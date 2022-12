Đầu bếp sao Michelin mang tinh hoa ẩm thực Pháp đến Fashionista Café

Vừa ra mắt tại TP.HCM (22B Phùng Khắc Khoan, quận 1), Fashionista Café đón Thierry Drapeau - đầu bếp sao Michelin - đến trình diễn ẩm thực tinh túy kiểu Pháp.

Thierry Drapeau được mệnh danh là “phù thủy hương vị ẩm thực Pháp", được gắn hai sao Michelin ở Pháp trong nhiều năm. Hiện ông điều hành nhà hàng một sao Michelin mang tên Signature tại Bangkok.

Hương vị thăng hoa cùng cảm xúc

Bữa tiệc do Thierry Drapeau kết hợp cùng trợ lý là đầu bếp Nguyễn Đạo trổ tài tối 13/12 dành cho 40 thực khách sành điệu. Có mặt trong dạ tiệc hiếm có, các thực khách kinh ngạc về những món ăn mà họ chưa từng được trải nghiệm.

Video - Trải nghiệm bữa tiệc 5 sao tại Fashionista Café Tài năng của đầu bếp sao Michelin Thierry Drapeau cùng trợ lý Nguyễn Đạo đưa thực khách đi qua loạt trải nghiệm ẩm thực độc đáo với bữa tiệc 5 sao tại Fashionista Café.

Mở đầu bữa tiệc là món khai vị truffle potatoes tartlet (bánh khoai tây nghiền và nấm truffle), nhỏ nhắn nhưng mang giá trị cao về sự tinh tế và nghệ thuật, đi cùng ly champagne FreiXenet chua thanh mát lạnh.

Menu tại bữa tiệc do Chef Thierry Drapeau đích thân trổ tài.

Khi món chính đầu tiên là sò điệp với xốt dashi và trứng cá tầm được dọn ra cùng ly vang trắng, thực khách không chỉ ấn tượng bởi sự tương phản màu sắc, mà còn về độ mềm mướt của sò điệp, tan chảy với miếng cắn đầu tiên. Vị mặn mòi của biển cả dâng trào cùng vị chua tinh tế của nước sốt từ vị chua thanh của chanh yuzu Nhật Bản với rượu mirin và sake.

Món tiếp theo là cá tuyết Nam Cực với cà rốt và miso. Dưới bàn tay của Thierry, món cá tuyết nấu chậm tắm mình trong nước sốt ấn tượng được nấu từ xương cá chắt lấy nước trong, hòa với rượu sake và mirin, nước cốt chanh yuzu, kem sữa, nước cốt cá ngừ bào, tạo ra vị chua thanh dễ chịu, béo ngậy nhưng không hề ngán. Củ cà rốt nhỏ cũng được nấu chậm, vị chua thanh đem lại sự ngạc nhiên cho thực khách.

Cá tuyết Nam Cực với cà rốt và miso.

Sau khi thực khách thỏa mãn với sò điệp và cá tuyết, nhâm nhi rượu vang trắng, đầu bếp lại tạo cú “twist” ngoạn mục khi làm mới hoàn toàn món ức vịt - nguyên liệu không thể thiếu trong các bữa tiệc kiểu Pháp. Ức vịt được hong khô trong 12 ngày, sau đó nấu chín và thả trong nước dashi gồm mirin, sake, chanh yuzu và rượu vang đỏ, cùng với sốt pesto, rau xanh.

Tráng miệng là món ăn đầy mong chờ của bữa tiệc 5 sao. Thierry sáng tạo món tráng miệng hoàn toàn mới lạ với kem sorbet từ nước cốt trái tắc, quýt vàng và cam, chanh, hương rượu hạnh nhân và bột hạnh nhân. Món kem tan chảy trong miệng, không hề ngọt như món tráng miệng kiểu Pháp truyền thống mà mang vị chua ngọt dễ chịu của trái cây, hòa lẫn hạt hạnh nhân rang vàng giã dập. Thực khách mãn nhãn với lối trình bày của đĩa tráng miệng, màu vàng rực trong sáng, xen với bông hoa giòn tan được tạo ra từ bột mì và bơ, đường nướng vàng, trang điểm hoa tươi ăn được. Sự thơ mộng kết thúc trong tiếc nuối, để lại dư âm khó quên với tác phẩm và tài nghệ của đầu bếp.

"Như ngồi ở Paris giữa lòng TP.HCM"

Chị Trần Lê Quyên, nữ giám đốc tài chính có mặt tại bữa tiệc 5 sao nhận xét: “Lần đầu dự tiệc của đầu bếp 2 sao Michelin ở Fashionista Café, tôi rất ấn tượng, cứ nghĩ mình đang ở Paris vậy”.

Thực khách thưởng thức thực đơn đặc biệt do đầu bếp Thierry Drapeau trổ tài tại Fashionista Café.

Đầu bếp Thierry Drapeau vui mừng khi thực khách TP.HCM thích thú với món ăn của mình như vậy. “Thực đơn tối nay lấy cảm hứng từ thời trang. Cách chế biến ẩm thực cũng như thiết kế thời trang, sáng tạo, đầy cảm hứng, kết hợp giữa màu sắc, hương vị sao cho ấn tượng để chinh phục thực khách”, Thierry Drapeau chia sẻ.

Fashionista Café thuộc tổ hợp The House of Fashion (Ngôi nhà thời trang), tại 22B Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP.HCM. The House of Fashion ra đời dựa trên ý tưởng độc đáo của nữ doanh nhân Lệ Thu, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu thời trang Mr Crazy & Lady Sexy, đồng thời cũng là chủ sở hữu hai nhà hàng Pháp nổi tiếng tại TP.HCM là Le Corto và P'ti Saigon.

Fashionista Café nằm ở góc đường Phùng Khắc Khoan và Nguyễn Đình Chiểu, quận 1.

Là nhà hàng fine dining mang phong cách “Ẩm thực Pháp hương vị Việt”, Fashionista Café mang lại cho thực khách các trải nghiệm khác nhau cho bữa sáng, trưa, trà chiều và bữa tối. Bếp do đầu bếp nổi tiếng Sakal Phoeung và trợ lý là đầu bếp Nguyễn Đạo đảm nhiệm.

Bằng uy tín và mối quan hệ tốt trong giới bếp trưởng nổi tiếng thế giới, Fashionista Café sẽ mời thêm nhiều đầu bếp đẳng cấp quốc tế về Việt Nam để phục vụ thực khách sành điệu ngay tại nhà hàng.