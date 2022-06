Đau dạ dày sau quan hệ tình dục có đáng lo?

Cơn đau dạ dày sau "chuyện ấy" có thể là kết quả của một số nguyên nhân, bao gồm cả sự thâm nhập sâu khi giao hợp, kích hoạt dây thần kinh.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cơn đau dạ dày sau quan hệ tình dục, như cả sự thâm nhập sâu khi giao hợp, có thể kích hoạt dây thần kinh vận mạch, liên kết não, tim và hệ tiêu hóa, tiếp xúc với cổ tử cung...

Nguyên nhân phổ biến đau dạ dày sau "chuyện ấy"

- Phản ứng cảm xúc

Tình dục có thể "khuấy động" tất cả loại cảm giác, từ hưng phấn đến lo lắng, tất cả đều có thể ảnh hưởng dạ dày. Các vấn đề về quan hệ, căng thẳng hàng ngày và lo lắng về tình dục có thể khiến cơ bụng và vùng chậu căng lên dẫn đến đau dạ dày.

- Thâm nhập sâu

Sự thâm nhập sâu cũng có thể gây đau sau khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo và hậu môn. Cơn đau này thường là tạm thời và sẽ hết khi thay đổi tư thế hoặc để cơ thể nghỉ ngơi. Bạn có thể ngăn ngừa cơn đau trong tương lai bằng cách thử một tư thế khác hoặc tránh đẩy sâu.

- Cực khoái

Cơ xương chậu co lại khi đạt cực khoái. Với một số người, những cơn co thắt này dẫn đến co thắt cơ gây đau đớn ở vùng bụng dưới và xương chậu. Đau trong hoặc sau khi đạt cực khoái còn được gọi là chứng rối loạn nhịp tim.

Rối loạn khí huyết phổ biến hơn ở những người đang mang thai, bị u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, bệnh viêm vùng chậu, mắc hội chứng đau vùng chậu mạn tính, đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt và thuốc tránh thai liều thấp với cơn đau trong và sau khi đạt cực khoái.

- Khí

Quan hệ tình dục thâm nhập có thể đẩy không khí vào âm đạo hoặc hậu môn. Nếu không khí bị giữ lại, phụ nữ có thể bị đau do khí ở bụng trên hoặc ngực.

Đau khí có xu hướng giống như đang di chuyển, vì vậy, cơn đau này có thể lan sang các khu vực khác. Các triệu chứng sẽ giảm dần sau khi khí được thoát ra ngoài.

Nhiễm trùng đường tiết niệu là một trong những nguyên nhân gây đau dạ dày sau quan hệ tình dục.

- Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nhiễm trùng tiểu thường liên quan phần dưới của đường tiết niệu, bao gồm bàng quang và niệu đạo. Cùng với đau vùng chậu và bụng, phụ nữ có thể gặp phải đau hoặc rát khi đi tiểu, tăng tần số tiết niệu, nước tiểu đục, nước tiểu có máu, đau trực tràng.

- Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu và chlamydia thường không có triệu chứng. Khi chúng gây ra các triệu chứng, có thể bị đau bụng, cũng có thể gặp các triệu chứng như một vùng xương chậu mềm, đau hoặc rát khi đi tiểu, mùi hôi, viêm bàng quang kẽ…

Viêm bàng quang kẽ còn được gọi là hội chứng bàng quang đau đớn. Viêm bàng quang kẽ có thể gây đau mạn tính ở xương chậu hoặc bụng dưới của phụ nữ.

Cơn đau này có thể tăng lên trong hoặc sau khi quan hệ tình dục. Điều này khiến phụ nữ có thể đi tiểu thường xuyên, thường với số lượng ít, cảm giác như cần phải đi tiểu ngay cả khi bàng quang rỗng, tiểu không kiểm soát hoặc rò rỉ nước tiểu ngẫu nhiên.

- Hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích gây ra một loạt các triệu chứng tiêu hóa, bao gồm đầy hơi và chuột rút, có thể dẫn đến đau dạ dày. Táo bón có thể đặc biệt đau trong hoặc sau khi quan hệ tình dục thâm nhập.

