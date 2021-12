Dấu ấn và ồn ào của phim truyền hình Việt 2021

"Hương vị tình thân", "Cây táo nở hoa", "Hướng dương ngược nắng" là những tác phẩm được chú ý nhưng cũng vướng tranh cãi về kịch bản, diễn xuất.

Trong năm qua, lĩnh vực phim truyền hình Việt có một số tác phẩm nổi bật, tạo được hiệu ứng mạnh. Đa số phim được chú ý vẫn thuộc đề tài gia đình với những mâu thuẫn, tranh cãi, hiểu lầm. Và những tác phẩm này đều quy tụ dàn diễn viên có tiếng của hai miền Nam - Bắc. Đó là sự xuất hiện của Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương, Võ Hoài Nam, Thu Hà, Phương Oanh, Hồng Diễm, Quỳnh Kool, Thanh Sơn...

Hương vị tình thân

Hương vị tình thân kết thúc vào cuối tháng 10 và vẫn để lại ít nhiều dư âm trong lòng khán giả. Bộ phim được chuyển thể từ kịch bản gốc của Hàn Quốc - My only one, kể về hành trình tìm cha ruột của Phương Nam (Phương Oanh đóng). Cha cô, ông Sinh (Võ Hoài Nam đóng), có quá khứ tù tội nên không dám nhận con gái. Suốt thời gian dài, ông ở bên cạnh cô như một người thân, chăm sóc và chia sẻ.

Nam yêu Long (Mạnh Trường) rồi kết hôn. Cuộc sống làm dâu nhà hào môn của cô trải qua nhiều sóng gió, nhất là khi luôn bị em dâu Khánh Thy (Thu Quỳnh) đố kỵ. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Thy tưởng lầm ông Sinh là thủ phạm giết cha cô trong quá khứ.

Tuy nhiên, cuối cùng hiểu lầm được hóa giải. Trong lúc Thy nguy kịch nhất - bị người tình của mẹ cô ra tay - Nam đã có mặt kịp thời để giải cứu.

Phương Oanh và Thu Quỳnh trong Hương vị tình thân.

Phim kết thúc có hậu dành cho nữ chính Phương Nam và gia đình cô. Nam và ông Sinh đoàn tụ trong nước mắt sau hàng chục năm xa cách. Thông điệp tình thân là điều đã chạm đến cảm xúc khán giả. Diễn xuất ăn ý của NSƯT Võ Hoài Nam, Phương Oanh tạo nên nhiều trường đoạn xúc động. Cặp nhân vật chính Nam - Long cũng được nhiều người yêu mến.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hương vị tình thân vẫn bị nhận xét dài dòng, lê thê ở giai đoạn cuối. Nhiều tình tiết lặp đi lặp lại gây nhàm chán như cảnh bóc phốt, livestream... Một số nhân vật phụ (Diệp là ví dụ) được đẩy lên cao trào trên mức cần thiết, gây ức chế cho người xem.

Bản thân Phương Oanh cũng đối diện không ít khen chê khi hóa thân vào Phương Nam. Cô nhận nhiều góp ý về trang phục của nhân vật. Nữ diễn viên lý giải toàn bộ trang phục trong phim do cô chuẩn bị và được sắp xếp có ý đồ. Với Phương Oanh, Nam là vai diễn dấu ấn của cô trong năm 2021.

Hướng dương ngược nắng

Hướng dương ngược nắng cũng là phim về đề tài gia đình được chú ý trong năm qua. Mâu thuẫn con chung - con riêng, chính thất - tiểu tam, cuộc chiến tranh giành quyền lực, tài sản của Cao gia, tất cả tạo nên những tình huống kịch tính, hấp dẫn người xem.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của dàn diễn viên hùng hậu như Thu Hà, Vân Dung, Công Lý, Việt Anh, Hồng Diễm, Hồng Đăng, Thu Trang, Quỳnh Kool, Đình Tú, Doãn Quốc Đam cũng là yếu tố mang đến thành công cho bộ phim.

Đặc biệt, diễn xuất của NSND Thu Hà trong vai bà Bạch Cúc - Tổng giám đốc tập đoàn Cao Dược - được đánh giá cao. Thoát khỏi hình ảnh hiền lành quen thuộc trên màn ảnh, Thu Hà nhập vai thuyết phục, từ ánh mắt sắc lẹm, phong thái uy quyền, khí chất cho đến những câu thoại nhấn nhá chắc nịch và dứt khoát.

Trong vai tiểu tam Diễm Loan, Vân Dung cũng đã tạo nên một vai diễn hay, sống động.

Vân Dung và Thu Hà hóa thân vào hai nhân vật đối đầu trong phim.

