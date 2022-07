Dấu ấn đêm hội Top White Best Awards Of The Year 2022

Sự kiện Top White Best Awards Of The Year 2022 là dấu ấn trên hành trình phát triển, vươn ra thị trường quốc tế của thương hiệu Top White.

Đối với tín đồ làm đẹp, tên tuổi của CEO Cao Thị Thùy Dung và thương hiệu Top White không còn quá xa lạ. Gần 10 năm đồng hành với phụ nữ Việt, Top White khẳng định vị thế trên thị trường bằng chất lượng sản phẩm, khởi xướng những xu hướng làm đẹp mới. CEO Thùy Dung tại sự kiện Top White Best Awards Of The Year 2022. Top White là thương hiệu mỹ phẩm thuần Việt đạt được thành công trên thị trường quốc tế. Không chỉ được biết đến tại Việt Nam, Top White có mặt tại Malaysia, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều thị trường khó tính như Singapore, Hàn Quốc, Mỹ... Sau khi trải nghiệm, nhiều khách hàng quốc tế phản hồi tích cực về hiệu quả sản phẩm của Top White. Ngoài chất lượng, khâu tư vấn và chăm sóc khách hàng của thương hiệu cũng được chú trọng. Mọi thắc mắc từ khách hàng đều được đội ngũ nhà phân phối, đại lý giải đáp nhanh chóng. Nhờ chất lượng tối ưu và dịch vụ tận tâm, nhiều nhà phân phối quốc tế bày tỏ mong muốn hợp tác kinh doanh sản phẩm Top White. Nhằm khích lệ tinh thần đội ngũ nhà phân phối, đại lý, Công ty Happy Secret - đơn vị sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Top White - tổ chức lễ vinh danh và trao thưởng thường niên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Top White Best Awards Of The Year 2022 là sự kiện mới nhất, diễn ra vào 24/7 tại một trung tâm hội nghị sang trọng bậc nhất ở TP.HCM. CEO Thùy Dung chia sẻ trong sự kiện. Đêm tiệc là buổi hội ngộ đặc biệt của tất cả nhà phân phối, đại lý hợp tác cùng Top White. Đồng thời, sự kiện đánh dấu màn trở lại của CEO Thùy Dung sau 2 năm mở rộng thị trường kinh doanh tại Mỹ. Thông qua đó, nữ CEO dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm, truyền động lực cho nhiều chị em trên khắp cả nước về hành trình tự chủ kinh tế. Phần vinh danh Á hoàng sale 1 Top White Vũ Thị Kim Linh. Buổi trao giải quy tụ những nhà phân phối, đại lý có thành tích kinh doanh xuất sắc trong năm qua, với tổng giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngoài hiện kim, nhà phân phối, đại lý nhận được nhiều giải thưởng phụ đặc sắc như chuyến du lịch, bằng khen, cúp… Nữ hoàng sale Top White Mỹ Diện - người giành giải thưởng cao nhất trong đêm vinh danh. Đặc biệt, các nhà phân phối nhận tiền thưởng từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, trong đó Á hoàng sale 1 nhận giải gần 900 triệu đồng; Á hoàng sale 2 nhận giải hơn 600 triệu đồng. Đặc biệt, Nữ hoàng sale nhận hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng. Chia sẻ tại sự kiện, CEO Thùy Dung bày tỏ mong muốn các đại lý, nhà phân phối và khách hàng từ nhiều nước sẽ góp mặt trong lễ trao giải những năm tới. Nữ doanh nhân cũng vạch sẵn kế hoạch dài hơi để tiếp cận các thị trường mới, hướng đến mục tiêu đưa Top White thành thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu. CEO Thùy Dung cùng MC Nguyên Khang và MC Thanh Thanh Huyền. Top White Best Awards Of The Year 2022 không chỉ có quy mô hoành tráng mà còn mang đến nhiều giải thưởng giá trị. Sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông trong nước.