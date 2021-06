Miếng gà rán giống nhân vật 'Among Us' được đấu giá 80.000 USD

Gần 200 người đang trả giá trên eBay để sở hữu miếng gà viên của McDonald's, có hình dạng giống nhân vật trong trò chơi "Among Us".

Theo mô tả, đây là miếng gà viên trong một đơn hàng McDonald’s BTS, thuộc chương trình hợp tác giữa McDonald's với nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc. Miếng gà được người dùng Polizna bán trên eBay từ ngày 28/5 với giá khởi điểm 0,99 USD .

Tính đến thời điểm viết bài (3/6), đã có hơn 170 người trả giá, mức cao nhất để mua miếng gà này đã lên hơn 80.000 USD .

"Thực phẩm này có thời hạn sử dụng trong 14 ngày và sẽ được giao trước khi hết hạn. Miếng gà rán McNugget hình dạng Among Us được lấy từ thực đơn BTS Combo", người dùng Polizna cho biết. Theo Polygon, đợt đấu giá miếng gà sẽ kết thúc vào ngày 4/6.

Miếng gà rán giống hình nhân vật Among Us được trả giá hơn 80.000 USD . Ảnh: Chụp màn hình.

Trang Twitter của trò chơi Among Us cũng chia sẻ lại bài đấu giá vào ngày 2/6, thậm chí gắn thẻ tài khoản McDonald's để yêu cầu "chia tiền", dù đây chỉ là bình luận vui.

Theo CNET, Polizna thừa nhận chỉ mong miếng gà được trả giá 50 USD . Khi cuộc đấu giá kết thúc, người chiến thắng không cần cam kết mua nó.

"Tôi không nghĩ người ra giá cao nhất sẽ thực sự mua miếng gà, bởi nhiều người ra giá cao chỉ để làm ảnh chế (meme)", Polizna cho biết.

Among Us là một trong những trò chơi online phổ biến từ năm 2020. Trong vai phi hành gia, người chơi cần tìm kẻ nội gián được cài vào nhóm, hoặc loại bỏ những phi hành gia bình thường nếu được chọn làm nội gián.

Trò chơi được phát hành trên nhiều nền tảng như smartphone, tablet và máy tính. Vào cuối tháng 5, Among Us thu hút hàng triệu người chơi mỗi ngày nhờ được miễn phí trên kho Epic Games, theo NME.

Sự nổi tiếng nhanh chóng khiến bối cảnh và các nhân vật trong Among Us trở thành chủ đề cho loạt ảnh chế (meme) và phim hoạt hình ăn theo. Trên Internet, nhiều người tưởng tượng ra nhân vật Among Us khi nhìn vào các vật dụng như thùng rác, hộp thư...