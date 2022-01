Dấu ấn tổ hợp nghỉ dưỡng phong cách Vogue bên vịnh Non Nước

Tổ hợp căn hộ du lịch - biệt thự - khách sạn nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western là điểm đến giao thoa giữa thiên nhiên, thời trang và nghệ thuật.

Tổ hợp căn hộ du lịch - biệt thự - khách sạn nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western là điểm đến giao thoa ấn tượng giữa thiên nhiên, thời trang và nghệ thuật. Dự án hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho thế hệ Millennials.

Bà Lâm Thị Thúy Hà, nữ lãnh đạo từng được Forbes bình chọn vào danh sách 30 tài năng trẻ nhất châu Á 2016, hiện là Nhà đồng sáng lập Triip.me, CEO The Happy Firm, nhận định Millennials là thế hệ đầu tiên trưởng thành với công nghệ trực tuyến. Đây là thế hệ đứng sau sự thành công của mạng xã hội.

Millennials thích ghé thăm những điểm đến đã tìm hiểu trước qua Internet, thậm chí sẽ chia sẻ trải nghiệm đó trên truyền thông xã hội để chứng minh họ là một phần của những điều thú vị. Bà Thúy Hà chia sẻ, một sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng càng độc đáo càng dễ tiếp cận khách hàng thuộc thế hệ Millennials. Và Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western đáp ứng được tiêu chí này, khi hội tụ nhiều điểm nhấn ấn tượng về tầm nhìn, phong cách, tiện ích và chất lượng dịch vụ.

Tạm rời xa nhịp sống bận rộn, điều du khách mong chờ là được tận hưởng những ngày “sống chậm”, hòa mình giữa thiên nhiên, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn mặt biển bình yên. Đó là lý do chi phí lưu trú cho một đêm tại những biệt thự, phòng khách sạn, căn hộ du lịch có tầm nhìn hướng biển luôn cao hơn các loại hình khác, ít khi còn phòng trống vào dịp lễ Tết trong năm.

Dưới góc độ đầu tư, bất động sản nghỉ dưỡng ven biển tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng lớn khi nước ta có đường bờ biển dài đến 3.260 km cùng cảnh quan thơ mộng và khí hậu ấm áp quanh năm. Từ Bắc xuống Nam, không ít điểm đến ven biển thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế, nổi bật trong số đó có thể kể đến Đà Nẵng. Sản phẩm nghỉ dưỡng tọa lạc trên các trục đường ven biển tại thành phố này có giá trị khai thác lớn, khả năng thanh khoản cao và biên độ tăng giá tốt.

Tọa lạc tại đại lộ Trường Sa - Võ Nguyên Giáp, một trong những cung đường biển đẹp nhất Đà Nẵng, Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư nhờ tầm nhìn hướng ra vịnh Non Nước cùng bãi biển Mỹ Khê. Từ dự án, các du khách Millennials có thể tận hưởng khung cảnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng thơ mộng, hòa mình vào bầu không khí trong lành, khoáng đạt.

Không những vậy, Trường Sa - Võ Nguyên Giáp còn được mệnh danh là cung đường di sản, kết nối Đà Nẵng với Hội An và nhiều thắng cảnh nổi tiếng như bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills, làng đá Non Nước, núi Ngũ Hành Sơn, Cù Lao Chàm...

Với khoảng cách 13 km từ sân bay quốc tế Đà Nẵng, du khách chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển đến tổ hợp nghỉ dưỡng bên vịnh biển. Đây là điểm cộng lớn để Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến với thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Bên cạnh tầm nhìn hướng biển, Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western còn tạo ấn tượng với mô hình Vogue Integrated Resort, lấy cảm hứng từ tạp chí thời trang danh tiếng thế giới, mang đến nhiều trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc.

Với mô hình này, nhà phát triển dự án - Tập đoàn Danh Khôi - mong muốn bắt nhịp xu hướng du lịch “một điểm đến, vạn trải nghiệm” của thế hệ du khách Millennials (8X) và Centennials (9X, 10X) trẻ tuổi, năng động và thành đạt.

“Là một người luôn đề cao cái đẹp và yếu tố duy mỹ, tôi mong muốn tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western. Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giải trí hướng đến giới trẻ, tôi nhận thấy những sản phẩm có sự bắt nhịp với nghệ thuật luôn là con đường ngắn nhất đến trái tim của khách hàng trẻ tuổi”, bà Nguyễn Khánh Vy - Quản lý Marketing cấp cao Phòng Phát hành phim và Sáng tạo nội dung tại CGV - chia sẻ.