Khán giả từng chia thành hai phe, tranh cãi vào thời điểm phim lên sóng. Một bộ phận khán giả nghiêng về gia đình Bạch Cúc. Số khác lại thông cảm cho số phận của Diễm Loan và hai người con riêng.

Tương tự những phim truyền hình Việt khác, Hướng dương ngược nắng đón nhận nhiều phản hồi trái chiều từ phần 2. Một trong những nội dung gây ức chế là việc nhân vật Minh Châu (Hồng Diễm) bị đẩy đến tận cùng bi kịch. Cô bị cưỡng hiếp, chịu oan ức và bỏ nhà ra đi. Càng đến chặng cuối, phim có thêm nhiều tình tiết rối, lan man.

Cây táo nở hoa

Cây táo nở hoa được làm lại từ bộ phim What’s Wrong, Poong Sang của Hàn Quốc. Với dàn cast có tiếng, gồm Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Song Luân, bộ phim nhanh chóng được quan tâm từ những tập đầu lên sóng.

Thái Hòa, Hồng Ánh hóa thân xuất sắc khi vào vai cặp vợ chồng nghèo, chân chất. Nhã Phương được nhận xét lột xác với Báu. Trương Thế Vinh cũng ghi điểm diễn xuất.

Tuy nhiên, sau những hấp dẫn ban đầu, Cây táo nở hoa khiến người xem ức chế với loạt tình tiết cường điệu, vô lý. Nhân vật Ngọc (Thái Hòa) và Báu (Nhã Phương) bị “ném đá” suốt hàng chục tập phim. Ngọc là người anh cả tốt, bao dung nhưng lại yêu thương, bảo vệ các em một cách thái quá, ngốc nghếch. Báu hành xử ngang ngược, bất chấp đúng sai. Trong 71 tập phim, nhân vật có quá nhiều cảnh gào khóc, mắng chửi người khác.

Nhiều khán giả từng bày tỏ mệt mỏi khi chứng kiến loạt mâu thuẫn chồng chất, số phận éo le của các thành viên trong gia đình Ngọc. “Vì sao cây táo mãi không nở hoa?” có lẽ là bình luận xuất hiện nhiều nhất trên fanpage phim.

Nhiều khán giả ức chế khi xem Cây táo nở hoa.

Sau khi hành trình 71 tập phim khép lại với cái kết viên mãn, đạo diễn Thạch Thảo cho biết ê-kíp luôn đón nhận mọi khen chê, góp ý từ khán giả.

"Tôi cảm thấy biết ơn những gì mà hành trình Cây táo nở hoa đã mang lại. Mọi ý kiến khen chê, đóng góp đã giúp chúng tôi có thêm những bài học kinh nghiệm quý báu cho các dự án sau này", đạo diễn nói.

11 tháng 5 ngày

Trong số những tác phẩm chiếm sóng màn ảnh năm 2021, đây là bộ phim duy nhất về đề tài cuộc sống, tình yêu của những người trẻ. Lấy Tuệ Nhi (Khả Ngân) làm nhân vật trung tâm, 11 tháng 5 ngày nói về hành trình trưởng thành - từ vấp ngã, mắc sai lầm và rồi sửa chữa - của một tiểu thư nhà giàu. Bên cạnh đó là Hải Đăng (Thanh Sơn), chàng trai với hoài bão, ước mơ đổi đời.

Hai người trẻ gặp nhau tại một khu nhà trọ, chuyển từ ghét thành quý mến, yêu thương. Đăng giúp Nhi thay đổi suy nghĩ, biết yêu thương, trân trọng gia đình hơn. Ngược lại, nhờ có Nhi, Đăng không còn mãi mắc kẹt trong mối tình cũ. Từ một người do dự, không tự tin, cuối cùng Đăng cũng mạnh dạn giành lấy tình yêu của mình.

Phim về đề tài thanh xuân được chú ý trong năm 2021.

11 tháng 5 ngày ghi điểm ở lối dựng phim mới, kịch bản đan xen bi hài dí dỏm, ít drama. Dù vẫn còn những hạn chế nhất định, nhìn chung đây là tác phẩm ấn tượng của màn ảnh Việt thời gian qua.

Thanh Sơn và Khả Ngân cũng có màn kết đôi ăn ý trong phim, được khán giả “đẩy thuyền”. Thanh Sơn giữ phong độ ổn định, trong khi Khả Ngân cho thấy sự tiến bộ rõ ở diễn xuất.

Trong bài phỏng vấn trên Zing, Thanh Sơn tâm sự: “Về mặt cảm xúc truyền tải đến khán giả, tôi nghĩ khá ổn. Và để làm được điều đó không phải chỉ nhờ tôi và Ngân. Chúng tôi phải cảm ơn hai đạo diễn và ê-kíp hậu kỳ. Ở phim này, lúc nào tôi cũng bất ngờ khi xem lại chính mình trên màn ảnh”.