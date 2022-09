Đau đớn vì phẫu thuật độn vòng ba giống Kim Kardashian

Nikita Jasmine trải qua những cơn đau kéo dài vài năm vì 2 cuộc đại phẫu vòng ba. Cô thừa nhận làm điều này do ảnh hưởng bởi người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nikita Jasmine (28 tuổi), ngôi sao truyền hình thực tế người Anh, gây chú ý khi chia sẻ về nỗi đau đớn để có được ngoại hình như Kim Kardashian.

Theo The New York Post, Jasmine đã trải qua cuộc phẫu thuật BBL, nâng mông bằng mỡ tự thân, năm 2018 do bị ảnh hưởng bởi hình ảnh hào nhoáng từ các ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Vài năm sau đó, cô gái này tiếp tục thực hiện cuộc phẫu thuật tăng kích thước vòng ba.

Jasmine thừa nhận cả 2 lần đều là cực hình.

"Đó là nỗi đau tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Họ sẽ đưa thứ gì đó vào người và cắt nhỏ những phần mỡ ra. Trong lần làm BBL đầu tiên, tôi bị lấy phần mỡ từ bụng, lưng và cánh tay, sau đó nó được tiêm vào mông để làm đầy", cô cho biết.

Jasmine chi tiền, chịu đau đớn để trải qua 2 ca phẫu thuật độn vòng ba với mục đích được chú ý như Kim Kardashian.

Rời khỏi bệnh viện chỉ vài tiếng sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, Jasmine buộc phải quay trở lại trong tình trạng tệ hơn do sốc phản vệ với thuốc.

"Tôi có chút biến chuyển xấu. Mắt tôi đỏ ngầu và khô đi, rồi cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Quá trình đại tiện diễn ra khó khăn, do đó cơ thể tôi sưng tấy, đầy nước và mệt mỏi", cô nhớ lại.

Nhưng cơn ác mộng của Jasmine vẫn chưa kết thúc khi cơn đau của cô kéo dài thêm 2 tháng. Giấc ngủ với cô như cực hình vì không thể nằm thẳng giống bình thường.

Sau khi quay lại với công việc ngồi văn phòng 8 tiếng/ngày, Jasmine buộc phải sử dụng thêm chiếc đệm đặc biệt để xoa dịu vết bầm tím ở lưng. Nếu không, tình trạng của cô sẽ ngày càng tồi tệ.

Chưa đầy một năm sau đó, Jasmine quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật BBL thứ 2. Ba năm sau đó, cô cho biết đã duy trì được vòng ba đầy đặn, nhưng luôn phải vật lộn để tìm trang phục vừa vặn.

Vòng ba của Kim Kardashian luôn là đề tài khiến người khác bàn tán.

Ngôi sao truyền hình thực tế không thể mặc chiếc quần jean có chiếc eo vừa khít vì chắc chắn sẽ không vừa vòng ba quá cỡ. Giải pháp duy nhất mà cô có là mặc quần co giãn, có thắt lưng chun.

Tuy nhiên, đây là lựa chọn tồi vì cô là tín đồ của trang phục quyến rũ.

Jasmine cũng tin rằng những cô nàng có vòng ba lớn không còn hợp thời. Tuy nhiên, cô không hối tiếc với 2 lần làm BBL của mình.

“Tôi chỉ ước gì mình không quá tự ti như vậy vài năm trước", cô nói.

Jasmine cho biết sẽ chất vấn Kardashian nếu có cơ hội.

“Tôi muốn hỏi điều gì đã khiến cô ta đưa hình ảnh như vậy lên mạng xã hội. Vòng ba ngoại cỡ chưa bao giờ là cách để phụ nữ gây ấn tượng. Nhưng hàng loạt cô gái khác sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi những người như Kim", cô nói.

Về phần mình, Kim Kardashian luôn phủ nhận việc phẫu thuật vòng ba và khẳng định đó là tự nhiên.