Đến dự án, du khách được trải nghiệm nhiều tiện ích khác biệt như phim trường Hollywood, phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art... Các bạn trẻ làm việc tại công ty truyền thông - quảng cáo, đạo diễn, hoặc giới nghệ sĩ có thể vừa tận hưởng kỳ nghỉ đầy thư giãn, vừa kết hợp làm việc, chụp ảnh tại studio hay thực hiện quay TVC, đóng viral clip tại phim trường, phòng thu âm.

“Nếu các dự án nghỉ dưỡng truyền thống tập trung vào tính riêng tư, biệt lập, yên tĩnh, thì dự án của chúng tôi được kết hợp thêm nhiều tiêu chuẩn đắt giá về tính ứng dụng. Dự án đề cao sự năng động, thời thượng, phù hợp thị hiếu của người trẻ thành đạt yêu thích trải nghiệm”, đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho biết.

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western cũng sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện thời trang, hoạt động biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế…

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp này hứa hẹn trở thành điểm đến của các ngôi sao hàng đầu, giới doanh nhân và người trẻ sành điệu. Những phòng hội nghị có sức chứa lớn của dự án được đầu tư để đón làn sóng du lịch MICE, đáp ứng tốt nhu cầu tổ chức cuộc họp cấp cao, hội thảo, triển lãm…

Bên cạnh đó, mô hình bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp Vogue Integrated Resort còn là nơi du khách được trải nghiệm dịch vụ đa dạng, thời thượng. Chỉ trong vài bước chân, du khách có thể được phục vụ nhiều món ngon từ Âu sang Á tại các nhà hàng sang trọng như Hachimora, Seoul, Aqua, Jet’aime, Panorama.

Du khách cũng có thể thoải mái thư giãn với dòng sông lười Seine, hồ bơi Maldives, hồ bơi tràn bờ tầm nhìn hướng biển, ốc đảo Morocco, Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels tại tầng 16 và 30 của dự án.

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao, dự án đầu tư phòng tập gym, yoga, vườn thiền, hồ bơi… với trang thiết bị hiện đại, giúp du khách tái tạo năng lượng sau hành trình khám phá vẻ đẹp của phố biển Đà Nẵng.

“Là một nhiếp ảnh gia, đi nhiều, trải nghiệm nhiều, tôi từng ước ở Việt Nam chỉ cần đến một nơi sẽ có tất cả dịch vụ, được khám phá đa dạng cung bậc cảm xúc. Thật vui khi tổ hợp nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng với mô hình Vogue Integrated Resort và các tiện ích độc đáo sẽ được hiện thực hóa một ngày không xa.

Tôi sẽ đến đây thường xuyên để tận hưởng kỳ nghỉ workcation với phim trường, studio riêng ở khu nghỉ dưỡng. Tại đây, tôi sẽ ghi lại những góc ảnh đẹp trong không gian sống đậm chất retro, tìm cảm hứng sáng tạo từ phong cảnh thơ mộng của vịnh Non Nước”, nhiếp ảnh gia Minh Hoà chia sẻ.

Dòng sản phẩm nổi bật của tổ hợp nghỉ dưỡng là căn hộ Vogue Condosuites - sự kết hợp giữa căn hộ du lịch truyền thống với tiêu chuẩn phòng suite của các khách sạn 4-5 sao. Khác với căn hộ thông thường, Vogue Condosuites chú trọng trải nghiệm mang tính cá nhân hoá, tập trung kiến tạo nên các công năng “đo ni đóng giày” cho thế hệ Millennials.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách retro, mang đậm chất thời trang. Khéo léo kết hợp màu sắc và chất liệu, dự án tạo ấn tượng thị giác theo khối hình học độc đáo. Các gam màu be, cam, vàng, đỏ được bố trí hợp lý, kết hợp cùng đồ nội thất tạo nên tổng thể hài hoà. Họa tiết cổ điển được ứng dụng tinh tế, giúp Vogue Condosuites trở nên phá cách, khơi gợi cảm hứng nghệ thuật.

Lưu trú tại Vogue Condosuites, du khách có thể tự do sáng tạo không gian sống từ phòng khách, phòng ngủ đến ban công rộng có tầm nhìn hướng biển.

Sự đa dạng về công năng của các căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ với diện tích từ 50 m2 đến 82 m2 cũng mang lại nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư.

