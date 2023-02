Dấu hiệu chúng ta đã sẵn sàng kết hôn

Ngoài cảm xúc phấn khích khi được cầu hôn, hãy nhìn vào các dấu hiệu xung quanh để biết mình đã sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân hay chưa.

Cho dù bạn và người ấy đã ở bên nhau vài năm hay chỉ mới vài tháng, kết hôn vẫn là một quyết định trọng đại. Theo Weddingwire, dấu hiệu “sẵn sàng cho hôn nhân” cũng là riêng biệt đối với từng cá nhân.

“Sẵn sàng kết hôn có nghĩa là hai người có khả năng, vào những thời điểm quan trọng, đặt lợi ích cá nhân của họ sang một bên vì lợi ích chung của mối quan hệ. Điều quan trọng là bạn và đối tác hài lòng về nhau ở cấp độ cá nhân lẫn khi đánh giá trong mối quan hệ”, Julienne Derichs, nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép ở Chicago, nói.

Dưới đây là những dấu hiệu chính giúp bạn đánh giá xem mình đã đủ sẵn sàng để kết hôn hay chưa.

Sẵn sàng để cam kết

Paulette Sherman - nhà tâm lý học, giám đốc My Dating & Relationship School và là tác giả của cuốn “Dating from the Inside Out” - giải thích: “Sự cam kết là một kỹ năng, nó không chỉ áp dụng cho các mối quan hệ và hôn nhân”.

Nói cách khác, luôn có những khó khăn trong mối quan hệ của hai người ở quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, nhưng nếu bạn sẵn sàng cùng nhau vượt qua tất cả, đây là dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng cho hôn nhân.

“Bạn đã sẵn sàng kết hôn nếu bạn có thể giữ lời hứa của mình, vượt qua thử thách khó khăn, có sự kiên nhẫn, dũng cảm và kỷ luật”, Sherman nói.

Sẽ có những ngày bạn không thích người bạn đời của mình, và có thể không muốn kết hôn, nhưng nếu giữ được cam kết của mình, bạn chắc chắn vượt qua những thời điểm khó khăn ấy.

Hiểu và yêu chính mình

Chúng ta thường quen với việc tập trung vào tất cả điều mình thích và yêu ở nửa kia.

Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo rằng khi nói đến một mối quan hệ lâu dài, điều quan trọng không kém là tập trung vào điều bạn yêu thích ở chính bản thân.

Khi biết yêu và hạnh phúc với chính mình, chúng ta sẽ thoải mái hơn khi trong mối quan hệ. Ảnh: Redhurt_Li/Pexels.

Tiến sĩ Sherman giải thích rằng nửa kia không nên cố “hoàn thiện” bạn, mà nên “thêm” vào niềm hạnh phúc mà chính bạn đã tìm thấy trong cuộc sống: “Điều này giúp người khác không bị áp lực phải mang đến cho bạn cuộc sống như ý nguyện hoặc luôn phải làm bạn hạnh phúc”.

Có thể chăm sóc bản thân

Một trong những dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy mình đã sẵn sàng kết hôn là bạn có khả năng tự nuôi sống bản thân.

“Mặc dù hôn nhân là một điểm tựa trong cuộc sống, nhưng không ai nên hoàn toàn dựa dẫm vào nửa kia, chúng ta nên rèn luyện khả năng tự chăm sóc chính mình”, Sherman nói.

Bạn phải có sự độc lập về cả tài chính, sức khỏe lẫn tinh thần. Có như vậy, khi lập gia đình và nửa kia gặp vấn đề nào đó, bạn vẫn có thể tự chăm sóc mình, lo cho người kia và tiếp tục mọi việc.

Có kỳ vọng thực tế

Không ai là hoàn hảo cả, và nếu từng sống với một người quan trọng khác trước hôn nhân thì bạn sẽ nhận thức rõ điều này.

Kỳ vọng thực tế giúp mối quan hệ bền vững hơn. Ảnh: Emma Bouso/Pexels.

Vì vậy, trước khi bước vào lễ đường, chúng ta phải hiểu bên cạnh những khoảng thời gian hạnh phúc và khoảnh khắc tự hào về đối phương, sẽ có những lúc anh ấy hoặc cô ấy làm bạn thất vọng.

Kathy McMahon, nhà tâm lý học và chủ tịch của Couples Therapy Inc, giải thích: “Bạn phải tạm dừng và thực sự điều tra những nghi ngờ còn sót lại trước khi kết hôn, biết được thứ mình phải đánh đổi nếu lựa chọn người này”.

Biết thứ mình cần

Bạn nên biết những điều mình cần ở đối tác để mối quan hệ có thể tồn tại lâu dài.

Những điều cần thiết đó có thể là một người nói chuyện với bạn để giải quyết vấn đề, một người cha tuyệt vời hoặc một người thích công việc của mình và ổn định về tài chính.

Người không đáp ứng được thứ bạn cần có thể là họ nghiện ngập, họ không muốn kết hôn hoặc có con, hay ngược đãi về mặt cảm xúc tinh thần.

Không hy vọng nửa kia thay đổi

Những yêu cầu nhỏ, chẳng hạn như không để bát đĩa bẩn trong bồn rửa hoặc đặt bệ ngồi trong nhà vệ sinh, là điều hoàn toàn bình thường khi kết hôn.

Nhưng nếu bạn mong muốn đối tác của mình thay đổi ở mức độ lớn, chẳng hạn về mặt tính cách, có thể gây rắc rối cho mối quan hệ.

Tiến sĩ Walfish giải thích: “Phần lớn mọi người có mức độ linh hoạt hợp lý và có thể điều chỉnh thứ khiến bạn cảm thấy không thoải mái và ngược lại. Tuy nhiên, khí chất, tính cách và năng lực cơ bản không thay đổi”.

Nói cách khác, hãy đảm bảo rằng bạn thực sự muốn những gì đã cam kết khi bắt đầu mối quan hệ, chứ không phải những gì bạn nghĩ hoặc hy vọng có thể đạt được từ nửa kia.