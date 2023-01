Đầu bếp tiết lộ bí mật của nhà bếp hoàng gia Ấn Độ xưa

Đầu bếp tại các nhà bếp của các quý tộc Ấn Độ xưa đã chia sẻ các công thức nấu ăn đến với công chúng. Điều này đã làm "sống" lại nền ẩm thực hoàng gia Ấn Độ.

Các cựu thành viên hoàng gia cùng con cháu của họ đang chia sẻ công thức nấu ăn từ nhà bếp hoàng gia của họ. Ảnh: South China Morning Post.

Theo South China Morning Post, lối sống xa hoa của các thành viên hoàng gia Ấn Độ đã khiến nhiều người ao ước trong nhiều thế kỷ. Ẩm thực của họ thu hút những người sành ăn cũng như các nhà nhân chủng học thực phẩm bởi sự cầu kỳ trong quá trình chuẩn bị, sự đa dạng, mới lạ của các loại gia vị và nguyên liệu đặc trưng của món ăn.

Trong một thời gian dài, những bí mật về nhà bếp hoàng gia được giữ kín. Tuy nhiên, Ấn Độ đã loại bỏ các khoản trợ cấp và đặc quyền của hoàng gia vào năm 1971. Vậy nên, các hoàng gia trước đây đã chia sẻ bí mật này để có thể quảng bá di sản ẩm thực cấp quốc gia từng là niềm tự hào của họ.

Một số người xuất bản sách dạy nấu ăn có các công thức nấu ăn chưa được biết đến trong khi người khác hợp tác với các chuỗi khách sạn để sắp xếp các trải nghiệm ăn uống tạm thời. Một số người lại trưng bày các món ăn hoàng gia tại cung điện cũ của gia đình và sử dụng phương tiện truyền thông để quảng bá chúng với thế giới.

Kumud Kumari, quý tộc đầu tiên của quận Gondal, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, đã xuất bản một cuốn sách nấu ăn dày 136 trang Recipes Of A Maharani: Secrets From The Gondal Palace (Tạm dịch: Bí quyết của một quý tộc: Bí mật từ cung điện Gondal).

Cuốn sách này bao gồm 50 công thức nấu ăn hoàn thiện trong nhà bếp hoàng gia của họ. Những món ăn này đều được phục phụ trong đồ sành sứ hoặc đồ bạc do bố chồng của Kumari, Maharaja Bhagvant Singh, đặt hàng từ London. Nhiều món ăn gia truyền này đang được phục vụ tại khách sạn là di sản của Kumari, Cung điện Naulakha ở Gondal.

Trà chiều tại cung điện Belgadia. Ảnh: Cung điện Belgadia.

Theo Akshita Bhanj, thế hệ thứ 48 của triều đại Bhanj - những người cai trị đầu tiên của bang Mayurbhanj ở phía đông bang Odisha (trước đây là Orissa) - các gia đình hoàng gia Ấn Độ là những người gìn giữ di sản và văn hóa Nam Á, ẩm thực là một phần quan trọng trong những câu chuyện truyền thống của họ. Cùng với chị gái Mrinalika, Bhanj mở cửa cung điện Belgadia của gia đình, biến đây thành địa điểm sang trọng vào năm 2019.

Tại cung điện Belgadia, du khách có thể ăn uống trọn gói 3 bữa một ngày, bao gồm cả Odia thali, một đĩa các món đặc trưng của ẩm thực hoàng gia.

Odia thali tại cung điện Belgadia. Ảnh: Cung điện Belgadia.

Theo các đầu bếp, xu hướng các cựu thành viên hoàng gia đề cao tài nấu ăn của họ có thể được ví như sự hồi sinh di sản ẩm thực của Ấn Độ.

Diwas Wadhera, bếp trưởng tại khách sạn Eros Hotel ở New Delhi, giải thích: “Văn hóa Ấn Độ phong phú về thói quen ăn uống và ẩm thực hoàng gia - có thể là ẩm thực Jaisalmer, Mewar hoặc Jodhpur của Rajasthan, thức ăn Patiala của Punjab, ẩm thực Nizami của Hyderabad, ẩm thực chay Wazwan của Kashmir hoặc Udayar của Mysorwe. Các món ăn hoàng gia đã ảnh hưởng sâu sắc tới nền ẩm thực Ấn Độ đương đại. Nhà bếp hoàng gia có đội ngũ đầu bếp làm việc suốt ngày đêm để phục vụ cho gia đình quý tộc quyền lực. Sự phổ biến của ẩm thực hoàng gia trong văn hóa đại chúng Ấn Độ đến mức khách sạn của chúng tôi có một nhà hàng riêng mang tên Singh Sahib dành riêng cho Maharaja Ranjit Singh - ji".

Thành phần cho món nấm patua tại cung điện Belgadia. Ảnh: Cung điện Belgadia.

Theo Jayathmika Lakshmi của gia đình hoàng gia Sailana, ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong các gia đình hoàng gia. Đó không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là công cụ ngoại giao.

Các nhà nhân chủng học thực phẩm nói rằng ngoài việc tạo ra nguồn doanh thu mới cho các hoàng gia trước đây sau khi họ mất quyền đánh thuế đối với đất đai mà họ sở hữu vào những năm 1970, những doanh nghiệp như vậy còn thông báo cho mọi người về mối liên hệ giữa nghệ thuật quản lý Nhà nước, chính trị, văn hóa và xã hội.