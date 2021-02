Đầu bếp 3 sao Michelin và 20.000 lượt hủy bàn đặt vì Covid-19

Năm 2020, đầu bếp Smyth và các khách hàng của cô thất vọng khi phải hủy bỏ hoặc chuyển lịch đặt bàn liên tiếp do ảnh hưởng dịch bệnh.

Bàn đặt kín chỗ là hiện tượng thông thường khi một đầu bếp giành được 3 sao Michelin, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, Clare Smyth - nữ đầu bếp đầu tiên nước Anh được trao tặng giải thưởng danh giá này - lại không "bán" được một chiếc bàn nào. Nhà hàng Core của cô phải đóng cửa do lệnh phong tỏa toàn nước Anh.

Đầu bếp 3 sao Michelin Clare Smyth. Ảnh: Bloomberg.

Chính phủ Anh cho biết họ sẽ nới lỏng các hạn chế từ ngày 17/5. Mặc dù còn tận gần 3 tháng nữa, Smyth nói rằng cô sẽ suy xét kỹ về việc mở cửa trở lại.

Năm qua, nữ đầu bếp danh giá phải hủy hoặc chuyển tới 20.000 lượt đặt chỗ chỉ vì các quy tắc phòng dịch liên tục thay đổi, khiến cả Smyth và khách hàng của cô đều thất vọng.

Trong những tháng gần đây, Smyth tập trung vào dịch vụ giao hàng tận nhà có tên Core at Home nhằm phục vụ những thực khách bị mắc kẹt tại nhà.

Thực đơn cơ bản có giá 493 USD cho hai món, đã bao gồm phí vận chuyển, và được bán hết gần như ngay lập tức.

Bên cạnh đó, những món như 50 g trứng cá muối Hoàng gia Oscietra có trang trí ( 209 USD ), 50 g nấm truffle Black Périgord ( 137 USD ), một đĩa phô mai ( 41 USD ) và rượu vang đi kèm ( 104 USD /người) cũng rất phổ biến.

“Mọi người dành dụm được nhiều tiền hơn trong năm vừa qua và họ muốn tiêu xài chúng. Họ bị kẹt ở nhà và buồn chán, do vậy họ mua trứng cá muối hay nấm truffle để thưởng thức. Họ khao khát những trải nghiệm xa xỉ. Họ thực sự muốn kiểu giải trí đó”, Smyth nói.

Nhiều thực khách nhớ cảm giác thưởng thức đồ ăn, thức uống xa xỉ ngoài nhà hàng. Ảnh: Sheamarie.

Các nhà hàng ở London phải vật lộn với bộ quy tắc phòng chống Covid-19 liên tục thay đổi trong năm qua để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Kể từ sau đợt phong tỏa đầu tiên, vào tháng 8/2020, một sáng kiến do chính phủ tài trợ có tên Eat Out To Help Out - nhằm khuyến khích người dân ăn uống ngoài nhà hàng để thúc đẩy kinh tế - được triển khai thành công.

Nhưng chỉ một tháng sau đó, các hàng quán lại phải đối mặt với lệnh giới nghiêm 22h, rồi tiếp tục đóng cửa lần hai do đợt bùng phát mới trở nên tồi tệ hơn.

Smyth cho biết ngay cả khi mở cửa trở lại trong thời gian tới, các nhà hàng vẫn cần nhiều sự trợ giúp để có thể phục hồi.

Cá nhân cô muốn chính phủ Anh mở rộng mức giảm thuế giá trị gia tăng hiện tại xuống còn 5% và tiếp tục triển khai mức phí kinh doanh cho các doanh nghiệp bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và giải trí.

“Chúng tôi phải đối mặt với chi phí thuê nhân viên khổng lồ trong thời gian đóng cửa. Chủ nhà cũng không bớt một đồng tiền thuê mặt bằng nào cho tôi”, nữ đầu bếp 3 sao Michelin chia sẻ với Bloomberg.

Smyth được đào tạo bởi Gordon Ramsay.

Smyth lớn lên trong một trang trại ở Bắc Ireland và chuyển đến Anh năm 16 tuổi để trở thành đầu bếp.

Cô được đào tạo bởi Gordon Ramsay tại nhà hàng của ông. Sau đó, cô chuyển đến Monaco để làm việc với Alain Ducasse - đầu bếp nổi tiếng người Pháp sở hữu 21 ngôi sao Michelin - tại nhà hàng Louis XV.

Năm 28 tuổi, Smyth trở lại London, gia nhập đội ngũ đầu bếp của chuỗi nhà hàng Gordon Ramsay. Cô quyết định rời đi vào năm 2016 và mở nhà hàng Core cho riêng mình tại khu dân cư Notting Hill.

Hiện cô mong chờ được chào đón thực khách quay trở lại sau thời gian đóng cửa. “Tôi vẫn rất lạc quan”, cô khẳng định.