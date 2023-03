Dấu hiệu bạn là nạn nhân của 'dội bom tình yêu'

Những kẻ dội bom tình yêu thường "giăng bẫy" nạn nhân bằng sự cuồng nhiệt để nạn nhân lệ thuộc mình rồi từ đó dễ dàng thao túng tâm lý.

Love bombing /lʌv ˈbɒm.ɪŋ/ (danh từ): Dội bom tình yêu

Định nghĩa:

Dội bom tình yêu là hành vi thể hiện tình cảm và sự quan tâm quá mức như một cách để thao túng đối phương trong một mối quan hệ. Thuật ngữ này thường được sử dụng theo hướng tiêu cực.

Các nhà tâm lý học cảnh báo đây có thể là một chiến thuật thao túng của những kẻ ái kỷ hoặc rối loạn nhân cách chống đối xã hội nhằm kiểm soát người khác, theo Verywell Mind.

Dội bom tình yêu thường diễn ra khi một mối quan hệ bắt đầu. Lúc tìm hiểu nhau, bạn có thể thấy đối phương quyến rũ và chu đáo vì người này thường khen ngợi, quan tâm bạn quá mức.

Hành vi này cũng có thể xảy ra với các cặp đôi sau khi chia tay. Nếu ai đó tổn thương bạn, sau đó cầu xin sự tha thứ và tiếp tục những hành động khoa trương, ví dụ gửi cho bạn 50 bông hồng để hối lỗi, bạn hãy thận trọng vì đây có thể là love bombing.

Đây được cho là một kiểu hành vi lạm dụng tình cảm. Những kẻ dội bom tình yêu thường cố cô lập để nạn nhân trở nên phụ thuộc, từ đó dễ bề kiểm soát. Sau khi đạt được mục đích, kẻ đó sẽ trở nên xa cách nạn nhân và tiếp tục thực hiện những hình thức lạm dụng tình cảm khác, ví dụ như thao túng tâm lý.

Theo Verywell Mind, hành vi dội bom tình yêu thường có những "red-flag" sau:

Đối phương cô lập bạn, khiến bạn tách khỏi gia đình, bạn bè và chỉ có thể phụ thuộc vào người đó.

Đối phương thích đưa ra những lời khen quá đà và những lời tâng bốc phóng đại.

Ở nơi công cộng hoặc trên mạng, đối phương thích công khai tình cảm để thể hiện họ đang trao cho bạn một mối tình lãng mạn, hoàn hảo.

Đối phương tặng bạn những món quà xa xỉ và thường xuyên nhắc bạn họ đã bỏ bao nhiêu công sức tiền bạc để tặng bạn món quà đó, đặc biệt là khi bạn giận dỗi.

Đối phương sẽ đổ lỗi cho bạn và khiến bạn thấy rằng mọi vấn đề đều là do bạn.

Ứng dụng của love bombing trong tiếng Anh:

- Love bombing is a warning sign of a potentially controlling partner.

Dịch: Dội bom tình yêu là một dấu hiệu cảnh báo cho việc đối phương là người thích kiểm soát.

- Love bombing is a form of psychological and emotional abuse that involves a person going above and beyond for you in an effort to manipulate you into a relationship with them.

Dịch: Dội bom tình yêu là một hình thức lạm dụng tâm lý và tình cảm liên quan việc một người lấn lướt bạn để cố kéo bạn vào mối quan hệ với họ.