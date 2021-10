Đầu bếp sao Michelin bị tố đạo văn

Nữ đầu bếp Elizabeth Haigh bị tố không chỉ ăn cắp công thức nấu nướng mà còn "chiếm đoạt hồi ký" từ cuốn sách của tác giả Sharon Wee.

South China Morning Post đưa tin nhà xuất bản tại Anh mới đây đã thu hồi cuốn sách của Elizabeth Haigh, cựu thí sinh MasterChef Anh, vì cho rằng nó chứa nội dung ăn cắp ý tưởng từ một tác giả Singapore.

Trước đó, tác phẩm mang tên Makan: Recipes from the Heart of Singapore của Haigh được xuất bản hồi tháng 5 đã nhận nhiều sự ủng hộ.

Nữ đầu bếp mang hai dòng máu Anh - Singapore đã chia sẻ rằng cô muốn sưu tập, điều chỉnh và hiểu các công thức cùng kỹ thuật nấu nướng học được từ mẹ là người Singapore, bởi "không muốn chúng bị thất lạc".

Haigh cho biết các công thức nấu ăn là của cô với lời giải thích "đó là quá khứ của tôi, hành trình của tôi và là sự chắt lọc của gia đình tôi khi phát triển và cải biến chúng".

Đầu bếp Elizabeth Haigh bị tố ăn cắp công thức nấu ăn trong cuốn sách mới xuất bản.

Tuy nhiên, tác giả Sharon Wee (người Singapore) mới đây chia sẻ trên Twitter rằng phát hiện ra một số công thức và nội dung từ cuốn sách của mình, có tên Growing Up in a Nyonya Kitchen (xuất bản bởi Marshall Cavendish vào năm 2012), "đã bị sao chép hoặc diễn giải" mà không có sự đồng ý của cô trong Makan của Elizabeth Haigh.

Wee cho biết cuốn sách xuất bản năm 2012 "vừa là sách nấu ăn vừa là hồi ký", trong đó cô tái tạo lại những món ăn được cá nhân hóa của mẹ mình. Trong quá trình viết sách, cô đã tham khảo ý kiến của những người lớn tuổi trong nhà và kể lại lịch sử gia đình.

Đầu bếp đánh cắp công thức nấu ăn

Trong bài đăng hôm 6/10, Wee cho biết cô đã liên hệ với Bloomsbury Absolute, nhà xuất bản của Makan, để tìm kiếm lời giải thích.

"Tôi rất biết ơn vì Bloomsbury đã giải đáp những lo lắng của tôi bằng cách rút Makan khỏi danh sách lưu hành", Wee bày tỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post, phát ngôn viên của công ty xuất bản nói rằng cuốn sách "đã bị thu hồi do các vấn đề về bản quyền".

Ảnh bìa cuốn sách bị tố đạo nhái.

Những cáo buộc nhắm vào Haigh thu hút sự chú ý lớn vì cô là một đầu bếp nổi tiếng, từng nhận được một sao Michelin. Cô nàng cũng xuất hiện trong một số video của vlogger nổi tiếng người Malaysia Uncle Roger.

Khi cuộc tranh cãi nổ ra, nhiều dân mạng cũng phát hiện hai cuốn sách có nhiều điểm giống nhau.

Nhà thơ người Singapore Daryl Lim đã mua cả hai cuốn sách để so sánh và "xác nhận việc đạo nhái là sự thật".

“Điều tôi thấy khá đáng lo ngại là có vẻ điểm tương đồng không chỉ là trong các công thức nấu ăn, mà còn trong cấu trúc của cuốn sách nấu ăn, và đáng buồn nhất là cả hồi ức cá nhân", Lim viết.

Anh cũng đăng một số bức ảnh so sánh hai cuốn sách để chứng minh luận điểm của mình.

Haigh gây bức xúc khi không chỉ bị cho là đạo công thức nấu ăn mà còn ăn cắp hồi ức về mẹ của người khác.

"Có nhiều điểm trùng hợp mà tôi phát hiện ra, nhưng tôi cảm thấy ghê tởm nhất là khi có vẻ ký ức về mẹ của người khác đã bị chiếm đoạt".

Sau cáo buộc, một số hiệu sách trên thế giới đã rút Makan khỏi kệ. Trang web phong cách sống Coconuts Singapore đưa tin nhà xuất bản địa phương Epigram đã xóa cuốn sách của Haigh khỏi danh sách của họ.

Tại New Zealand, nhà sách Cook the Books cho biết họ sẽ gửi tiền hoàn lại cho những khách hàng đã mua Makan.

"Cướp công thức nấu ăn của người khác rồi biến nó thành của mình là một chuyện. Chiếm đoạt hồi ký cá nhân của họ là điều không thể tha thứ. Nếu đã mua một cuốn Makan, bạn có thể hoàn trả và nhận lại tiền", nhà sách trên thông báo.

Cửa hàng Anthony The Spice Maker ở Singapore cáo buộc phát hiện ra những điểm tương đồng trong cuốn sách của cựu thí sinh MasterChef so với tác phẩm của Wee.

Họ đã liên hệ với Haigh để giải quyết vấn đề này nhưng cô không đưa ra lời xin lỗi hay giải thích nào.