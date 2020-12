Dấu ấn Sơn Tùng M-TP trên xe máy điện VinFast bản giới hạn

Phiên bản giới hạn xe máy điện VinFast Impes Milky sky và Ludo Mint to be mới ra mắt sở hữu màu sắc bắt mắt, chữ ký độc nhất của Sơn Tùng M-TP cùng khả năng vận hành mạnh mẽ.

Đúng mùa mua sắm cuối năm, VinFast kết hợp M-TP Entertainment ra mắt 2 dòng xe máy điện phiên bản đặc biệt Impes Milky sky và Ludo Mint to be. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh với màu sắc hài hòa trong thiết kế đậm chất Italy, mang thông điệp sống hết mình mỗi ngày, sống trách nhiệm vì một tương lai xanh của thương hiệu VinFast.

Impes Milky sky được bao phủ bởi màu kem trà sữa đại diện cho hiện tại, ngọt ngào của sữa và rộng lớn thênh thang như hoài bão hôm nay. Với những nét nhấn mạnh mẽ, cá tính, Impes Milky sky được đánh giá phù hợp với khách hàng nam giới.

Trong khi đó, với thiết kế nhẹ nhàng, Ludo Mint to be hứa hẹn được lòng phái nữ khi khoác lên mình màu xanh bạc hà, gợi nhớ về sự mát lành của kỷ niệm.

Điểm đặc biệt thu hút đông đảo fan của Sơn Tùng M-TP là trên thân mỗi chiếc xe phiên bản giới hạn này có chữ ký của giọng ca Hãy trao cho anh. Yên xe làm bằng da mềm mại, có thêu chữ “MTP” tinh tế là chỉ dấu cho phiên bản đặc biệt.

Nhìn từ sau, Impes Milky sky và Ludo Mint to be nổi bật trước đám đông nhờ những chi tiết được thiết kế dành riêng cho "Sky" (cộng đồng fan của Sơn Tùng M-TP). Sự kết hợp này hứa hẹn giúp dòng sản phẩm mới của VinFast được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Khoác trên mình màu sắc mới, Impes Milky sky và Ludo Mint to be vẫn được thừa hưởng những gì tốt nhất từ dòng xe máy điện VinFast. Nổi bật là khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ sở hữu động cơ Bosch tiêu chuẩn Đức, pin lithium-ion từ LG Chem (Hàn Quốc), giúp xe có thể vận hành liên tục 68-70 km/lần sạc.

Khung xe của VinFast Impes và VinFast Ludo đã trải qua 100 giờ thử nghiệm liên tục, 3 lần chạy bền với tổng quãng đường 90.000 km. Độ cứng chắc của khung xe được kiểm định với hơn 1.000 km chạy đường gồ ghề.

Được thiết kế dành riêng cho giới trẻ sành công nghệ, hai mẫu xe còn tích hợp eSIM kết nối smartphone, giúp xe sở hữu tính năng thông minh như cảnh báo chống trộm, khóa xe từ xa, định vị xe, kiểm tra tình trạng xe…

Impes Milky sky và Ludo Mint to be có mức giá tương đối dễ chịu. Nếu đặt hàng trước, khách hàng có thể nhận xe tại showroom với ưu đãi từ 6,3 triệu đồng cho Ludo Mint to be và từ 8,3 triệu đồng cho Impes Milky sky. Mức giá này rẻ hơn so với xe điện chạy ắc quy đang bán trôi nổi trên thị trường.

“Tôi đã được chứng kiến 2 chiếc xe này, chúng thật ngọt ngào và xinh đẹp. Hy vọng mọi người sẽ thích nó từ cái nhìn đầu tiên và đặt mua ngay”, Sơn Tùng M-TP nhận xét khi nhìn tận mắt 2 sản phẩm giới hạn nhà VinFast.

Sở hữu bề ngoài bắt mắt, dễ nhận diện, khả năng vận hành tốt cùng giá niêm yết từ 12,9 triệu đồng đến 14,9 triệu đồng (chưa bao gồm pin, sạc), dòng xe máy điện phiên bản giới hạn của VinFast góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, giúp những người trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ việc sử dụng phương tiện giao thông thông minh, thân thiện.