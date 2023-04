Dấu hiệu bạn nằm trong số 2 tỷ người trên thế giới thiếu vitamin

Thiếu hụt vitamin trong cơ thể rất phổ biến, ước tính 2 tỷ người trên toàn thế giới bị mắc phải tình trạng này.

Viên uống vitamin tổng hợp giúp hỗ trợ tình trạng thiếu các loại vitamin. Ảnh: Healthline.

Con người cần đủ vitamin và khoáng chất để đảm bảo hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, đôi khi, chúng ta vẫn bị thiếu vitamin dù đã dùng vitamin tổng hợp hoặc có chế độ ăn uống cân bằng. Vì vậy, mỗi người nên biết các triệu chứng thiếu vitamin để có thể phát hiện ra sớm và điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp.

Thiếu vitamin là tình trạng cơ thể hoạt động mà không có đủ một hay nhiều chất dinh dưỡng. Tình trạng này được chia thành các cấp độ. Ở cấp độ cơ bản, chúng ta cần ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin hơn.

Cấp độ thứ hai là cơ thể không thể hấp thụ chất dinh dưỡng như bình thường. Nguyên nhân có thể do bệnh celiac, xơ nang hoặc tuổi tác cao. Tình trạng này kéo theo thiếu canxi và vitamin D. Với người lớn tuổi, cơ thể ngừng tạo ra vitamin D sẽ dẫn đến thiếu canxi.

Thiếu vitamin là tình trạng rất phổ biến. Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến của tình trạng thiếu vitamin mà đôi khi bạn có thể bỏ qua.

Mệt mỏi

Một trong những triệu chứng thiếu vitamin phổ biến nhất là mệt mỏi. Mệt mỏi kéo dài cho dù bạn ngủ hay nghỉ ngơi bao nhiêu có thể là dấu hiệu thiếu vitamin. Mệt mỏi báo hiệu sự thiếu hụt vitamin D, vitamin B3, sắt, vitamin B9, vitamin B12.

Đau cơ có thể là dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin B, vitamin D, E và magie. Ảnh: Elastoplast.

Yếu cơ và đau

Một dấu hiệu phổ biến khác của việc thiếu vitamin là yếu cơ hoặc chuột rút. Nguyên nhân gây yếu cơ phổ biến nhất là thiếu vitamin D, ngoài ra còn có vitamin B và magie. Cơ yếu và đau khớp có thể cho thấy sự thiếu hụt vitamin B, vitamin D, E, magie. Trong trường hợp này, bạn có thể thử thay đổi chế độ ăn uống để xem khắc phục được đến đâu.

Rụng tóc nghiêm trọng

Rụng tóc có thể xảy ra với một số lý do như di truyền, bệnh lý, điều trị bệnh và mất cân bằng nội tiết tố hay chế độ ăn uống thiếu các chất dinh dưỡng giúp tóc chắc khỏe. Nếu tóc mỏng đi hoặc không còn khỏe như trước trong khi bạn không bị bệnh, có thể, cơ thể đã không nhận đủ vitamin B2, biotin, vitamin B9, kẽm.

Vitamin hỗ trợ mọc tóc có thể giúp duy trì độ khỏe cho tóc nhưng không làm tóc mọc dày hơn. Tốt hơn hết, chúng ta nên tập trung vào chế độ ăn uống hỗ trợ cho tóc.

Khô da

Ngay cả khi đã sử dụng kem dưỡng ẩm và những thứ cần thiết, chúng ta vẫn có thể bị khô da hoặc gàu. Chế độ ăn uống có thể là nguyên nhân gây ra vấn đề này. Có đủ các loại vitamin và khoáng chất phù hợp là điều kiện cần để có làn da cùng da đầu khỏe mạnh, ngậm nước. Da khô, các mảng vảy, da sần sùi và gàu đều cho thấy có thể bạn đang thiếu vitamin.

Nếu đang gặp phải tình trạng da khô, bạn có thể đang thiếu vitamin A, sắt, vitamin B, vitamin C, E, D, collagen, omega-3.

Vết thương chậm lành và hệ thống miễn dịch yếu

Một số vitamin như vitamin E, C, K rất cần thiết cho hoạt động của hệ miễn dịch. Vitamin K là chất dinh dưỡng cần thiết để hình thành cục máu đông. Thiếu nó, một vết cắt bình thường có thể trở thành vấn đề lớn. Nó khiến bạn khó cầm máu, vết thương cũng lâu lành hơn. Trong khi đó, vitamin C có chức năng chống viêm, giúp vết thương khép lại. Nếu cơ thể thiếu vitamin C, quá trình này sẽ chậm lại.

Trầm cảm vào mùa đông có thể là dấu hiệu của thiếu vitamin D. Ảnh: Bayhealth.

Thay đổi tâm trạng

Thiếu vitamin cũng ảnh hưởng đến tâm trạng. Phần lớn mọi người quen với chứng rối loạn cảm xúc theo mùa. Vào mùa đông, một số người bị trầm cảm do ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời dẫn tới thiếu vitamin D.

Thiếu vitamin B6 cũng gây ra tình trạng sức khỏe tâm thần như lo lắng, trầm cảm. Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin B6 có thể giúp giảm các triệu chứng này vì nó tạo ra các chất truyền tin hóa học ức chế xung động não, làm dịu các triệu chứng trên.

Thay đổi về thị lực

Ngoài những thay đổi tự nhiên về thị lực do tuổi tác, thiếu vitamin A có thể góp phần gây ra các vấn đề về thị lực. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong thị lực bằng cách hỗ trợ sản xuất sắc tố cho võng mạc. Nếu không có đủ vitamin A, quá trình sản xuất sẽ ngừng lại, dẫn đến chứng quáng gà hoặc giảm khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Vitamin A là loại vitamin tan trong chất béo. Vì vậy, chúng ta không nên lạm dụng dẫn đến dư thừa hay còn gọi là ngộ độc vitamin A từ đó gây ra các triệu chứng như đau đầu, đau khớp, buồn nôn.

Ngoài ra, vitamin E là chất chống oxy hóa cần thiết cho sức khỏe của mắt. Thiếu vitamin E cũng có thể dẫn đến mất thị lực theo thời gian.

Ngứa ran ở ngón tay hoặc ngón chân

Một dấu hiệu ít được biết đến nhưng đáng báo động hơn về tình trạng thiếu vitamin là ngứa ran ở tay, chân và bàn chân. Thủ phạm của vấn đề này là thiếu vitamin B12.

Vitamin B12 là chất đóng vai trò trong hệ thống thần kinh của chúng ta bằng cách sản xuất myelin. Thiếu B12 đồng nghĩa với việc cơ thể không sản xuất đủ myelin và dây thần kinh dễ bị tổn thương. Hậu quả, bạn cảm thấy ngứa ran, châm chích ở tay, chân.

Bên cạnh đó, tình trạng này có thể xảy ra khi cơ thể thiếu vitamin B6, canxi, magie, đồng, crom.

Ai cũng có thể bị thiếu vitamin. Tình trạng này thường bị bỏ qua vì mức độ phổ biến của một số triệu chứng. Vì vậy, chúng ta nên chú ý hơn đến cơ thể, đặc biệt là những triệu chứng ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và khả năng nhìn.

Thực phẩm uống bổ sung là biện pháp phổ biến để khắc phục tình trạng thiếu vitamin. Tuy nhiên, thay đổi lối sống và chế độ ăn uống vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất.