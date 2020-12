Dấu hiệu cảnh báo trẻ dậy thì sớm

Đặc điểm cơ thể của bé trai mắc dậy thì sớm là? Thay đổi tính cách, thích chơi thể thao, chú ý ngoại hình

Nói nhiều, toát mồ hôi, yêu sớm

Vỡ giọng, “cậu nhỏ”, bìu phát triển Theo bác sĩ chuyên khoa I Vương Minh Nguyệt, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, bé trai dậy thì sớm sẽ có những dấu hiệu đặc trưng là tinh hoàn to (>4 ml), dương vật dài, thay đổi giọng nói, xuất hiện lông mu hoặc lông nách, mụn trứng cá, giọng trầm đi. Ngoài ra, trẻ cũng cao lớn hơn so với bạn bè đồng trang lứa.