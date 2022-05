Đầu độc cha bằng xyanua, nữ sinh có thể bị khởi tố thêm tội

Trước đó, Linh đã bị khởi tố về tội giết người. Cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý bị can về một số hành vi khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xem xét khởi tố thêm 3 tội danh khác đối với bị can Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001, người đã dùng chất xyanua đầu độc chết cha ruột), gồm: Sử dụng, mua bán trái phép chất độc, Hủy hoại tài sản và Xâm hại thi thể.

Theo kết quả điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời điểm gây án Linh là sinh viên một trường tại TP.HCM. Do dịch bệnh Covid-19, bị can về TP Bà Rịa ở cùng cha mẹ.

Linh khai giết cha là ông T.H.Đ. (sinh năm 1968) vì nạn nhân thường xuyên uống rượu rồi chửi mắng, đối xử không tốt với mẹ con Linh. Vì việc này mà mâu thuẫn giữa cha con Linh ngày càng nghiêm trọng.

Khi mẹ không có nhà, Linh và cha không nói chuyện, không nhìn mặt nhau. Nảy sinh ý định sát hại cha, bị can lên mạng tìm hiểu về chất độc xyanua.

Bị can Tống Thị Tùng Linh.

Ngày 18/1, Linh đến TP.HCM mua chất độc xyanua rồi đón xe về nhà ở TP Bà Rịa. Tối hôm đó, Linh pha chất độc vào 3 chai nước mà ông Đ. thường uống rồi để vào trong tủ lạnh.

Nạn nhân sau khi uống đã nôn ói, vào nhà vệ sinh và chốt cửa bên trong. Chờ đến lúc không còn nghe thấy tiếng cha, Linh bỏ đi ngủ.

Sáng hôm sau, Linh mua dụng cụ phá cửa nhà vệ sinh và di chuyển thi thể nạn nhân ra sau nhà. Sau đó, Linh tiếp tục dùng gạch, xi măng bịt kín thi thể.

Tối 19/1, Linh còn dùng xăng đốt nhà rồi chạy sang nhà ông nội nhờ giúp đỡ. Sau đó, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy, phát hiện thi thể nạn nhân.

Cơ quan CSĐT đang xem xét khởi tố thêm hành vi Sử dụng, mua bán trái phép chất độc và chờ kết quả định giá tài sản để xem xét khởi tố Linh thêm hành vi Hủy hoại tài sản.

Đối với hành vi di chuyển thi thể, mua gạch, xi măng về đắp lên rồi xây bịt kín, cơ quan chức năng đang xem xét có hay không hành vi vi phạm về xâm hại thi thể. Các hành vi này có khung hình phạt từ 2 đến 10 năm tù.

Người cung cấp chất xyanua cho Linh là T.T.N.T. (ngụ TP.HCM) cũng đang đối diện với việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi Mua bán trái phép chất độc.