Các triệu chứng khác của hội chứng ruột kích thích bao gồm đầy hơi, bệnh tiêu chảy, phân bất thường.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng đến tử cung hoặc buồng trứng

Những nguyên nhân này liên quan đến hệ thống sinh sản nữ, bao gồm:

- Vị trí tử cung

Nếu tử cung bị nghiêng, nó có nhiều khả năng bị chạm vào trong quá trình thâm nhập. Điều này có thể dẫn đến đau bụng bất ngờ trong và sau khi quan hệ tình dục. Đau thường liên quan đến các vị trí ra vào phía sau và lực đẩy sâu.

- U nang buồng trứng

U nang buồng trứng là những túi chứa đầy chất lỏng, có thể phát triển trong hoặc trên bề mặt buồng trứng. Chúng thường tự biến mất trong vòng vài tháng.

Mặc dù chúng thường không đau, nhưng các u nang lớn có thể dẫn đến đau bụng dưới. Cơn đau này có thể tăng lên trong hoặc sau khi thâm nhập. Các triệu chứng khác bao gồm đầy hơi, buồn nôn, nôn.

- U xơ tử cung

U xơ tử cung là khối u phổ biến, không phải ung thư. Không phải lúc nào chúng cũng gây ra các triệu chứng. Khi chúng xảy ra, các triệu chứng có thể thay đổi tùy theo kích thước và vị trí của khối u xơ.

Với một số người, sự thâm nhập vào âm đạo có thể gây ra hoặc làm tăng cơn đau vùng chậu và vùng bụng dưới. Các triệu chứng khác có thể bao gồm chảy máu nhiều giữa hoặc trong kỳ kinh nguyệt, thời gian kéo dài hơn một tuần, táo bón, đau lưng hoặc chân.

- Bệnh viêm vùng chậu

Viêm vùng chậu là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn ở cơ quan sinh sản nữ. Nó thường kết hợp với cùng một loại vi khuẩn gây bệnh lậu và chlamydia. Ngoài đau bụng, bệnh viêm vùng chậu có thể gây ra chảy máu khi quan hệ tình dục, đốm giữa các kỳ, mùi hôi, sốt…

- Lạc nội mạc tử cung

Với lạc nội mạc tử cung, mô giống nội mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung ở các khu vực như buồng trứng, bụng và ruột. Sự phát triển quá mức của mô này có thể gây đau dạ dày, xương chậu và lưng dưới.

Cơn đau này có thể tăng lên sau khi thâm nhập hoặc cũng có thể gặp đi tiêu, đi tiểu đau, chảy máu nhiều giữa hoặc trong kỳ kinh nguyệt, đau đớn.

- Tắc nghẽn ống dẫn trứng

Các ống dẫn trứng kết nối buồng trứng và tử cung. Hàng tháng, các ống dẫn trứng mang trứng từ buồng trứng đến tử cung để chuẩn bị cho quá trình thụ tinh.

Nếu một hoặc cả hai ống bị tắc nghẽn bởi chất lỏng hoặc mô, nó có thể gây đau nhẹ ở bụng. Một số người không gặp bất kỳ triệu chứng nào và chỉ phát hiện ra tắc nghẽn sau khi gặp khó khăn trong việc thụ thai.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt

Những nguyên nhân này có một số điều kiện cụ thể đối với hệ thống sinh sản nam giới:

- Viêm tuyến tiền liệt

Viêm tuyến tiền liệt đề cập đến tình trạng sưng tấy của tuyến tiền liệt. Ngoài đau bụng dưới và vùng chậu, một số người còn bị đau trong hoặc sau khi xuất tinh.

Các triệu chứng khác bao gồm: Đau mạn tính ở lưng dưới, hậu môn hoặc bìu; Đau trong và sau khi đi tiểu; Liên tục muốn đi tiểu; Dòng nước tiểu yếu.

Khi nào đến gặp bác sĩ?

Trong nhiều trường hợp, cơn đau dạ dày sẽ mất dần mà không cần điều trị gì. Thường không cần chăm sóc y tế đối với những cơn đau dạ dày không thường xuyên và không kèm theo các triệu chứng khác.

Tuy nhiên, bạn nên đến gặp bác sĩ nếu thường xuyên nhận thấy đau bụng sau khi quan hệ tình dục, bị đau đến mức ức chế khả năng hoạt động của bạn, bị sốt ở hoặc trên 38 độ C.

Bác sĩ có thể đánh giá các triệu chứng và xác định xem chúng có liên quan đến một tình trạng bệnh nào đó hay không. Bác sĩ cũng có thể kê đơn thuốc hoặc giới thiệu các liệu pháp khác để giảm bớt cơn đau.