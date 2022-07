Đau đớn tột độ khi mắc đậu mùa khỉ

Phải mất 3 tuần nam diễn viên kiêm nhà văn Matt Ford mới được hết cách ly vì đậu mùa khỉ. Nhưng những cung bậc cảm xúc mà anh trải qua là điều khó quên.

Matt Ford là nam diễn viên, nhà văn 30 tuổi đến từ California, Mỹ. Anh là một trong hàng chục nghìn người trên thế giới mắc đậu mùa khỉ. Matt Ford đã chia sẻ về trải nghiệm đau đớn của mình khi mắc loại virus vốn được cho là siêu hiếm nhưng đang lây lan toàn cầu. Theo People, anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

Đau tột độ mọi lúc

Ngày 17/6, Ford nhận được cuộc gọi thông báo anh đã nhiễm đậu mùa khỉ từ một bạn tình. Anh lập tức quét quanh cơ thể và phát hiện một vài vết thương đang hình thành. Ford tới phòng khám để xét nghiệm và chính thức có kết quả dương tính. Anh tự cách ly tại nhà. Một tuần sau, Sở Y tế Công cộng quận gửi lệnh yêu cầu Ford không ra khỏi nhà cho đến khi các triệu chứng hết hẳn.

Matt Ford chia sẻ hành trình gần một tháng điều trị đậu mùa khỉ đầy đau đớn. Ảnh: People.

Trong tuần đầu tiên, nam bệnh nhân người Mỹ trải qua các triệu chứng giống cúm ở mức độ dữ dội gồm ho, đau họng, sốt và ớn lạnh toàn thân. Mỗi sáng thức dậy, gối và ga trải giường của Ford đều ướt đẫm mồ hôi.

Các triệu chứng này bắt đầu thuyên giảm khi cơ thể anh xuất hiện nhiều vết phát ban, mụn nước hơn. Ford đếm có tới 25 vết mụn trên khắp cơ thể. Nhưng đó chưa phải là “cái kết”. Các vết phát ban khiến Ford “đau đớn tột độ mọi lúc” trong khoảng một tuần.

"Tôi còn đau đớn hơn nếu di chuyển sai cách, ‘kích thích’ các vết phát ban khi một số chức năng cơ thể đòi hỏi vận động. Đó là điều đau đớn nhất tôi từng trải qua. Những gì tôi trải qua thực sự khủng khiếp, tôi đã hiểu vì sao có rất nhiều cảnh báo về việc mọi người la hét, ngất đi”, Ford nhớ lại.

Nam diễn viên 30 tuổi là một trong những ca đầu tiên mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ. Anh không được tiêm vaccine hay dùng thuốc kháng virus như những bệnh nhân sau này. "Điều duy nhất giúp tôi giảm đau là tắm muối Epsom. Tôi đã tắm rất nhiều chỉ để kiểm soát triệu chứng và bôi nhiều loại kem, thuốc mỡ", anh nói.

Thay vì tiêm vaccine hoặc thuốc điều trị, loại thuốc duy nhất Ford được kê là thuốc giảm đau gây mê sau khi các vết thương trở nên đau đớn khủng khiếp khiến anh không thể ngủ trong nhiều đêm liên tục.

Ảnh hưởng đến tinh thần

Ngoài những khó khăn về thể chất khi bị cách ly, Ford cũng bị ảnh hưởng nhiều về sức khỏe tinh thần.

"Hai tuần đầu tiên, tôi phải tập trung vào những điều khác để quên đi nỗi đau, cố gắng nhắc nhở đây chỉ là tình huống tạm thời. Tôi đã bị mắc kẹt và đau đớn. Nhưng cũng thật may mắn khi có hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ. Tôi biết ơn điều đó, dù về mặt tinh thần, nó thật khó khăn", Ford chia sẻ.

Hàng ngày, Ford được chuyên gia y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe. Đến 12/7, anh hoàn toàn bình phục, lệnh cách ly cũng được dỡ bỏ. Ford cảm thấy tốt hơn nhưng một số ảnh hưởng về thể chất, tinh thần vẫn kéo dài.

"Các vết thâm mà mụn nước để lại cùng một số vết đau nhức vẫn còn. Về mặt tinh thần, tôi lo lắng rất nhiều", anh nói. Ban đầu, Ford khá do dự khi chia sẻ câu chuyện của mình nhưng nhiều người Mỹ vẫn chưa biết về virus và tác động của nó. Do đó, anh quyết định sẽ nói toàn bộ quá trình mình trải qua.

Ford nhấn mạnh bệnh đậu khỉ đang ảnh hưởng nặng nề đến những người đồng tính nam nhưng căn bệnh này không loại trừ ai. Tất cả người dân, bất kể giới tính, chủng tộc, độ tuổi nên được cảnh báo về "mức độ đau đớn hoặc nghiêm trọng của nó".

Triệu chứng của Matt Ford khi mắc đậu mùa khỉ. Ảnh: People.

Ford nói: “Có thể một số kỳ thị xung quanh nó do nhiều người đồng tính mắc bệnh. Nhưng nó không chỉ lây qua đường tình dục, cũng không phải bệnh được xếp vào nhóm lây truyền qua đường tình dục. Dường như có một số rạn nứt giữa thông điệp và cách mọi người hiểu về nó".

Trước vấn nạn phân biệt, thành phố New York ngày 26/7 đã yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đổi tên bệnh đậu mùa khỉ để tránh kỳ thị. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã nhiều lần cảnh báo về thái độ kỳ thị xung quanh căn bệnh này. Tổ chức này nhấn mạnh kỳ thị có thể ngăn cản người mắc tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt y tế khi cần.

Tính đến 27/7, Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận được báo cáo 18.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ từ 78 quốc gia, với 70% trường hợp ở châu Âu và 25% ở châu Mỹ. 98% trường hợp là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Kể từ đợt bùng phát hồi tháng 5, thế giới ghi nhận 5 ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ, với khoảng 10% phải nhập viện để kiểm soát cơn đau. Làn sóng đậu mùa khỉ khiến số người mắc ngày càng nhiều. Các chuyên gia lo ngại nó có thể trở thành bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, herpes hay HIV.

Thế giới hiện có 16 triệu liều vaccine trị đậu mùa khỉ, nhưng phải mất nhiều tháng để sẵn sàng sử dụng.