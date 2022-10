Dấu hiệu bạn là một 'sapiosexual'

Thuật ngữ sapiosexual ra đời vào năm 1998 nhưng phải đến những năm 2010 mới bắt đầu phổ biến.

Sapiosexual /ˌsæp.i.əʊˈsek.ʃu.əl/ (danh từ): Người thích người thông minh.

Định nghĩa:

Sapiosexual đề cập đến kiểu người bị thu hút bởi những người họ thấy thông minh. Những người được gọi là sapiosexual gần như không hoặc ít quan tâm đến ngoại hình, giới tính hay bản dạng giới của đối phương.

Thuật ngữ sapiosexual được ghép giữa sapio và sexual, trong đó sapio có nguồn gốc từ ngôn ngữ Latin, nghĩa là khôn ngoan.

Năm 1998, một người dùng tên là WolfieBoy đã đặt ra thuật ngữ này và đề cập trong một bài đăng trên LiveJournal. Tuy nhiên, phải đến những năm 2010, thuật ngữ này mới trở nên phổ biến.

Theo Cosmopolitan, những người bị thu hút bởi trí thông minh của người khác có thể có một số dấu hiệu như luôn đặt tiêu chuẩn về trí thông minh lên hàng đầu; bị thu hút bởi những người có thể cùng bạn tranh luận các đề tài học thuật; cảm thấy hấp dẫn khi đọc bài thơ hoặc bài viết học thuật của đối phương; bị thu hút bởi những quan điểm độc đáo của đối phương thay vì ngoại hình của họ...

Ứng dụng của sapiosexual trong tiếng Anh:

- Sapiosexuals are attracted to and focus on the inner workings of a person's mind more so than the other person's exterior.

Dịch: Những người thích người thông minh thường bị thu hút và chỉ tập trung vào những điều bên trong tâm trí thay vì coi trọng vẻ bề ngoài của đối phương.

- Sapiosexuals value an intelligent mind over a physically attractive body.

Dịch: Những người thích người thông minh thường đánh giá cao trí thông minh hơn một cơ thể hấp dẫn.