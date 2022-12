Dấu hiệu bạn đang gặp 'post-holiday blue'

Post-holiday blue khiến bạn cảm thấy trống rỗng, cô đơn, buồn bã sau kỳ nghỉ lễ.

Post-holiday blue /ˌpəʊstˈhɒl.ə.deɪ bluː/ (danh từ): Nỗi buồn hậu nghỉ lễ

Định nghĩa:

Post-holiday blue, post-vacation blue, hay post-holiday letdown là những thuật ngữ dùng để chỉ cảm giác buồn bã, lo lắng, thậm chí căng thẳng sau khi nghỉ lễ. Thông thường, post-holiday blue thường chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn rồi biến mất, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn.

Theo Verywell Mind, những dấu hiệu của nỗi buồn hậu nghỉ lễ bao gồm lo lắng, mất động lực, cáu kỉnh, căng thẳng, mất ngủ, lo lắng về tiền bạc... Nhiều người sẽ cảm thấy trống rỗng, cô đơn, đau buồn sau khi nghỉ lễ. Thậm chí, một số người có xu hướng tự làm đau bản thân.

Nếu đang gặp phải nỗi buồn hậu nghỉ lễ, bạn có thể thử một số phương pháp sau để giúp bản thân cảm thấy tốt hơn:

- Tập luyện thể dục, thể thao.

- Trị liệu tự nhiên/trị liệu sinh thái.

- Ngủ đủ giấc.

- Lên lịch một kế hoạch mới.

- Xem những bộ phim hài hước.

Ứng dụng của post-holiday blue trong tiếng Anh:

- After all of the hoopla for people to experience a letdown or what some call the "post-holiday blues.

Dịch: Sau những ồn ào huyên náo, mọi người sẽ trải qua cảm giác thất vọng, điều thường được gọi là "nỗi buồn hậu nghỉ lễ".

- I can't survive the post-holiday blue and stay fit and happy through the winter.

Dịch: Tôi không thể chống chọi với nỗi buồn hậu nghỉ lễ và không thể giữ dáng và duy trì niềm vui trong suốt mùa đông.