệt cảm xúc, tiêu cực và cảm giác rằng dù có cố gắng thế nào đi nữa thì bạn cũng không thể làm việc hiệu quả.

“Mọi người đôi khi cảm thấy kiệt quệ về mặt cảm xúc, nhưng tôi đang nói về mức độ cực đoan”, Stolle nói. “Đó là kiểu đau khổ khi bạn thường cảm thấy rằng mình không còn gì để cho đi và nếu chịu thêm một điều gì nữa, mình sẽ hét lên hoặc bật khóc”.

Tình trạng burn-out cũng có thể khiến mọi người trở nên bi quan hoặc thờ ơ hơn so với trước đây.

Tiến sĩ Jessi Gold, bác sĩ tâm thần tại Đại học Washington ở St. Louis, cho biết nếu cảm thấy hơi kiệt sức, thì việc nghỉ ngơi (vào cuối tuần hoặc trong kỳ nghỉ) sẽ giúp ích cho bạn.

Nhưng nếu bạn không thấy hồi phục và quay trở lại tức giận, ghét công việc của mình, thì đó là một dấu hiệu cảnh báo khác rằng đã đến lúc nên nghĩ đến chuyện nghỉ việc - nếu điều đó khả thi về mặt tài chính hoặc tìm kiếm một công việc mới.

Nếu bạn đang cảm thấy kiệt sức đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, thậm chí gây hại cho các mối quan hệ, đó cũng là một dấu hiệu cảnh báo. Hãy đánh giá cảm giác của bản thân khi bạn làm việc: Bạn có thường xuyên tức giận, mất kết nối, tê liệt hoặc chán nản không? Có phải nó giống như những nỗi sợ hãi vào Chủ nhật? Nếu bạn khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều, nếu bạn dễ tức giận hoặc cảm thấy buồn hoặc quá tội lỗi, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tiến sĩ Lotte Dyrbye, giám đốc phúc lợi tại Đại học Y khoa Đại học Colorado, cho biết: “Có một sơ đồ Venn chồng chéo giữa kiệt sức và trầm cảm. Nếu thậm chí còn có một chút nghi ngờ rằng mình không khỏe, thì đó là mục đích của bác sĩ chăm sóc chính của bạn, để giúp bạn tìm ra điều đó”.

Công việc thường đan xen với danh tính của mỗi người. Chức vụ của chúng ta, tổ chức ta làm việc và thậm chí lượng thời gian làm việc mỗi ngày có thể trở thành một phần quan trọng trong con người chúng ta. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi các ưu tiên thay đổi và bạn không còn cảm thấy gắn bó với công việc của mình nữa?

Stewart Shankman, giáo sư tâm lý học tại Trường Y khoa Feinberg thuộc Đại học Northwestern, cho biết: “Khi mọi người thay đổi một khía cạnh trong bản sắc của họ, điều đó hoàn toàn có thể dẫn đến trầm cảm và lo lắng”.

Nếu công việc từng là khía cạnh cốt lõi trong danh tính của bạn nhưng bây giờ thì không, thì đó có thể là lý do để cân nhắc bỏ việc.

Ngay cả khi bạn không thể ngừng làm việc vào lúc này, hãy cố gắng dành thời gian để khám phá những điều mà bạn cảm thấy có ý nghĩa.

“Công việc của bạn không nhất thiết phải là thứ định nghĩa con người bạn”, Shankman nói thêm.

Các nghiên cứu phát hiện rằng sự đánh giá cao sẽ giúp nhân viên bước đi được một chặng đường dài. Nhân viên không chỉ có xu hướng làm việc hiệu quả hơn khi người quản lý bày tỏ lòng biết ơn, họ còn thể hiện tốt hơn khi được đồng đội bày tỏ sự đánh giá cao, khẳng định và tôn trọng.

Khi nhận thấy tổ chức không đề cao an toàn về tâm lý, bạn nên cân nhắc rời đi.

Một cuộc khảo sát của Pew cho thấy lương thấp, thiếu cơ hội thăng tiến và cảm thấy không được tôn trọng tại nơi làm việc là những lý do hàng đầu khiến người Mỹ nghỉ việc vào năm 2021.

Những người cảm thấy có giá trị cũng có xu hướng trải nghiệm sự an toàn về tâm lý, một thuật ngữ chỉ mức độ an toàn mà bạn cảm thấy ở nơi làm việc khi đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi hoặc chia sẻ mối quan tâm. Nói cách khác, tổ chức cần nuôi dưỡng môi trường nơi nhân viên cảm thấy thoải mái khi lên tiếng mà không sợ bị trừng phạt hay chế giễu.

Các chuyên gia cho biết nếu bạn đang làm việc cho một tổ chức không đề cao sự an toàn về mặt tâm lý, thì có lẽ đã đến lúc nên cân nhắc việc ra đi.

Đó là trường hợp đặc biệt nếu người quản lý hoặc đồng nghiệp của bạn đã đưa ra những lời đe dọa hay bình luận lăng mạ, hoặc nơi làm việc của bạn có cảm giác độc hại và không có giải pháp trước mắt.

Theo một cuộc khảo sát do Hiệp hội Tâm lý Mỹ thực hiện vào năm 2022, gần 1/5 nhân viên mô tả nơi làm việc của họ hơi hoặc rất độc hại.

Tổ chức lý tưởng để làm việc sẽ cố gắng hỗ trợ nhân viên về các khía cạnh khác nhau trong vấn đề sức khỏe, bao gồm nhu cầu về thể chất, tình cảm, xã hội và tài chính.

Hãy để ý xem có phải một số nhân viên nơi bạn làm việc có quyền tự chủ hơn những người khác. Ví dụ, có phải chỉ một số người được phép nghỉ giải lao hoặc những người có quyền kiểm soát trong việc sắp xếp một ngày làm việc của mình?

Laura Putnam, tác giả của cuốn sách “Workplace Wellness That Works” và là giám đốc điều hành của Motion Infusion, nói: “Nếu chúng ta thấy những vấn đề đó đang diễn ra và chúng không được kêu gọi và không được giải quyết, thì theo quan điểm của tôi, đó là lý do chính đáng để rời đi”.

Nếu có nhiều vấn đề xảy ra nhưng hiện tại không thể rời bỏ công việc của mình, hãy kiểm tra xem liệu bạn có đủ điều kiện để được nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe ngắn hạn hay không, với điều kiện là bạn có thể nhận được giấy báo từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Điều này sẽ giúp bạn thoát khỏi môi trường làm việc đồng thời cho phép thời gian để suy ngẫm về những vấn đề cụ thể đang ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn.

Nếu có các vấn đề đã được xác nhận như trầm cảm nặng hoặc rối loạn căng thẳng sau chấn thương, bạn có quyền nhận được phương tiện trợ giúp hợp lý có thể giúp bạn thực hiện công việc của mình, ví dụ được sắp xếp công việc linh hoạt phù hợp với các cuộc hẹn trị liệu hoặc được phép làm việc tại nhà.

Ngay cả khi không có một vấn đề cụ thể, bạn có thể yêu cầu người chủ thực hiện các thay đổi sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống tại nơi làm việc.

Ví dụ, bạn có thể yêu cầu được chỉ định vào một nhóm mới hoặc sắp xếp giờ làm việc của mình linh hoạt hơn. Trước khi tiếp cận người quản lý, hãy nghĩ xem bạn muốn điều gì nhất ở nơi làm việc và liệu người chủ hiện tại có thể đáp ứng bất kỳ điều gì trong số đó hay không.

