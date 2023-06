Dấu hiệu cảnh báo bạn bị phát ban do nhiệt

Phát ban do nhiệt gây ngứa, khó chịu nhưng thường vô hại. Tình trạng này có thể tự khỏi sau vài ngày.

Phát ban do nhiệt xảy ra khi mồ hôi bị mắc kẹt trong các lỗ chân lông. Ảnh: 247medcare.

Phát ban do nhiệt là tình trạng một vùng da bị kích ứng do mồ hôi bị mắc kẹt trong các lỗ chân lông và đường dẫn bên dưới da. Vì mồ hôi không thể rời khỏi cơ thể, phát ban hình thành với mụn nhỏ hoặc mụn nước.

Phát ban do nhiệt thường gặp ở vùng khí hậu nóng ẩm. Đặc điểm là một nhóm mụn nhỏ màu đỏ (1-2 mm), tương tự mụn nhỏ hoặc mụn nước. Da bên dưới các nốt mụn sưng có màu thịt hoặc đỏ đến tím.

Nguyên nhân

Theo Cleveland Clinic, sự tắc nghẽn trong các ống dẫn đưa mồ hôi đến bề mặt da (lỗ chân lông) gây ra phát ban do nhiệt. Cơ thể phản ứng với sự tắc nghẽn và cố gắng chữa lành nó bằng cách tạo ra chứng viêm và thành phát ban. Nhiều yếu tố khiến tuyến mồ hôi bị tắc, bao gồm:

Những mảnh nhỏ của tế bào da chết (chất tiết ra từ da) làm tắc nghẽn tuyến mồ hôi.

Quá nhiều mồ hôi tích tụ giữa da và quần áo.

Các nang lông chặn các tuyến của bạn.

Thay đổi nội tiết tố; giống đang trong thời kỳ "đèn đỏ".

Không đủ luồng không khí giữa da và quần áo.

Phát ban do nhiệt không phải do bạn bẩn hoặc không rửa sạch da.

Các triệu chứng của phát ban do nhiệt

Phát ban do nhiệt hình thành vài phút đến vài giờ sau khi bạn bắt đầu đổ mồ hôi. Các triệu chứng của phát ban do nhiệt bao gồm:

Cảm giác gai người.

Ngứa nhẹ (có thể nặng hơn khi đổ mồ hôi).

Sưng hoặc da phồng lên xung quanh vùng phát ban.

Đau nhẹ hoặc cảm giác nóng rát nhẹ.

Các triệu chứng nghiêm trọng có thể xảy ra, đặc biệt nếu bạn bị ngứa và mụn vỡ. Gọi điện cho bác sĩ nếu bạn gặp các triệu chứng nghiêm trọng sau:

Các nốt phát ban ấm khi chạm vào.

Rò rỉ mủ hoặc chất lỏng trong suốt từ vết sưng.

Ngứa dữ dội và dai dẳng.

Đau dữ dội.

Sốt hoặc buồn nôn.

Hầu hết nốt phát ban do nhiệt đều ngứa hoặc kích ứng nhẹ. Thông thường phát ban do nhiệt vô hại và có thể tự khỏi sau vài ngày. Những trường hợp hiếm hoi hơn bị ngứa dữ dội và càng ngày càng trầm trọng hơn. Vì vùng da nơi bạn bị phát ban nhiệt rất nhạy cảm, các vết sưng trên da có thể dễ dàng vỡ ra khi gãi. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Đặc biệt, phát ban do nhiệt có thể lan rộng. Điều này do đường mồ hôi bị tắc nghẽn khiến ban nhiệt lan rộng. Tuy nhiên, phát ban do nhiệt không phải là vi khuẩn hay virus có thể lây sang người khác. Phát ban thường lan rộng ở những nơi quần áo bó sát vào da, đặc biệt là khi bạn đổ mồ hôi.

Các nốt phát ban do nhiệt có thể lan rộng khắp cơ thể nhưng may mắn là không lây từ người này sang người khác. Ảnh: Clinikally.

Khu vực thường bị ảnh hưởng

Phát ban do nhiệt có thể phát triển ở bất cứ đâu trên cơ thể bạn, nhưng thường xuất hiện ở các nếp nhăn hoặc nếp gấp nơi da tiếp xúc da. Các vị trí phát ban do nhiệt phổ biến nhất bao gồm: Tay và chân, cổ, nách, háng, vùng dưới ngực, đùi trong.

Phát ban do nhiệt cũng hình thành ở những nơi quần áo tiếp xúc da trong thời gian dài, chẳng hạn phần cạp quần. Phát ban do nhiệt hiếm khi xuất hiện trên mặt.

Phát ban nhiệt ảnh hưởng đến ai?

Phát ban do nhiệt có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi. Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có nguy cơ cao hơn vì các tuyến và ống dẫn của chúng đang phát triển. Nhóm trẻ này cũng thường được bao bọc cẩn thận hoặc mặc nhiều lớp quần áo.

Mồ hôi gây phát ban do nhiệt, vì vậy, những người sống ở vùng khí hậu ấm áp và ẩm ướt hoặc vận động viên cũng có nguy cơ mắc bệnh cao. Phát ban do nhiệt có thể ảnh hưởng đến những người phải nằm trên giường khi quần áo của họ tiếp xúc trực tiếp da trong một thời gian dài. Sốt trong thời gian bị bệnh cũng có thể gây phát ban do nhiệt.