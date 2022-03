Dấu hiệu cảnh báo cha mẹ đang kiểm soát con quá mức

Bị ám ảnh về sự an toàn: Chấp nhận rủi ro và thất bại là điều cần có cho trẻ để thu thập kinh nghiệm, trưởng thành hơn. Nhưng nhiều cha mẹ lại ám ảnh về sự an toàn, không muốn con mạo hiểm. Tuy nhiên, khi quá chú trọng vào sự an toàn của trẻ, phụ huynh thường hạn chế những hoạt động con với bạn bè xung quanh. Điều này khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi và cô lập. Ảnh: Goodtoknow.