Vogue Condosuites được đánh giá là dòng sản phẩm có sự kết hợp lý tưởng giữa không gian sống tinh tế, bên trong và thế giới tiện ích sôi động, thời thượng bên ngoài.

Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tham quan và trải nghiệm căn hộ mẫu Vogue Condosuites, Á hậu Trương Thị May ấn tượng với không gian retro cùng cách bài trí mang phong cách thời trang ấn tượng với bộ bàn ăn, sofa hiện đại, các bức tranh decor chủ đề đương đại…

“Không gian phòng khách, phòng ngủ có thiết kế tràn đầy cảm hứng và nhiều công năng sử dụng, rất thích hợp cho người trẻ năng động, ‘sống theo Vogue’ và đam mê trải nghiệm. Tôi chắc chắn quay lại trải nghiệm nhiều lần, để hoàn toàn tận hưởng hoặc kết hợp công việc”, Á hậu Trương Thị May chia sẻ.

Đồng quan điểm với Á hậu Trương Thị May, ông Victor Vu Nguyen - CEO Công ty truyền thông AltaMinds - cho biết: “Tôi đã sở hữu một căn Vogue Condosuites vì đánh giá cao thiết kế và nội thất của căn hộ. Vogue Condosuites có tiện nghi cao cấp như phòng suite của khách sạn, đón đầu xu hướng staycation và workcation đang thịnh hành, giúp du khách vừa tận hưởng kỳ nghỉ vừa có thể kết hợp làm việc hiệu quả”.

Tất cả trải nghiệm tuyệt vời của du khách tại tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western sẽ được nâng tầm dưới bàn tay của thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Best Western Hotels & Resorts. Đơn vị này hứa hẹn đem đến đẳng cấp khác biệt cho dự án, đồng thời mang tới những trải nghiệm cá nhân hoá dành cho du khách.

Best Western là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn có quy mô lớn nhất thế giới với khoảng 4.500 khách sạn tại hơn 100 quốc gia.

Năm 2001, Best Western International mở văn phòng đại diện đầu tiên ở châu Á, đặt trụ sở tại Thái Lan và bắt đầu thiết lập mối quan hệ trực tiếp với các chủ đầu tư, cũng như mở rộng mạng lưới hoạt động tại những thị trường giàu tiềm năng trong khu vực.

Tại Việt Nam, Best Western Hotels & Resorts lựa chọn hợp tác với nhiều khách sạn tại những thành phố du lịch nổi tiếng. Các khách sạn gắn với thương hiệu và do Best Western trực tiếp quản lý, vận hành đều mang đến trải nghiệm cao cấp từ hệ thống tiện ích đến chất lượng dịch vụ.

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western là một trong những dự án nghỉ dưỡng đầu tiên tại Đà Nẵng nhận được sự hợp tác từ thương hiệu danh tiếng nhất thế giới trong lĩnh vực khách sạn.

Lần bắt tay giữa Danh Khôi và Best Western Hotels & Resorts được mong đợi góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến nổi bật trong phân khúc nghỉ dưỡng ven biển tại Việt Nam.

Theo ông Erwann Mahe, Giám đốc Điều hành - Vận hành Quốc tế của Best Western Hotels & Resorts khu vực châu Á, những tiêu chuẩn quốc tế này sẽ được triển khai một cách đồng bộ tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western. Ông cam kết thiết lập các dịch vụ khách sạn theo những tiêu chuẩn cao nhất, đảm bảo nguồn khách ổn định và tăng trưởng, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa cơ hội kinh doanh tại đây.

“Kiến tạo dự án theo mô hình Vogue Integrated Resort là bước đi chiến lược đúng đắn, hợp xu hướng của Tập đoàn Danh Khôi. Khi kết hợp cùng Best Western Hotels & Resorts, giá trị này sẽ được tăng lên, tối ưu hoá sự hài lòng của du khách, mang đến những trải nghiệm vượt mong đợi, hướng đến giá trị cảm xúc và luôn không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ”, ông Erwann Mahe nhấn mạnh.

Theo đuổi phong cách khác biệt và chú trọng đầu tư những tiện ích cao cấp, Tập đoàn Danh Khôi kỳ vọng mở ra tổ hợp căn hộ du lịch - biệt thự - khách sạn nghỉ dưỡng thu hút cả du khách trong nước và quốc tế.

Khi đi vào hoạt động, Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western được mong đợi góp phần thay đổi diện mạo du lịch tại Đà Nẵng, mang đến cho người yêu xê dịch, nhất là thế hệ Millennials nhiều trải nghiệm thú vị khó tìm thấy ở điểm đến khác.