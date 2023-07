Đấu giá bộ sưu tập sách hiếm của thành viên Rolling Stones

Được biết đến với vai trò tay trống của nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stones, nhưng ngoài sân khấu, Charlie Watts là một nhà sưu tập văn học hiện đại cuồng nhiệt.

Thư viện của Charlie Watts có hàng chục ấn bản văn học quý hiếm, bao gồm cả ấn bản đầu tiên cuốn The Great Gatsby có chữ ký của F Scott Fitzgerald và cuốn The Hound Of The Baskervilles có chữ ký của Arthur Conan Doyle.

Hai năm sau khi Charlie Watts qua đời, một số tác phẩm quý đó sẽ được đem ra đấu giá. Ngoài ra, bộ sưu tập kỷ vật nhạc jazz của ông cũng được rao bán.

Ấn bản The Great Gatsby có chữ ký của F Scott Fitzgerald được coi là tác phẩm quan trọng hàng đầu trong phiên đấu giá, với ước tính mang về khoảng 200.000-300.000 bảng Anh.

Ấn bản The Great Gatsby có chữ ký của F Scott Fitzgerald được coi là vật phẩm "đinh" trong phiên đấu giá. Ảnh: CHRISTIE’S IMAGES LIMITED 2023.

Fitzgerald đã dành tặng cuốn sách này cho nhà biên kịch MGM Harold Goldman, người làm việc cùng ông trong bộ phim hài năm 1938 A Yank In Oxford.

Dòng chữ tặng có nội dung: "Dành cho Harold Goldman, hình tượng 'Gatsby' gốc trong câu chuyện này. Cảm ơn vì đã để tôi tiết lộ những bí mật về quá khứ của anh ấy".

Nằm trong phiên đấu giá còn có bản in thử cuốn Brideshead Revisited của Evelyn Waugh. Cuốn sách này được tác giả gửi cho bạn bè để lấy ý kiến ​​của họ vào năm 1944. Waugh sau đó đã thực hiện một số thay đổi khi ra mắt tác phẩm, bao gồm viết lại phần kết và thay đổi một số tên nhân vật.

Một vật phẩm đáng chú ý khác là ấn bản đầu tiên của cuốn Hound Of The Baskervilles được tác giả Arthur Conan Doyle ký tên kèm dòng chữ: “Tôi đã đi lang thang ở Dartmoor trước khi viết cuốn sách này", đề cập đến bối cảnh của cuốn sách.

Những vật phẩm nổi bật khác bao gồm các ấn bản sách hiếm của Agatha Christie, PG Wodehouse và James Joyce.

Watts sưu tầm sách là để thỏa mãn niềm đam mê văn học. Ảnh: Reuters.

Paul Sexton, người viết cuốn tiểu sử về Watts, Charlie's Good Tonight, nói: “Ông ấy rất vui khi sưu tập những tác phẩm này. Ông ấy coi trọng khoảng thời gian ở nhà nên thường đọc sách trên hành trình di chuyển. Văn học là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của ông."

Paul chia sẻ thêm: "Tôi không nghĩ Watts sưu tập vì biết chúng sẽ trở nên có giá trị. Ông ấy chỉ đơn giản là muốn sở hữu những tác phẩm tuyệt vời này”.

Nhà đấu giá Christie sẽ trưng bày những tác phẩm nổi bật này ở Los Angeles từ 25 - 29/7, New York từ 5 - 8/9 và London từ 20 - 27/9. Sau đó, chúng sẽ được bán đấu giá theo hai phiên: trực tiếp tại trụ sở của Christie ở London vào ngày 28/9 và trực tuyến từ ngày 15-29/9.